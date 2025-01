Julio Borba, Toninho Porto e o Filme 'Ainda Estou Aqui' Movimentam a Cultura em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Como um duelo de titãs em que quem mais ganha é a arte musical de Mato Grosso do Sul e o público da Capital, duas feras da música instrumental fazem shows amanhã, quase no mesmo horário, ambos no formato voz e violão.

Ou quase. Antonio Porto, multi-instrumentista radicado em São Paulo com quatro décadas de carreira, vem a Campo Grande para celebrar suas seis décadas de vida, com show no Teatral Grupo de Risco (TGR), às 21h.

Julio Borba, com 35 anos de idade e 20 anos de carreira, sobe ao palco do Teatro do Mundo, às 20h, para marcar o lançamento de seu terceiro álbum, “Sete Cordas e Um Poema”, disponibilizado na quarta-feira nas plataformas, propondo um mergulho visceral e ao mesmo tempo delicado na sonoridade do violão de sete cordas, ao explorar o chamamé, a guarânia e toda a musicalidade da fronteira em interação com outras influências, como o jazz, o impressionismo de Debussy e a música caipira.

Ele levou à partitura e às gravações muito do que captou nos próprios sonhos e extravasou a inspiração em poemas, que estão declamados no álbum e também poderão ser apreciados, em sua própria voz, no show de amanhã.

Sideman dos mais disputados como baixista e além, Porto, carinhosamente conhecido como Toninho por amigos e fãs, também já se consagrou há tempos como intérprete vocal de suas próprias composições e promete mostrá-las na apresentação no TGR, a exemplo dos clássicos “Nômade”, parceria com o mestre Paulo Simões, e “Cordel Chinês”, belíssima canção feita a quatro mãos com Alexandre Lemos.

“Estou prestes a completar 60 anos. Uma idade emblemática para eu comemorar na minha cidade, e nada melhor do que cantando e tocando um resumo da minha trajetória, com algumas das canções que fiz e outras de alguns compositores que ajudaram a formar o conceito de ser o músico que me tornei. Será um show intimista de voz e violão, mas, ao mesmo tempo, com canções que vão interagir não só com a minha vida, mas com a vida de muitos de vocês – ou até de todos”, diz Toninho.

“Escutem sem moderação e levem para a vida social suas reflexões sobre o inconsciente e sua influência em como se vê o mundo. E ainda mais do que isso: pensem sobre qual a música que embala seus sonhos”, convida Julio, em referência a seu novo trabalho – álbum e show.

“Todo processo criativo é louvável. É necessário um pensamento selvagem, como dizia Lévi-Strauss, que ainda não foi capturado pela colonização do capital e que possa trazer singularidades verdadeiras para realizar no coletivo uma sociedade mais interessante de se viver”, diz o violonista, que foi destaque na edição de ontem do Correio B.

Os ingressos para conferir “Sete Cordas e Um Poema”, de Julio Borba, custam R$ 30 e podem ser reservados pelo WhatsApp (67) 99696-9774. Endereço do Teatro do Mundo: Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro. Para conferir “As Canções que Me Formaram – Violão e Voz”, com Toninho Porto, o valor é de R$ 24 e as reservas, também via WhatsApp, devem ser encaminhadas para (11) 99494-1316, com o texto “Quero ingresso” no início da mensagem. O TGR se localiza na Rua Trindade, nº 401, Jardim Paulista.

CINEMA

Com três indicações ao Oscar, entre elas a de Melhor Filme, algo inédito para uma produção nacional, o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles Jr., segue em cartaz e pode ser conferido no circuito de salas multiplex dos shopping centers Campo Grande (Cinemark), Bosque dos Ipês (UCI) e Norte Sul Plaza (Cinépolis) em seis sessões diárias.

O filme também foi indicado nas categorias Melhor Filme Estrangeiro e, pela atuação de Fernanda Torres, Melhor Atriz. Na trama, inspirada no romance biográfico de Marcelo Rubens Paiva, Fernanda vive Eunice, mãe do escritor, em sua luta para saber do paradeiro do marido, o deputado Rubens Paiva, desaparecido após ser preso durante a ditadura militar, em 1971.

Outras três produções que concorrem ao Oscar estão em cartaz na cidade: “Anora” (Melhor Filme, Melhor Atriz para Mikey Madison, Melhor Direção para Sean Baker, Melhor Edição, Melhor Roteiro Original e Melhor Ator Coadjuvante para Yuri Borisov), “Conclave” (Melhor Filme, Melhor Ator para Ralph Fiennes, Melhor Edição, Melhor Trilha Sonora Original para Volker Bertelmann, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante para Isabella Rossellini, Melhor Design de Produção e Melhor Design de Figurino) e “Nosferatu” (Melhor Fotografia, Melhor Design e Figurino e Melhor Cabelo e Maquiagem).

REGGAE

Dub, roots, dancehall, ska, lovers-rock, ragga e outras tendências do reggae não vão faltar no setlist que o Rockers Sound System vai apresentar neste domingo, das 17h à meia-noite, no Mirante Pub, encerrando a sua temporada dominical na casa.

À frente das picapes, os DJ’s Diego Manciba e Jah Rebel pilotam a seleção musical em um crescendo, até as good vibes da música jamaicana não deixarem ninguém parado. Ingressos a R$ 15 pelo Sympla. Rua Doutor Zerbini, nº 53, Chácara Cachoeira.

LIVRO “Adições & Contradições”

Natural de Ponta Porã, o advogado e fiscal tributário Carlos Lopes dos Santos lança amanhã, às 16h, no Café Doce Lembrança, a coletânea de seus artigos no Correio do Estado publicada pela Editora Life; Rua Dom Aquino, 2055, Centro.

BARES

No Jardim dos Estados, o Quiçá Gastro Bar tem os DJs Mat Met, na sexta-feira, e Deumath, no sábado. A cervejaria Lupland Biergarten apresenta Norte 3 (Bortoti, Noah e Isabella Bertuol) hoje e Larissa e os Pexe com Tommy Menegazo amanhã. No Quokka, quem comanda a casa hoje é Kupim. E no Parrock Bar, tem On The Road (hoje) e Prepotentes (amanhã). Na seara do rock, outra opção na Chácara Cachoeira é a banda Nomads, que toca na Cervejaria Canalhas nesta sexta-feira.

No circuito da Rua 14 de Julho, entre a Marechal Rondon e a Antônio Maria Coelho, os destaques são: DJ Joaquim, com house pop e latinidades (hoje), e o Bloquinho dos Aquarianos e o Pagode do Tadeu (sábado), no Copo Bar; Mistura das Minas (hoje), Samba do Caramelo (amanhã) e Grupo Pagodiô (domingo), no Mistura Bar; e Forró Mandacaru (hoje), DJ Aruan e a 1ª Feira do Pub (sábado), no Pizza Pub.

Assine o Correio do Estado