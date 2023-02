Dicas para pular o Carnaval e curtir a folia de forma saudável

TURISMO

Você não precisa ir até a Flórida para conhecer o mundo encantado da Disney; a versão francesa do parque fica bem perto de Paris e o custo do passeio cai junto com a temperatura

Que tal curtir o mundo encantado dos parques temáticos da Disney pagando mais barato pelos ingressos e enfrentando filas bem menores?

Não é propaganda enganosa, mas apenas as possíveis barganhas que você pode obter se programar uma escala na Disneylândia francesa, localizada nos arredores de Paris, até o fim do inverno europeu, no dia 20 de março.

Quem tem mais idade conhece a Disneyland Paris pelo nome de EuroDisney, como o complexo de entretenimento se chamava até 2004.

A versão europeia do mundo Disney completou 30 anos de funcionamento em 2022 sem deixar de fazer bonito para os fãs da trupe comandada pelo camundongo mais famoso do mundo.

A popularidade do Mickey atrai muita gente, sim, aos parques da franquia. Mas é o que se vê, e o que se curte, por lá que fideliza a legião de visitantes mobilizada pelas alegrias coloridas do ambiente cercado de magia nos complexos.

Embora anoiteça mais cedo e eventualmente alguns brinquedos estejam em manutenção durante o período, o inverno na Disney europeia pode ser mais quente, e econômico, do que se imagina. Acompanhe os argumentos abaixo e decida enquanto há tempo.

IR OU NÃO IR?

Vale a pena, sim. Para quem gosta, a Disney é sempre de encher os olhos e o coração onde quer que esteja instalada – além de Paris, há parques na Flórida, na Califórnia, no Japão e na China – ou a bordo, já que uma das opções são os cruzeiros temáticos da marca. Naturalmente, o sucesso do passeio depende também de seu planejamento.

Mesmo com pouco tempo, a imersão rende boas memórias e muitas imagens para o álbum de recordações. A Disney de Paris – na verdade, fica nos arredores da Cidade Luz – é menor que a original, criada nos EUA na década de 1950.

COMO CHEGAR

A Disneylândia francesa localiza-se a pouco mais de 40 km do centro da capital, na região de Marne-la-Vallée.

Uma opção é o Magic Shuttle, o serviço de ônibus da Disney, com pontos de partida nos principais aeroportos da cidade, Charles de Gaulle e Orly, e em outras estações. Os ônibus te deixam direto nos parques ou nos hotéis da Disney.

Também é possível, e fácil, chegar de metrô. Basta pegar o RER linha A, sentido Marne-la-Vallée Chessy. Na fachada dos ônibus tem a cabeça do Mickey para facilitar. As estações de metrô que vão direto são Châtelet-Les Halles e Auber.

De carro, só valerá a pena se você for seguir a viagem adiante, já que, somando aluguel do veículo, pedágios, combustível e estacionamento, os custos ficarão lá em cima. De táxi ou de Uber, com até três pessoas no carro, o custo fica em torno de 200 euros ida e volta.

TEMPO DE PASSEIO

São dois parques: o Parc Disneyland, no estilo Magic Kingdom, e o Walt Disney Studios, mais dedicado às produções cinematográficas. Se tiver somente um dia e quiser visitar os dois, é possível, basta se programar.

Os parques ficam um ao lado do outro, o que facilita o acesso. Se pesquisar as atrações e os horários direitinho, basta chegar cedo para aproveitar de tudo um pouco.

QUANTO CUSTA

A partir de 62 euros (um dia/um parque) ou 87 euros (um dia/dois parques), você já está dentro da magia. Fora do período, o custo seria, respectivamente, de 79 ou 99 euros.

A melhor dica é comprar no site com antecedência (disneylandparis.com), já que é necessário escolher a data da visita no momento da compra. O motivo: o número de visitantes por dia é limitado.

São basicamente duas opções: para um dia de parque ou para dois, três ou quatro dias. Depois de efetuada a compra, leve o ingresso impresso ou salve no seu celular.

O Disney Premier Access, uma espécie de fura fila, te ajuda a esperar por menos tempo para curtir as atrações. O valor varia de 8 a 15 euros por brinquedo/pessoa e tem validade somente no dia de visita.

REFEIÇÕES

Há diversas opções temáticas de alimentação nos parques, como o Bistrot Chez Rémy, de comida francesa, inspirado no filme “Ratatouille”.

O Au Chalet de la Marionnette, restaurante decorado como uma aldeia alpina, serve frango assado e hambúrgueres do filme “Pinóquio”. Há também opções italianas, asiáticas, africanas, mexicanas, do Oriente Médio, etc.

Um dos carros-chefes é a pizza de calabresa no formato da cabeça – de quem mais? – do Mickey. Alguns viajantes profissionais recomendam sorvete de baunilha como sobremesa.

O QUE COMPRAR

As compras são outro dilema para muitos. Cada brinquedo tem uma loja ou cada loja tem um brinquedo? Fora dos parques tem uma loja enorme que tem todos os brinquedos com o mesmo preço. Portanto, caso não queria comprar durante o passeio, compre tudo ao fim da jornada.

OUTRAS DICAS

O figurino também é muito importante. Vista-se com roupas confortáveis e quentinhas. Lembre-se de que você vai andar o dia todo e ficar em filas, embora menores do que nas estações mais quentes. Mesmo no inverno, leve protetor solar, pois muitas das filas são debaixo de sol e, mesmo no frio da Europa, o risco de queimaduras solares existe.

Mantenha-se hidratado, leve uma garrafinha de água ou compre uma no local e encha no bebedouro durante o dia. Pegue um mapa na entrada e baixe o aplicativo do parque para não ficar andando de um lado para o outro à toa. Faça um circuito inteligente seguindo uma ordem para ir nos brinquedos. Assim, vai se cansar menos.

Nos mapas ou no aplicativo, é possível ter acesso aos horários dos shows. Use o despertador do celular como lembrete com no mínimo 30 minutos antes do início de cada programa.

Os parques abrem às 10h, ou seja, em média duas horas depois do nascer do sol. Uma alternativa para superar a preguiça matinal, reforçada pelo frio, é se hospedar já nos arredores da Disney Paris. Algumas horas a mais de sono podem ajudar, uma vez mais, na reserva de energia para os programas do dia.

Em Paris, trens urbanos e metrôs são diferentes, por isso, fique atento se utilizá-los. Nos primeiros, a identificação dos destinos é por letras; nos segundos, por nomes. Se você for nos dias úteis, estará indo contra o fluxo, e os 40 minutos de viagem permitem mais uma dormida providencial. O parque fica na parada final, Marne-la-Vallée Chessy.

