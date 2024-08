Doçuras para o papai

AGENDA CULTURAL

Festival de dança na Esplanada Ferroviária, Dia dos Pais ao ar livre, lançamento literário e Luedji Luna garantem bons programas gratuitos; drama romântico baseado em best-seller da norte-americana Colleen Hoover é um dos destaques no cinema

Grupo Sapicuá, Luã Tachibana, Hera (foto), Casa Le Cinq, Irineu Júnior, DJ Thammys e DJ Julio Prodigy (foto) são as atrações do evento, amanhã, na Esplanada Ferroviária; grátis Fotos: DIVULGAÇÃO

O Festival No Bueiro amanhã promove a sua quarta festa da temporada, a partir das 20h, no Vexame Bar – Av. Calógeras, nº 3.100 – e no entorno do estabelecimento, espraiando-se pela Esplanada Ferroviária. É tudo de graça e com direito a uma série de atrações que se propõem a “elevar a dança como destaque nos eventos noturnos de Campo Grande”.

A organização do festival anuncia que estará recolhendo doações de itens de higiene básica a serem entregues ao Asilo São João Bosco (ASJB). A DJ Thammys, que se apresentou em cidades como Bonito, Corumbá e Dourados, e o DJ Julio Prodigy, agitador cultural do hip hop e skateboard em Campo Grande, serão os responsáveis por manter a pista quente entre cada apresentação. No Bueiro sempre marca presença com intérprete de Libras e em locais com acessibilidade física.

Composto por estudantes do curso de Dança da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), o Grupo Sapicuá, sob a coordenação da professora Rosana Baptistella, é uma das atrações confirmadas, com um processo criativo que dialoga com Walter Benjamin, Conceição Evaristo, Conceição dos Bugres, Chimamanda Ngozi Adiche e Manoel de Barros, entre outros nomes.

O ator e dançarino Luã Tachibana, a atleta e artista acrobática Hera, a Casa Le Cinq (vogue) e o dançarino Irineu Júnior também estão entre as atrações que se expressam pela arte do corpo e do movimento. Irineu tem passagem por vários coletivos (Conexões Artísticas Matilha, Cia. Dançurbana, Fulano Di Tal, Sôma Cia. de Dança, etc.) e já dirigiu o Armazém67 e o Coletivo BigFieldCrew.

Parceria dos artistas da dança Maria Fernanda Figueiró e Halisson Nunes, que atuam na produção cultural sob o CNPJ da Manaká Cultural, o Festival No Bueiro é financiado pela Lei Paulo Gustavo, com repasse de verbas pela Prefeitura de Campo Grande

“Originalmente, o projeto é de Campo Grande, mas já tivemos edições acontecendo no interior do Estado, como Dourados, que tem um público jovem muito forte. Nossa intenção ao levar o festival para as pessoas é gerar reflexões, como: ‘No Bueiro’ é o lugar da dança sul-mato-grossense? ‘No Bueiro’ é onde querem inserir os trabalhadores da cultura deste estado?”, diz Halisson.

Ao longo de dois anos de atividades, o movimento No Bueiro passou por outros pontos da capital, como Uata Hell, Capivas e o Quiçá Bar, palco da última edição do festival, no dia 13 de julho, quando se apresentaram Laís Almeida, Giu Maciel, Frantielly Kadhija, Tauanne Gazoso e Joca.

“Nossa parceria com bares conhecidos da cidade caminha com essa ideia de popularizar a dança, colocá-la em um lugar de destaque, junto à música, por exemplo, sempre tão presente. Normalmente, as pessoas têm os palcos como ponto de referência para assistir a apresentações, mas a dança não se resume a isso. Ela é movimento, é vida, é também integrar o público”, destaca Maria Fernanda Figueiró. No dia 7 de setembro, o festival aportará na Éden Beer, na Avenida Mato Grosso, nº 68.

LUEDJI NO PROSA

Após duas sessões na noite de ontem, a cantora baiana Luedji Luna faz mais duas apresentações do concorrido show “Bom Mesmo É Estar Debaixo D’Água Deluxe” hoje, às 19h e às 21h, no Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, nº 200, Centro.

Os quatro shows, destaque na programação de retomada do espaço, tiveram ingressos esgotados em minutos pela plataforma Sympla. Neste projeto, Luedji explora sonoridades como o neo soul, R&B e jazz, apresentando o repertório do álbum homônimo, lançado em 2022, e revisitando os trabalhos anteriores (“Um Corpo no Mundo” e “Bom Mesmo É Estar Debaixo D’Água”).

Destaque na música brasileira contemporânea, a artista de 37 anos acumula premiações – Prêmio Afro 2017, Prêmio Bravo 2018 e WME Awards 2020 – e foi indicada ao Grammy Latino 2021. Também participou de dois renomados programas internacionais – Tiny Desk Concert e Coloris – e realizou turnês no Canadá, nos EUA e na Europa.

PRAÇA BOLÍVIA

A sétima edição deste ano do evento Praça Bolívia, das 9h às 14h, neste domingo, vai homenagear os 199 anos de independência da Bolívia e comemorar o Dia dos Pais. A cantora Pretah, Pepa Palhaçaria, Trio Madinha, Frances (rock/MPB), Edson Galvão, Coyotes Country e o grupo Los Garay (dança boliviana) formam o line-up de atrações, com Lauro Ferrari na apresentação e a banda Skuderia no som de apoio. Endereço: Vila Nova Ipanema, Bairro Santa Fé, entre as ruas das Garças, Barão da Torre, Aníbal de Mendonça e Dias Ferreira.