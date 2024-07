Duas vezes mãe

Nesta sexta-feira (26), é comemorado o Dia dos Avós, data de origem portuguesa que homenageia os “pais e mães 2.0”, que cada vez mais participam ativamente da criação dos netos, de acordo com um estudo de 2018, realizado pela Conferência Nacional da Academia Americana de Pediatria (AAP).

E ainda, de acordo com outra pesquisa, feita pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, netos criados pelos avós apresentam uma taxa significativamente menor no desenvolvimento de transtornos emocionais.

Segundo a psicóloga Flávia de Paula, os benefícios ocorrem porque os avós oferecem não só os cuidados básicos de saúde, mas também amor, apoio e outras maneiras de encarar a vida.

“Geralmente os avós servem como apoio financeiro e material para a família e conseguem se doar mais pelo fato de não estarem trabalhando. [...] Mas para que os avós consigam se aproximar cada vez mais desse equilíbrio entre a disciplina e o carinho, é fundamental que exista a comunicação nessa família. Tanto as crianças quanto os adolescentes precisam de limites, e se os avós conseguirem ser assertivos e comunicarem de forma direta as regras da casa, por exemplo, isso poderá proporcionar uma percepção nesses netos de uma casa organizada e previsível”, diz a psicóloga.

Avós são conhecidos popularmente como “pais com açúcar”, por conta da tendência de serem mais compreensivos e “mimarem” mais os netos. Parte dessa paciência dos avós vem da longa experiência de vida e da tranquilidade que a aposentadoria proporciona.

“O fato de terem mais tempo em casa contribui para o aumento da paciência. O vínculo emocional com os netos também é diferente dos pais, porque os avós se colocam mais como cuidadores de amor do que disciplinadores. Então, a carga acaba ficando um pouco mais leve. Tem também aqueles avós que acabam aproveitando essa oportunidade para cuidarem dos netos como uma forma de repararem seus erros do passado, quando eram pais, e como também uma segunda chance de fazerem tudo diferente”, explica a psicóloga.

Para Marcileia Aparecida dos Santos, de 60 anos, que cria os quatro netos com seu marido, João Deus Alves, de 64 anos, a leveza na educação dos netos também faz parte do processo de dar abertura para que os pais tenham autoridade.

“A gente tem que ter muita sabedoria e inteligência para lidar com a criação dos netos, porque não são nossos filhos, né? Com os filhos a gente é mais radical, com os netos já não pode ser muito. Eu penso assim, nunca fui tão radical com meus netos, porque eles têm os pais deles. Então, eu ficava muito assim pensando na criação, que os pais têm que ter mais responsabilidade”, relata Marcileia.

Rede de apoio

Para além de um ato de amor, Marcileia e João cuidam de seus netos por uma questão prática, já que as duas filhas do casal trabalham e não conseguem dedicar cuidado integral aos filhos.

“O que me motivou a criar os meus netos foi a segurança para eles estarem com a avó, pelo meu amor e para as mães poderem trabalhar, né? Não dá para deixar com pessoas estranhas, sendo que tem a avó que pode ficar. Hoje em dia quem mais cria os netos são os avós, porque é muito difícil você arrumar uma pessoa para deixar em casa para ficar com seus filhos”, conta Marcileia Aparecida.

O designer Danilo Jovê e seus irmãos Camilla e Rodrigo cresceram com a mãe Denise e a avó Flora, que foi essencial na criação dos netos. Denise foi mãe jovem e só conseguiu terminar os estudos por conta do apoio de Flora.

“Ela não tinha terminado a faculdade, não tinha um trabalho. E a minha avó foi um suporte muito grande para ela, porque a minha mãe passava muito tempo trabalhando, se dedicando ao concurso. Se não houvesse a minha avó, eu e meus irmãos seríamos sozinhos. Ela [avó] que estava ali acompanhando a gente nas escolas, levando a gente para os locais, suprindo todas as necessidades que apareciam”, explica Danilo.

Apesar de a principal motivação dos avós ser o amor que sentem pelos netos, é importante que limites sejam estabelecidos, para que eles possam aproveitar a velhice com qualidade de vida.

“A partir do momento que esses avós aceitam a tarefa de cuidar dos netos, é importante terem em mente que não será uma tarefa fácil e que devem reservar um tempo para cuidarem da sua saúde, fazendo exercícios regulares, mantendo uma alimentação saudável e respeitando momentos de descanso”, recomenda a psicóloga Flávia de Paula.

Também vale delegar tarefas domésticas de acordo com a idade dos netos, para evitar a sobrecarga física, estimular a autonomia das crianças e dos adolescentes e praticar o autocuidado.

Carinho eterno

Amor é a base da relação entre netos e seus avós, indo muito além do cuidado. A conexão criada ainda na infância dos netos perdura por toda a vida.

No caso de Danilo, a ligação e a admiração pela avó Flora são tão grandes que precisou ser eternizada na pele. “A minha avó, eu acho que ela acabou sendo promovida para algo que a gente pode chamar, sei lá, de uma ‘supermãe’, porque ela era a mãe da minha mãe e a mãe dos meus irmãos, além de ser a minha mãe, né? Então, ela fazia esse papel duas vezes”, comenta Danilo Jovê.

Fotos, retratos e tatuagem

“Ela tem um coração gigante. Acho que eu não conheço uma pessoa tão bondosa quanto a minha avó. Ela se dispõe a ajudar todo mundo, ela se sacrifica, pode tirar dela para dar para o outro. E isso é uma coisa que eu percebo desde criança”, relata o designer.