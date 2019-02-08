Ingredientes
Batata (Grande)
Kani (3 tubinhos p/ cada barca)
Maionese
Mostarda
Azeite
Pimenta e Sal
Óleo p/ fritar
Instruções
Fure a casca da batata com um garfo e coloque-as no microondas para cozinhar, até ficarem macias.
Corte as batatas ao meio e com a ajuda de uma colher retire boa parte da polpa, fazendo um buraco para colocar a salada e reserve.
Prepare a salada, desfiando o kani com as mãos e misturando a maionese e a mostarda, depois de tudo misturado leve para geladeira.
Em uma panela com óleo, coloque elas para fritar e ficarem crocantes (Essa parte é opcional.)
Com as batatas ainda quentes, regue com azeite, sal e pimenta, recheie com a salada e sirva logo a seguir.