Confira dicas de filmes romântico para assistir no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é é comomerado nesta quintaa-feira (12) no Brasil. A data movimenta o comércio, seja com presentes ou comemorações.

Mas há os casais que preferem celebrar a data no conforto de casa, tendo em vista que muitos restaurantes e locais tradicionais para os enamorados costumam ficar lotados neste dia.

Para estes casais, uma das opções é assistir um filme romântico ao lado do mozão. A dica também vale para os solteiros, que podem aproveitar a própria companhia no conforto do sofá.

O Correio do Estado preparou uma lista com 10 filmes românticos, que vão dos clássicos aos mais recentes, e que estão disponíveis em plataformas de streaming.

Confira dicas de 10 filmes para assistir neste Dia dos Namorados:

Um Lugar Chamado Notting Hill

Um lugar chamado Nothing Hill é um dos filmes amados pelos românticos

Um dos filmes mais amados para quem gosta do gênero de romance, "Um lugar chamado Nothing Hill" já é um clássico que não pode ficar de fora.

Sinopse: Will, interpretado por Hugh Grant, é dono de uma livraria especializada em guias de viagem. Quando ele recebe a visita inesperada da estrela de cinema Anna Scott, vivida por Julia Roberts, se vê envolvido em um relacionamento cheio de altos e baixos.

Onde assistir: Star+, Prime Vídeo

Cartas para Julieta

Cartas para Julieta é uma história de amor que faz referência a famosa personagem de Shakespeare

Amanda Seyfried vive Sophia, uma estadunidense que vai passar férias com seu noivo (Gael García Bernal) em Verona, a charmosa cidade italiana que serviu de cenário para a célebre história de amor de Romeu e Julieta. Ao visitar a casa de Julieta, um dos pontos turísticos da cidade, Sophia encontra um muro onde os apaixonados deixam cartas para a trágica heroína Julieta Capuleto.

Ao encontrar uma dessas carta, de 1957, escrita por uma inglesa que se apaixonou por um italiano em sua juventude, mas deixou escapar a oportunidade de ficar com ele, Sophie decide escrever à autora. Inspirada pela atitude de Sophie, Claire decide procurar pelo seu grande amor.

Onde assistir: Telecine, Prime Vídeo (assinatura premium)

Questão de tempo

Questão de tempo é romance com viagem no tempo

Sinopse: No aniversário de 21 anos, Tim Lake (Domhnall Gleeson) fica sabendo que os homens de sua família têm o dom de viajar no tempo. No início, ele duvida do segredo contado pelo pai (Bill Nighy), mas logo se empolga com a novidade e decide usar o poder para conquistar o coração da mulher dos seus sonhos e salvar o salvar o seu amigo de um desastre profissional.

Onde assistir: Netlix, Prime Vídeo, Telecine

Antes do Amanhecer

Antes do Amanhecer é o primeiro filme de uma sequência de três

Com Ethan Hawke e Julie Delpy, o filme é o primeiro da trilogia que narra o amor do americano Jesse e a francesa Celine, que se conhecem em um trem rumo a Paris. Encantados um pelo outro, decidem fazer uma escala em Viena para se conhecerem melhor.

Onde assistir: Max

O Segredo de Brokeback Mountain

O segredo de Brokeback Montain é um romance LGBTQIAP+

Jack e Ennis, personagens de Jake Gyllenhaal e Heath Ledger, são contratados para cuidar de ovelhas em Wyoming, no verão de 1963. Em meio à solidão das montanhas, vivem uma relação sexual tenra, porém proibida. O que era para ser um episódio escondido no passado se impõe na vida deles quando, já casados, se reencontram e passam anos vivendo encontros amorosos furtivos.

Onde assistir: Star+, Lionsgate+, Netflix

Retrato de uma Jovem em Chamas

etrato de uma jovem em chamas

Na França do século 18, Marianne, uma jovem pintora interpretada por Noémie Merlant, é convidada para fazer o retrato de Héloise, personagem de Adèle Haenel. O ofício logo dá lugar a um romance secreto e idílico.

Onde assistir: Telecine

Hoje eu quero voltar sozinho

Hoje eu quero voltar sozinho é um filme nacional

Filme nacional conta a história de Leonardo (Ghilherme Lobo), um adolescente cego. Ele tenta lidar com a mãe superprotetora ao mesmo tempo em que busca sua independência. Então, quando Gabriel (Fabio Audi) chega à cidade, novos sentimentos começam a surgir em Leonardo. Tudo isso acaba fazendo com que ele descubra mais sobre si e a própria sexualidade.

Onde assistir: Netflix, Telecine

Azul é a cor mais quente

Azul é a cor mais quente é um filme de romance, mas com muitas cenas eróticas

O filme é mais "picante", então é indicado para maiores de 18 anos.

Adèle é uma adolescente que enfrenta os desafios da chegada da maturidade. Sua vida toma um rumo inesperado ao conhecer uma encantadora garota de cabelo azul, com quem começará uma intensa relação e uma viagem de descobertas e prazer.

Onde assistir: Google Play Filmes e Youtube (mediante aluguel)