Da entrada à sobremesa

Fruta típica do Cerrado e símbolo de Mato Grosso do Sul, referendado inclusive por meio da Lei Estadual nº 5.082/2017, a guavira está incorporada à cultura de Bonito – considerado o melhor destino de ecoturismo do Brasil pela 18ª vez – desde o ato de colher no pé, na beira das estradas de acesso ao destino e nos campos, ao aproveitamento do seu suco para incrementar novos pratos e enriquecer a gastronomia regional.

Para resgatar essa tradição e o seu cultivo, a cidade criou o Festival da Guavira, que começou na quinta-feira.

A 20ª edição do evento, que segue até este sábado, além de contar com apresentações artísticas na Praça da Liberdade, onde fica o Monumento das Piraputangas, também foca a sua programação principalmente na gastronomia local.

Na Cozinha Show, onde estão sendo realizadas oficinas e experimentos com o aproveitamento da saborosa fruta, a presença de renomados chefs garante o lastro de qualidade e requinte. Neste ano, foi criado um concurso de novos talentos da gastronomia bonitense e serão premiados os melhores pratos criados a partir da guavira.

CATA GUAVIRA

Sendo novembro o mês indicado para a colheita da fruta – e em Bonito existe até o tradicional Cata Guavira, simbolizando o hábito de consumo herdado dos índios terena –, o período é ideal para visitar o destino, conciliando o passeio pelos guavirais com a agenda de acompanhar o festival e desfrutar das belezas naturais.

A programação do evento, com início sempre depois das 16h, permite agendar passeios matutinos. E mais: é época de baixa temporada no turismo, com tarifário mais acessível.

NA CULINÁRIA

Com degustação e acesso gratuito à população e aos turistas na tenda armada na praça, a Cozinha Show deste ano conta com a participação dos chefs premiados na última temporada do reality show “Sabor à Prova”, da TV MS (Record), de Campo Grande. São eles: Ana Moura (campeã), Jandira Thomasia e Graça de Oliveira.

Presença ainda de Edu Rejala, da Capital, além de Jack Loureiro (Espaço Jack) e Sylvio Trujillo (Bacuri Cozinha Regional), donos de badalados restaurantes regionais bonitenses.

“Realmente superou as nossas expectativas. Foram selecionados quatro participantes, com premiação do primeiro ao terceiro lugares. Eles apresentaram suas criações com a guavira na abertura do festival [21/11]”, explicou Trujillo.

O resultado será anunciado neste sábado.

O chef é um dos especialistas escalados para a elaboração dos pratos neste sábado. Você confere nesta página, com exclusividade, a receita que ele apresentará no evento: porco na lata com barbecue de guavira e palitos de mandioca. A tarde também contará com a performance da chef Graça de Oliveira (“Sabor à Prova”).

A guavira é um dos principais ingredientes na culinária da cidade, e as receitas típicas e variadas podem ser encontradas em restaurantes, sorveterias, confeitarias e até no café da manhã dos hotéis.

As receitas vão desde o prato de filé de pintado, lombo de porco e pastel ao molho e calda da fruta até os sucos, os sorvetes, as geleias, os doces, as mousses, os gelatos, os licores, enfim – e isso sem falar da caipirinha de guavira, muito apreciada pelos turistas. Pequenos produtores também comercializam a fruta durante o festival.

MAIOR GUAVIRA

O evento organizado pela prefeitura de Bonito realiza neste sábado o concurso Maior Guavira, que obedece a rigoroso regulamento (a fruta não poderá apresentar nenhuma alteração, como enxerto de água) e que conta com a participação da comunidade local.

As atrações deste sábado no palco da Praça da Liberdade são a Grupo de Dança Flor de Camalote (Ladário), a companhia de dança Estrelas do Pantanal (Corumbá) e o show da dupla Vitor Gregório & Marco Aurélio.

Desde o início do festival, já passaram por lá a Banda Municipal de Bonito, Garoto Cidadão, Bolinha e Kalu, Festeiros de MS e Gilsão e Banda.

Receita - Porco na lata com barbecue de guavira e palitos de mandioca

Ingredientes

> 1 kg de costeleta suína

ou seu corte preferido;

> 1 kg de banha suína;

> 1 kg de tomate rasteiro;

> 300 ml de molho inglês;

> 100 g de especiaria de guavira (proveniente das cascas

e das sementes desidratadas

e trituradas da fruta);

> 500 g de polpa de guavira;

> 200 g pimenta dedo-de-moça;

> 100ml de shoyu;

> 300 g de açúcar mascavo;

> 300 g de rapadura;

> 1 litro de óleo;

> 200 ml de vinagre de maçã;

> 100 g de extrato de tomate;

> 1 colher de sopa de páprica defumada ou picante;

> 4 limões;

> 3 dentes de alho;

> 100 g de amido de milho;

> Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Preparo

Porco da lata

Tempere bem as costeletas com sal, pimenta-do-reino, alho picado e o suco dos limões. Deixe marinar por

pelo menos três horas.

Em seguida, leve ao fogo as costeletas e a banha até que levante fervura baixa. A partir daí, tampe e deixe cozinhar por pelo menos uma hora.

Palitos de mandioca

Cozinhe a mandioca, tire o pavio, amasse bem, tempere com sal e o condimento da sua preferência. Misture

com o amido de milho.

Abra a massa em uma forma e leve ao congelador até dar ponto de corte.

Barbecue de guavira

Em uma assadeira, coloque os tomates cortados em quatro. Tempere-os com sal e a páprica e coloque os tomates para assarem a 200°C, até amolecerem bem.

Enquanto assam, faça uma calda a partir da rapadura, com açúcar mascavo e todos os líquidos da receita, inclusive a polpa de guavira.Mexa até o ponto de estrada (isto é, aparecer o fundo da panela como uma estrada).

Coloque um pouco da especiaria de guavira, mas não tudo de uma vez, para não ocasionar um retrogosto amargo.

Coloque aos poucos e vá provando.

Pegue os tomates assados, o extrato de tomate, a pimenta dedo-de-moça e adicione à mistura, acertando o ponto do sal e integrando tudo de forma homogênea até o ponto de barbecue.

Se gostar dele com pedaços, mantenha assim. Caso contrário, processe o conteúdo em um mixer.

Finalização

Corte a mandioca em bastões e frite por imersão, assim como também as costeletas.

Retire-as da banha e frite por imersão.

Monte em cada lado do prato ou da forma que lhe agradar.

Pincele o barbecue nas costeletas e também sirva à parte (para poder prová-lo com a mandioca). Bom apetite!

