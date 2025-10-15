Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

HOMENAGEM

Dia dos Professores traz reflexão sobre a saúde mental e o esgotamento emocional

Saúde mental e esgotamento emocional na educação precisam de mais espaço no debate público e na gestão de recursos humanos para os educadores que atuam no dia a dia da sala de aula

Da Redação

Da Redação

15/10/2025 - 09h30
Celebrado hoje, 15 de outubro, o Dia dos Professores é uma data dedicada a homenagear quem faz da sala de aula um espaço de transformação. Mas, em meio às celebrações, o dia também acende um alerta: quem está cuidando de quem ensina?

Por trás de cada lição em sala, há histórias de sobrecarga, insegurança e adoecimento emocional. De acordo com levantamento da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), com base em dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mais de 150 mil professores da rede pública brasileira foram afastados de suas funções em 2023 por motivos relacionados à saúde mental.

Além da atuação direta em sala de aula, no processo de aprendizagem, os professores acabam assumindo funções que extrapolam sua formação, intervindo como mediadores, conselheiros, psicólogos, gestores e até figuras de apoio para famílias em vulnerabilidade, mas, muitas vezes, não contam com o suporte e orientação necessária para essas tarefas - Foto / Divulgação

PRESSÃO E BURNOUT

O principal diagnóstico é o esgotamento emocional, frequentemente associado à depressão e à síndrome de burnout, condições que têm se tornado cada vez mais comuns entre educadores.

A professora Ariane Meneghetti afirma que o adoecimento psíquico deixou de ser um fenômeno isolado para se tornar uma realidade coletiva nas escolas e universidades. O excesso de tarefas, a desvalorização e a falta de suporte institucional, segundo a educadora, transformaram o ambiente educacional em um terreno fértil para o esgotamento.

“A docência, que é uma profissão maravilhosa e significativa, vem sendo atravessada por muita pressão. O emocional se esgota e, com ele, a saúde física e mental do professor”, observa Ariane, que é psicopedagoga e atua como coordenadora do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico da Estácio.

ROTINA QUE ADOECE

A sobrecarga vivida pelos professores vai muito além da sala de aula. Além de ensinar, eles assumem funções que extrapolam sua formação: são mediadores, conselheiros, psicólogos, gestores e até figuras de apoio para famílias em vulnerabilidade. Sem o suporte necessário, acabam vivendo uma rotina marcada por cansaço, frustração e solidão profissional.

Ariane destaca que fatores como a baixa remuneração, a falta de diálogo com a gestão escolar e as condições precárias de trabalho agravam o quadro. Um dos pontos mais delicados, segundo ela, é o desafio da inclusão escolar.

NEURODIVERGÊNCIAS

Muitos docentes acolhem alunos com deficiência ou neurodivergências, mas não recebem preparo nem recursos suficientes para garantir um acompanhamento adequado. Essa ausência de estrutura – tanto pedagógica quanto emocional – gera insegurança e sentimento de impotência, ampliando o risco de adoecimento.

PANDEMIA

O impacto da pandemia da Covid-19 também deixou marcas profundas na saúde mental dos educadores. O isolamento, a transição para o ensino remoto e o medo de adoecer criaram um ambiente de incerteza que desencadeou ansiedade, estresse e crises de pânico.

Durante esse período, relata Ariane, os professores precisaram se adaptar rapidamente às novas tecnologias e metodologias de ensino. A mudança abrupta, somada à perda do contato humano, essencial para o vínculo pedagógico, levou muitos profissionais a questionarem o próprio papel. O que antes era fonte de realização pessoal se transformou, em muitos casos, em um espaço de angústia e desorientação.

DESCONEXÃO

Essas mudanças não se desfizeram com o fim da pandemia. Para muitos docentes, a sensação de exaustão e desconexão com o propósito de ensinar permaneceu, revelando o quanto a saúde mental precisa ser tratada como parte da política educacional, e não como tema passageiro de campanhas sazonais.

Com direção de João Jardim, o documentário “Pro Dia Nascer Feliz” (2005) apresenta um diagnóstico sensível sobre as condições da educação no Brasil, abordando, além das discrepantes realidades dos estudantes em diferentes regiões do Brasil, o desafio enfrentado pelos docentes para conduzir suas turmas tanto na rede pública quanto em escolas privadas - Foto / Divulgação

DO DISCURSO À PRÁTICA

Apesar do avanço nas discussões sobre saúde mental, o tema ainda é tratado de forma superficial e pontual em muitas instituições. Ariane reforça a necessidade de políticas permanentes de cuidado, que integrem o bem-estar docente ao cotidiano das escolas.

Partindo de sua experiência profissional, a psicopedagoga cita como exemplo o próprio Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico (Naap), da Estácio, que oferece acompanhamento psicológico e psicopedagógico a professores, coordenadores e alunos. A coordenadora do Naap diz que a iniciativa busca transformar o acolhimento em cultura institucional.

APOIO

Práticas como a criação de espaços de escuta ativa, grupos de apoio emocional, formações voltadas ao autocuidado e flexibilização da carga horária, segundo Ariane, são medidas eficazes para reduzir o estresse e fortalecer vínculos. Mais do que prevenir afastamentos, essas ações promovem pertencimento, reconhecimento e equilíbrio emocional.

A saúde mental dos educadores é um reflexo direto das condições de trabalho, da valorização profissional e da importância que a sociedade atribui à educação. Reconhecer isso é o primeiro passo para transformar o cuidado em política e a empatia em prática.

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Maria Julia Paes de Silva - escritora brasileira

"O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.”

 

As raias de alguns “atletas políticos” considerados quase que imbatíveis em 2026 começam a aparentar que não estariam com pavimentação excepcional, o que poderia comprometer o desempenho na hora do “vai ou racha”. Embora os competidores estejam na área de aquecimento, um está olhando ressabiado para o outro, temeroso de que alguma coisa possa acontecer tão logo seja dada a largada. Torcidas organizadas de uns e outros estão começando também a enrolar a bandeira do “já ganhou!” e saindo de fininho, para não passar vergonha antes da hora. Alcançar o pódio e erguer a taça, segundo alguns dos “técnicos”, não será fácil.

Instrução

Em nível de escolaridade, o maior número de eleitores de Mato Grosso do Sul está concentrado no grupo de quem tem o Fundamental incompleto, registrando total de 472.889 pessoas, seguido de quem tem o Ensino Médio completo, que somam 457.820 aptos a votar. 

Mais

Os números são do Tribunal Regional Eleitoral de MS, que apresenta ainda outros níveis: Médio incompleto (308.739 votantes), Superior completo (280.362), Superior incompleto (145.574), Fundamental completo (113.614), quem lê e escreve (108.736) e analfabeto (63.774).

DiálogoDr. Benedicto (Benê) Anache com sua filha Luciana Anache Victoriano
DiálogoNewton Lima e Claudio Barbosa  

Na mira

O PT deverá centrar fogo contra a administração da prefeita Adriane Lopes (PP) para, dessa forma, atingir também seu colega de partido, o governador Riedel. Os petistas, a partir de agora, devem começar a mostrar que boa parte dos investimentos em obras da Capital seriam provenientes da União. Com isso, a ideia é desgastar a prefeita, que comanda o município com o maior colégio eleitoral do Estado, atacar o PP e, por tabela, o chefe do Executivo estadual. O jogo será pesado. 

Motivos

Nos meios políticos, as conversas de bastidores são de que integrantes do MDB estariam torcendo o nariz para uma eventual candidatura da ministra Simone Tebet ao Senado, pois empurraria o partido para os braços do PT e de Lula. Mas há também quem diga que o motivo seria outro: estaria sendo dado o troco a ela, porque, em 2018, depois de aceitar ser pré-candidata ao governo, desistiu após uma semana e o partido mergulhou numa crise da qual não se recuperou mais em MS.

Em análise

O projeto de lei que estima receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2026 foi encaminhado pelo governador Riedel à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A Lei Orçamentária Anual (LOA) prevê receita de R$ 27,190 bilhões para 2026. Neste ano, a estimativa de receita foi de R$ 26,4 bilhões. A matéria tramita na Casa de Leis e segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Colaborou Tatyane Gameiro

Vale Tudo terá exibição gratuita do último episódio em Shopping de Campo Grande

Com direito a brincadeiras e brindes, a exibição do último episódio da novela será nesta sexta-feira (17). Os participantes ainda podem votar em "quem matou Odete Roitman?"

14/10/2025 13h00

Imagem Divulgação

A novela Vale Tudo, um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, voltou a brilhar nos lares brasileiros. E, para fechar com chave de ouro, o último episódio terá exibição gratuita em Campo Grande.

A trama original, lançada em 1988, ganhou um remake neste ano, com adaptação de Manuela Dias. A nova versão altera a história original de modo que todos ainda querem saber: “Quem matou Odete Roitman?”.

A especulação nas redes sociais, como o X (antigo Twitter), traz diversas apostas. Inclusive a atriz Déborah Bloch, que interpretou a icônica personagem, chegou a dar um pitaco: em entrevista ao programa Conversa com Bial, afirmou que Odete deveria “ser julgada e condenada”.

Especulações à parte, quem quiser aproveitar para assistir ao último episódio da novela pode separar o dinheiro da pipoca e do refrigerante, pois a exibição será gratuita na Praça de Alimentação do Shopping Norte Sul Plaza, na sexta-feira (17), a partir das 19h30.

Além disso, pensando no público, o shopping preparou uma ação interativa inspirada na personagem Odete Roitman. Na entrada B, serão instalados cubos com a imagem da vilã, rodeada pelos principais suspeitos do crime.

Tem palpite?

O público poderá votar em quem acredita ser o assassino: basta fazer o cadastro no Clube+, o programa de relacionamento do shopping, e, em seguida, procurar uma promotora que estará no local registrando os votos.

Para garantir a diversão, quem participar da brincadeira (exclusiva para maiores de 18 anos) leva para casa uma garrafa de champanhe. Então, separe seus amigos noveleiros para viver a experiência completa, com brincadeiras, palpites e, é claro, descobrir quem é que, desta vez, matou Odete Roitman.

Perdeu o último episódio?

Heleninha pede 'um mambo caliente'

Heleninha (Paolla Oliveira) finalmente pediu para o DJ tocar um "mambo caliente" no capítulo desta segunda-feira, 13, de Vale Tudo, reprisando a cena que ficou eternizada com Renata Sorrah na versão original da trama, de 1988.

O momento acontece quando ela volta a beber e acaba tomando um porre. Heleninha dá um novo depoimento ao delegado Mauro (Cláudio Jaborandy) após confessar a Celina (Malu Galli) que havia escondido o fato de ter encontrado a arma no chão do quarto de Odete (Debora Bloch). Desolada e confusa, ela começa a beber e acaba indo para uma festa completamente alterada.

Quem vai atrás dela é Renato (João Vicente), que encontra a namorada embriagada e pedindo para dançar. É neste momento que ela pede para "tocar um mambo caliente".

Originalmente, na novela de 1988, o porre do "mambo caliente" é o último de Heleninha, e depois disso ela consegue parar de beber definitivamente. Por enquanto, ainda não sabemos se o mesmo irá acontecer na nova versão.

Nas redes sociais, as reações à cena se dividiram. Enquanto alguns aprovaram o momento, outros a consideraram um exagero, já que Heleninha já havia mencionado o mambo em outras ocasiões. Mesmo assim, a atuação de Paolla Oliveira foi aprovada e elogiada.

A própria atriz fez uma comparação entre as duas versões da cena Ela compartilhou um vídeo com ambas lado a lado, e revelou que a proposta foi concebida como uma homenagem a Renata Sorrah:

"Essa cena chegou pra mim com um pedido para que fosse uma homenagem. Que fosse relembrada essa cena original, onde, entre o mambo e os cambrés, marcou uma época e ultrapassou gerações. Felicidade gigante a minha de poder homenagear a imensa Renata Sorrah. Aí foi um misto de desafio e frio na barriga, porque a vida é feita desses momentos. Bota um mambo aí e bora acompanhar essa reta final de Vale Tudo."

(Com Estadão Conteúdo)

Serviço:

  • Transmissão da final de Vale Tudo
  • Sexta-feira, 17 de outubro, a partir das 19h30.
  • Local: Praça de Alimentação do Norte Sul Plaza
  • Entrada gratuita

