Dia das Crianças: descubra as melhores oportunidades para presentear e economizar

O Dia das Crianças é uma das datas mais aguardadas do comércio, superada apenas pelo Dia das Mães e pelo Natal em termos de volume de vendas. Presentear nesta data se tornou uma tradição e uma expectativa para as crianças. Em Mato Grosso do Sul, a movimentação econômica está prevista em R$ 356 milhões, e o Correio do Estado preparou uma seleção especial de oportunidades para você presentear sem pesar no bolso.

Para atrair consumidores e aumentar as vendas, lojas do setor infantil estão oferecendo descontos que podem chegar até 98% em determinados produtos. Algumas lojas possuem itens a preços fixos, como brinquedos por apenas R$12, e grandes marcas nacionais prometem a devolução do valor gasto em PIX.

Entre as opções, a Pirlimpimpim destaca os brinquedos mais desejados do momento com até 60% de desconto. As ofertas são válidas até o dia 11 de outubro, véspera da comemoração, ou enquanto durarem os estoques.

A HiHappy traz descontos de até 98% e uma promoção especial: a cada R$50 em compras, o consumidor ganha um brinde surpresa por apenas R$9,90.

Na Havan, os descontos podem chegar a 50% nos itens infantis, com a possibilidade de parcelamento em até 10x sem juros. Confira as ofertas AQUI.

A Americanas criou seções de brinquedos com preços que variam de até R$49, R$99 e R$249, oferecendo descontos de até 40% e mais um cupom especial de 10% para o Dia das Crianças. As compras podem ser feitas online, com opção de entrega ou retirada na loja mais próxima. Acesse AQUI.

Entre as lojas de utilidades, é possível encontrar brinquedos a partir de R$1,79, como na Loja G e na Loja Planeta ([Instagram]()) em Campo Grande, com descontos de até 30%.

Se o orçamento estiver limitado, a loja Top 12 é uma excelente opção, com todos os produtos ao preço fixo de R$12. Conheça mais AQUI.

Marcas nacionais

Neste ano, o Dia das Crianças trouxe promoções nostálgicas e contemporâneas. A Brasil Cacau relançou o chocolate da Turma da Mônica, um sucesso dos anos 90, apresentando novos tabletes com os personagens Mônica e Cebolinha em alto relevo. Confira aqui.

Por outro lado, a Kinder Ovo, que chegou ao Brasil em 1994 e é sinônimo de tradição, está oferecendo uma promoção atual: a devolução do valor gasto em PIX para compras realizadas nos dias 11 e 12 de outubro. Para garantir o reembolso, basta cadastrar a nota fiscal no site da marca. Saiba mais aqui.

Movimentação econômica será menor em 2024

O Dia das Crianças deve movimentar R$ 356 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, segundo o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF-MS). Embora o número represente uma queda de 4% em relação ao ano anterior, 68,74% dos entrevistados planejam presentear filhos, netos, sobrinhos e afilhados, com um gasto médio de R$ 203,44.

Preferências de presentes para o Dia das Crianças em 2024:

51,14% dos entrevistados vão presentear com brinquedos.

26,23% vão optar por roupas.

12,12% escolherão calçados.

4,11% planejam dar eletrônicos.

2,72% vão presentear com skates, patinetes e itens afins.

Locais de Compra

74% preferem comprar no centro da cidade.

Além dos presentes, 54,65% dos entrevistados planejam comemorar em restaurantes, shoppings e parques, com um gasto médio de R$ 183,87 para a comemoração.

Origem da data

Embora muitos associem o Dia das Crianças a essa faixa etária, a data de 12 de outubro é também o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Instituída em 1924 por um decreto do presidente Artur Bernardes, sua popularização ocorreu na década de 1950, impulsionada por campanhas publicitárias.

Em mais de 100 países, o Dia das Crianças é comemorado em 20 de novembro, conforme a Organização das Nações Unidas (ONU).

