Cultura B+: 7ª Edição do Prêmio Destaque Imprensa Digital celebra o Teatro Musical em São Paulo

A 7ª edição do Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID), realizada em sua terceira versão presencial, consagrou os melhores do Teatro Musical de São Paulo em uma noite de celebração, emoção e talentos excepcionais.



O evento aconteceu na última terça, 26, pela primeira vez no palco do Teatro Liberdade, reunindo profissionais da cena artística, personalidades e entusiastas do gênero.

Com idealização do jornalista e ator Joaquim Araújo, ao lado dos cofundadores e também jornalistas Grazy Pisacane e Wall Toledo, e em homenagem ao saudoso Pedro de Landa (in memoriam), o prêmio reafirma seu compromisso em prestigiar a excelência e o impacto cultural das produções de Teatro Musical na capital paulista, destacando aqueles que fizeram a diferença no período de 01 de novembro a 30 de outubro.

Um júri especializado e votação criteriosa

O Prêmio DID contou com um comitê de avaliação formado por 13 jurados, todos divulgadores de Cultura e Teatro Musical na imprensa digital, representando diversos veículos especializados, que cumprem a missão de divulgar e propagar as novidades deste universo de diferentes formas. As escolhas foram feitas por meio de votação secreta e individual, garantindo a imparcialidade e a representatividade nas categorias.

Os jurados analisaram as produções indicadas de acordo com critérios artísticos e técnicos, destacando aqueles que mais se destacaram, em suas opiniões, no Teatro Musical em São Paulo. Entre os pré-requisitos para a avaliação estavam a estreia e o cumprimento de temporada na capital paulista dentro do período elegível e a quantidade mínima de sessões.

Beto Sargentelli e Eline Porto - Eles já foram Capas do Correio B+ - Foto: Lucas Nave

Uma noite de celebrações e homenagens

Com roteiro assinado por Joaquim Araújo, Vitor Rocha e Guilherme Gila, a cerimônia teve a apresentação dos carismáticos mestres de cerimônia Paulão do Vraah e Vinícius Loyola, que garantiram leveza, bom humor e interação ao longo da noite.



Diversos anfitriões especiais subiram ao palco para entregar os troféus das 18 categorias da premiação, entre estrelas dos palcos, das telas e da música, como Claudia Raia, Jarbas Homem de Melo, Vanessa da Mata, Jota.pê, Diego Martins, Laura Castro, Thati Lopes, George Sauma, Diego Montez, Hugo Bonèmer e Ivan Parente passaram por lá.

Momentos especiais incluíram apresentações musicais exclusivas, acompanhadas apenas de voz e piano, das produções indicadas nas categorias Destaque Musical Brasileiro e Destaque Musical Estrangeiro. Como tradição, a cerimônia foi encerrada com o já tradicional medley final, dirigido por Rodrigo Bartsch, que trouxe um gostinho dos musicais mais aguardados para 2025.

Os grandes vencedores

Entre os 28 espetáculos avaliados e 22 indicados, o musical "Hairspray" foi o grande destaque da noite, levando cinco troféus, incluindo o cobiçado Destaque Musical Voto Popular. "Beetlejuice: Os Fantasmas se Divertem" brilhou com quatro prêmios, entre eles o de Destaque Musical Estrangeiro, enquanto "Clara Nunes - A Tal Guerreira" foi coroado como Destaque Musical Brasileiro.