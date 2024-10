Eduardo Martinelli receberá a comenda da Ordem Guaicurus do Mérito Judiciário do Trabalho

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

“Fiquei surpreso por ser um único músico ali”, afirmou o maestro e violonista Eduardo Martinelli quando indagado pela reportagem do Correio B sobre a homenagem que receberá a partir das 17h de hoje, no Plenário Nery Sá e Silva de Azambuja, no prédio-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-24). A solenidade é aberta ao público.

O músico, o qual, além de maestro e multi-instrumentista, também tem presença fundamental em vários projetos de educação e formação na arte dos sons e das melodias, receberá a comenda da Ordem Guaicurus do Mérito Judiciário do Trabalho, no grau de Grande Oficial. O convite foi realizado pessoalmente pelo decano do TRT-24, desembargador André Oliveira, no dia 10 de setembro.

Regente da Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande desde 2007, Martinelli expressou profunda gratidão pela homenagem, destacando o papel da música na conquista de novos espaços. “Fico feliz em ver a música ganhando esse reconhecimento”, disse o maestro, na ocasião, ressaltando o caráter coletivo de seu trabalho.

Além de sua atuação à frente da orquestra sinfônica, Martinelli é amplamente reconhecido por seu envolvimento em projetos sociais dedicados a crianças e adolescentes de baixa renda, como os promovidos pela Fundação Barbosa Rodrigues (FBR), pelo Instituto Moinho Cultural Sul-Americano (IMC) e pela Fundação Ueze Zahran.

O projeto mais recente voltado para jovens é a Orquestra Indígena de Campo Grande, apoiada pela Fundação Ueze Zahran, da qual Martinelli também faz parte e que se apresentou no lançamento do 2º Torneio de Futebol dos Jovens das Comunidades Indígenas do TRT-24.

Desde 2005, Martinelli colabora com a FBR, tendo revelado – entre diversos outros nomes de ponta – o violista Brenner Rozales e a cantora lírica Elouise Miranda. No mesmo ano, em Corumbá, o maestro passou a colaborar com o IMC.

“Minha atuação sempre foi junto a músicos profissionais, mas também focada no fomento do ensino de instrumentos orquestrais. Nosso grande diferencial é a massificação do ensino. Atualmente, em todas as regiões de Campo Grande, há um projeto social voltado para o aprendizado de orquestra”, relatou Martinelli.

O maestro também enfatizou a importância da coletividade em suas realizações. “Tenho a alegria de ter disposição e um talento considerável, mas o que realmente faz a diferença é o espírito coletivo. Me sinto honrado por estar à frente desse processo e por ser uma vitrine de todo esse trabalho. É um reconhecimento, uma vitória da coletividade”, comentou o músico.

Oliveira destacou que a cerimônia de entrega da comenda tem como objetivo reconhecer pessoas que são referências em suas áreas de atuação, verdadeiras inspirações e modelos no mundo do trabalho. “É uma honra para o TRT-24 homenagear o maestro Eduardo Martinelli Danzi”, declarou o desembargador.

DISTINÇÕES

Nascido em Santos (SP), em 13 de setembro de 1976, Eduardo Martinelli, além de maestro da Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande, tem uma carreira musical impressionante.

Em 2014, foi destaque do Anuário Cultura em Mato Grosso do Sul, que tratou do tema “personagens da formação cultural do estado de Mato Grosso do Sul” e que foi produzido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e pelo governo do Estado.

Além disso, o maestro conta com a condecoração da Ordem do Mérito Cultural Maestro Carlos Gomes, uma comenda e medalha reconhecidas pelo Ministério da Cultura, pelo governo federal, pelo governo do estado de São Paulo e pela prefeitura de Campinas (SP). Essa honraria é concedida pela Sociedade Brasileira de Artes Cultura e Ensino (Sbace), cujo patrono é o renomado compositor brasileiro Carlos Gomes.

Com sua vasta experiência e seu reconhecimento na cena musical, Martinelli lidera – entre outras formações – o quarteto Brasil Opus Música, oferecendo interpretações únicas da diversidade musical brasileira, sul-americana e pantaneira.

Na música popular, um dos destaques é “Descendo Sarrafo”, álbum gravado em 2012 pelo grupo Choro Opus Trio, arranjado e produzido por Martinelli e que resgata a obra do compositor Amintas José da Costa, a qual foi apreendida pela ditadura militar na década de 1960.

