Especial B+: Caso Larissa Manoela: advogado especialista em Direito de Família, esclarece dúvidas

Correio B+

"Gosto muito de saber que eu tenho mais de uma vertente para me expressar artisticamente"

A atriz e cantora Yara Charry, 26 anos, esteve recentemente no elenco da novela Todas as Flores da TV Globo exibida também pelo GloboPlay, e estrelou no famoso e aclamado musical Iron - O Homem da Máscara de Ferro na capital paulista ao lado do talentoso e internacional Tiago Barbosa.

Yara nasceu em Paris, na França e é filha de brasileira com pai francês.

Yara há pouco passou três meses em Paris e deu continuidade ao trabalho musical que pretende lançar em breve. Somado aos iúmeros trabalhos, ela recentemente assumiu seus cachos. Foram mais de 20 anos sem ter o visual original, e assim ela segue brincando com os looks e tem estabelecido essa relação com o seu cabelo natural.

Yara veio para o Brasil a convite da TV Globo para fazer Velho Chico (2016). Desde então, ela vem emendando um trabalho no outro aqui pelo Brasil.



A atriz é a capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e com exclusividade conversou com o Caderno sobre família, beleza, seus trabalhos, desejos e novos projetos.

CE - Você abraçou o Brasil de vez para investir na carreira de atriz, sente saudades da França?

YC - Sou filha de uma mãe brasileira e um pai francês. Sou a junção desses dois países. Eu amo a França, mas me sinto em casa também no Brasil. Tenho saudade da família e dos amigos, mas, nos dias de hoje, graças à tecnologia, podemos romper essa barreira da distância física. E sempre que eu posso, eu volto para a França para estar com todos eles.

CE - Sempre sonhou em fazer novela no Brasil?

YC - Para ser sincera, eu descobri esse universo quando eu vim para o Brasil participar de Velho Chico. Conheci um mundo novo e essa paixão pelas artes só aumentou. Descobri ali realmente a minha vocação. Eu sou muito apaixonada pelo o que eu faço, e eu sei que vou aonde estiver o trabalho.

A atriz Yara Charry é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Sergio Baia - Diagramação: Denis Felipe e Denise Neves

CE - Qual a sua relação com a moda brasileira?

YC - Eu amo moda. Adoro esse universo. Desde pequena. Lembro de folhear as revistas e ficar encantada com aquele mundo. E, por isso, eu sou bem atenta ao que produzem aqui no Brasil e no exterior. Tem marcas belíssimas no Brasil, que desenvolvem coleções incríveis.

CE - Gosta de criar looks despojados, autênticos, com a sua cara?

YC - Super! Acho que eu sou assim. Amo um look mais elaborado, mas, no meu dia a dia, eu opto por roupas mais despojadas, confortáveis e que traduzem a minha personalidade, que eu sou.

CE - Por que acha que demorou tanto para se encontrar com seu cabelo verdadeiro novamente?

YC - Acredito que pela falta de referência mesmo. Fico muito feliz com a mudança que estamos tendo, sobre a valorização da beleza e dos fios de mulheres negras. Mas eu cresci com poucos exemplos. Fico muito feliz quando uma menina me procura e fala que eu a inspiro. Acredito demais nessa rede, na qual uma incentiva a outra a ver a sua força e sua beleza.

CE - Tem algum papel ou personagem que sonha em fazer?

YC - Tem vários papéis que eu desejo. Eu gosto de me sentir desafiada. Tem muitos personagens que eu quero e sei que vou fazer ainda. Quero mostrar a minha versatilidade de mocinha a vilã.

A atriz no lançamento de Todas as Flores - Foto: TV Globo

CE - Tem vontade de fazer séries?

YC - Amaria! Eu gosto de trabalhar, de estar em processo criativo e em movimento. Pensando assim, quero fazer séries, filmes, mais novelas… Se dependesse de mim, eu emendaria trabalhos.

CE - O que pode nos dizer sobre o trabalho musical que você pretende lançar?

YC - Estou bastante animada e feliz com o que estou produzindo. Gravei uma música quando estava em Paris esse ano e estou dando continuidade ao material aqui no Brasil. Quero muito dividir com o público esse trabalho, que eu sinto que será bem especial.

CE - Você leva paralelamente a carreira de atriz e de cantora prefere atuar ou cantar?

YC - Amo igualmente os dois lados. Gosto muito de saber que eu tenho mais de uma vertente para me expressar artisticamente.

CE - Qual foi a importância do seu papel em “Todas as Flores”? Fale um pouco da sua personagem...

YC - Eu amei fazer a Joy. Uma menina que tem um trauma do passado e, mesmo assim, tem uma força e doçura. O João Emanuel Carneiro fez uma história linda, impactante. Sou muito feliz por ter feito parte desse projeto.

Yara Charry - Foto: Divulgação

CE - Você está no musical "Iron - O Homem da Máscara de Ferro", o que as pessoas vão ver no palco do espetáculo e sua personagem?

YC - Nosso diretor Ulysses Cruz criou um universo que abraça o público que está assistindo. É uma experiência imersiva. Ensaiamos muito por dois meses, des segunda a segunda, para construir essa história potente e cativante. É um espetáculo musical grandioso e surpreendente. Eu faço a Louise, uma mulher da nobreza que interfere diretamente na vida do Rei e para o desenvolvimento da história.

CE - Quais as novidades estão por vir?

YC - Ansiosa para a estreia de Todas as Flores para o dia 4 de setembro. Feliz com o trabalho musical que estou desenvolvendo. Quero muito ter uma data para falar do nosso lançamento. Eu estive na França também a trabalho, então, estou aguardando algumas respostas de lá. Tem muita coisa acontecendo. E ficamos em cartaz com o espetáculo até outubro.