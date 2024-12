Em diversos municípios do interior de Mato Grosso do Sul, alguns vereadore... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Rubenio Marcelo - escritor de MS

Quando escurece, dialogo com a estrela que ainda

fica refletida nas minhas pupilas em harmonia...

Dialogo... e logo é dia!”

FELPUDA

Em diversos municípios do interior de Mato Grosso do Sul, alguns vereadores eleitos poderão morrer na praia. É que eles teriam “nadado de braçada” em supostas irregularidades durante a campanha eleitoral – e tudo indica que não aguentarão a onda avassaladora da Justiça Eleitoral, que ameaça impedi-los de colocar os pés na terra firme das câmaras municipais. Escreveu Ismar Viana: “Que o interesse coletivo represente de fato, e não apenas de palavras, o objetivo daqueles que se propõem a conduzir o destino de um povo”.

Conflitante

Com o PL de MS prestes a ser comandado pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, dois adversários ficarão em situação conflitante. No caso, o deputado estadual João Henrique Catan e o hoje vereador Rafael Tavares. Ambos sempre foram críticos ferrenhos de Azambuja quando ele era governador. Resta saber se vão querer continuar no partido seguindo determinações políticas de quem tanto criticavam.

Número um

A virada de 2024 para 2025 deverá garantir, nos 12 meses deste ano, a quebra do recorde de visitantes do exterior no Brasil. O País já é o número 1 em aterrissagens internacionais na América do Sul entre 26/12/2024 e 1º de janeiro de 2025, com crescimento

de 43% em relação ao ano passado. Depois vem a Colômbia (17%) e, em terceiro lugar, a Argentina. Os dados constam em levantamento da Embratur, com informações da FowardKeys.

Rotas

O Ministério do Planejamento e Orçamento lançou o Relatório 2024 do projeto Rotas de Integração Sul-Americana. O material apresenta informações sobre um conjunto de 190 obras de infraestrutura para 11 estados de fronteira. Em Mato Grosso do Sul,

há 21 obras integrantes propostas, as quais envolvem aeroportos, rodovias, ferrovias e hidrovias.

Estrangeiros

Até novembro, o País recebeu o total de 5,967 milhões de visitantes internacionais, quantia 12,9% superior do que a registrada no ano passado. Para superar a marca histórica de 6.621.376 visitantes, ocorrida em 2018, o Brasil terá que contabilizar um crescimento de 5,3% em relação aos 621.171 turistas que visitaram o Brasil em dezembro de 2023.

COMEMORANDO

O colunista Dimas Braga comemorou 38 anos de atuação na área de comunicação, reunindo convidados no dia 6. Na ocasião, ele homenageou personalidades de variados segmentos. Confira alguns cliques feitos por Miguel Palácios.

ANIVERSARIANTES

SÁBADO (28)

Tidelcino dos Santos Rosa,

Mayara Mendes Bacha Côco,

Ana Arminda Garcia dos Santos,

Cleide Alcântara,

Dilan de Andrade Hugo,

Artur Rodrigues Filho,

Irene Flores Penha,

João Xavier,

Odenir Alves Ribeiro,

Leandro Silva de Alencastro,

Dr. Pedro Silva Fernandes,

Ana Alice Corrêa de Moraes,

Sérgio Diozébio Barbosa,

Paulo Dimas Amaral Penteado,

Fernando Costa,

Maria José de Almeida,

Janete Yamazato,

Ademar Yoshiyuki Matsuda,

Alirio Villasanti,

Valdez Alves de Oliveira,

Ana Marta Abitante,

Jefferson Levy Espíndola Dias,

Willian Félix da Silva,

Nicholas Ghabriel Fretes Gomes,

Dr. José Rosendo,

Dr. Wagner Sayd Carvalho,

Dr. José Goulart Quirino,

Flávio Sobral Pettengill,

Adriani Possari Lemos,

Dr. José Luiz de Crudis Júnior, Diana Estevam Luares,

José Arnaldo Ferreira de Melo,

Olívia Delmondes Batistote,

Maria Izildinha Remijo,

Boaventura Rocha Fernandes,

Vera Regina Arakaki,

Acir Kauas,

Roberto Brandão Arguelho,

Izabel Maria da Silva,

Sérgio Araujo da Silva,

Yara Ramos Costa,

Maria do Socorro Pinheiro,

Teodolmira Fernandes Martins,

Fernando Ozório Serra Bella,

Juvenal Arantes,

Wilson Cardoso,

Virgínia Barros Mello,

Clarkson Barbosa Coquemala,

Rivaldo Venâncio da Cunha,

José Roberto Barbosa,

Roberto Cleber Andrade,

Rosemeire Martins Reges,

Josemir Santos Oliveira,

Jane Margareth Pedrossian Cândido Cangussu,

Steiner Jardim Neto,

Ana Paula Busato Zandavalli,

Cintya Uesato Kawahira,

Cristiane Queiroz

Trindade de Sousa,

Kelly Maria Faria Delvizio,

Leopoldo Ceni,

Zilmar José Zanatto,

Cláudia Regina Basso Juzenas,

Bárbara Helene Nacati Grassi,

Rogério Asahina Suzuki,

Priscila Alessandra Gonçalves Camillo,

Marilza Moura Mazzini,

Érica Cristine Perdomo,

Antônio Luiz Fernandes,

Edvan Santos da Silva,

Maria Lucia Barbosa da Silva,

Haroldo Alves Quito,

Alaíde Arnas Bueno,

Renata Conceição Tavares,

Zenilda Auxiliadora Martins,

Heliane Nunes da Silva,

Cleuza Ferreira Machado,

Raimundo Nonato Ribeiro Braz,

Dirlene Messa Prate,

Virginia de Barros Figueiredo.

DOMINGO (29)

Mauricio Nogueira Rasslan,

Soraya Barbosa Giacomoni,

Giovana Herves,

Hardy Waldschmidt,

Adiles do Amaral Torres,

Ivonete de Araújo

de Carvalho,

Nelson de Almeida,

Ramona Tereza de Oliveira,

Tânia Rocha Nascimento,

João Bosco Macedo da Costa,

Luiz Mesquita Bossay Junior,

Marcos Antonio Danna,

Adélio Crippa,

Edna Maria Portela

de Siqueira,

Gisely Rosa Gonçalves,

Damião Cardoso

Pires da Veiga,

Margarete Ferreira,

Mauro Dias Vieira,

Pedro Pereira Lima Neto,

João Eduardo Soares Abdo,

Mário Roberto Pisano,

Dra. Vanessa de Mesquita,

Anézia Nakazato,

Eliziane dos Santos de Souza,

Moacyr Martins Filho,

Dr. Nilton Bossay da Costa,

Cleimar Kraemer,

Dr. Ronaldo Neder

Gonçalves Pereira,

Adriana França,

Célia Medeiros,

Luis Ribas,

Mirthô Villas Boas Braga,

Carlos Arruda Mendes Filho,

Suzana Maria Vasconcelos,

Cecília Duarte,

David José Cardoso Maia,

Victor Hugo da Silveira,

Horie Kuroki Ito,

Andréia Soares Silva,

José Nogueira Azevedo,

Eugênio José Pinesso,

Cristina Luiza Pereira,

Patrícia Midori Higa,

Pedro Alvim da Silva Júnior,

Célia Kamiya,

Marcon Cesar

dos Santos Orona,

Celso Scarselli,

Nilma Queiroz Almeida,

Ângela Vargas,

Eduardo Duarte,

Janaína Rubi Falco,

Euclécio Lubacheski,

Dr. Ary de Souza,

Henriqueta Freitas,

Maria do Carmo

Amador Souza,

Norberto Braulio Olegario Souza,

Marcos Antônio Bongiovani,

João Roberto Abuhassan, Dra. Eveny Cristine de Oliveira,

Dr. Alicardo César Figueira,

Valdir Rogério Benetti,

Fábio Martinez Carricondo,

Antonio Alves Bertolucci,

Jonas Bortolini,

Vânia Yoshie Toyokawa Monteiro,

Natália Carvalho Trevizam,

Jun Nukariya,

Arlindo Soares,

Adão Sebastião de Souza,

Carlos Alberto de Araujo,

Pedro Alves Pacheco,

Dorival César Quintana,

Carlos Alberto Ishikawa,

Luiz Bernardo da Silva Filho,

Maristela Narciso dos Santos Fialho,

Luiz Roberto da Silva,

Flávia Vecchi Laghi,

Vera Lúcia Torraca Sodré,

Vileda Minervine Barbosa.

*Colaborou Tatyane Gameiro