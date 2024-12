Especial Roberto Carlos: veja músicas que ficam de fora e outras diferenças

Gastronomia

Na sugestão de receita, aprenda o passo a passo para fazer um delicioso pernil que certamente será o melhor presente para todos os convidados

Pernil assado: no forno ou na churrasqueira, alho e especiarias são fundamentais para o bom preparo do clássico natalino Divulgação

Uma técnica culinária muito apreciada, principalmente nas festas de fim de ano, são os assados. Eles permitem que o alimento fique com uma aparência dourada e crocante por fora, mas, ao mesmo tempo, macio e suculento por dentro, além de realçar o sabor natural dos ingredientes. Com uma variedade maior do que se pode imaginar, a nutricionista Jéssica Benazzi comenta, a seguir, sobre as diferentes maneiras de assar e deixar cada receita saborosa.

TÉCNICAS

As técnicas que serão utilizadas dependem de cada ingrediente e do resultado que desejar. Para carnes menores, por exemplo, é mais adequada a técnica do assado direto, em que o alimento é preparado diretamente na brasa. Já para cortes maiores é indicado o assado indireto, que permite que o calor circule pela proteína e cada ingrediente.

CARNE

Muito presente nos pratos dos brasileiros, carnes como pernil, costela, lombo e picanha podem ser assadas no forno ou na churrasqueira. Para isso, é importante temperar antes com alho, sal e especiarias.

VEGETARIANO

Pratos que incluem tofu ou vegetais são verdadeiros aliados de quem prefere evitar carne nas refeições. O tofu, por exemplo, pode ser marinado até ficar crocante por fora e macio por dentro. No caso dos vegetais, eles podem ser temperados e recheados com queijo, quinoa e até mesmo outros vegetais para aumentar a saciedade.

AVES

Peru, frango e pato são as opções clássicas das festas de fim de ano. O peru e o frango podem ser temperados com cebola, alho e ervas. Já o pato pode ser assado com laranja, ervas e mel, para criar uma crosta caramelizada e uma textura macia por dentro.

PEIXE

Geralmente, pratos com salmão, tilápia e bacalhau são temperados com azeite, mas pimentão, cebola, alho e limão também podem ser acrescentados nas receitas. No caso do bacalhau, uma ótima opção é assar o ingrediente com as batatas, que são tradicionais no prato.

MASSAS

As camadas de massa devem ser intercaladas com muito molho, para evitar que o prato fique seco, e recheadas com carne, presunto e queijo. A receita pode ser assada até borbulhar, fazendo com que o queijo crie uma camada dourada e crocante. Uma dica para quem não quer que a massa fique ressecada é colocar leite na travessa com a receita antes de assá-la.

FRUTOS DO MAR

Os camarões, as lagostas e os mariscos devem ser assados rapidamente para evitar que fiquem borrachudos. Dessa forma, temperos frescos como ervas, limão e alho realçam o sabor natural destas opções. Outra dica é acrescentar azeite ou manteiga para manter a umidade no alimento durante o tempo no forno.

LEGUMES

Ótima opção para incrementar os pratos, os legumes podem ser temperados com alecrim, azeite e mel. Eles podem ser colocados no forno até ficarem caramelizados e crocantes por fora, mas macios por dentro.

PERNIL DE NATAL

Se você seguir as medidas indicadas na receita desta página, o pernil de Natal sugerido tem um rendimento médio de 20 porções. Além do tempo de em que a carne fica marinando antes do preparo (24 horas), a realização do prato leva 6 horas. Mas, segundo especialistas, o nível de dificuldade da receita é médio.

O pernil natalino também vai bem com diversos outros preparos, por exemplo: com abacaxi (que garante um sabor agridoce e ainda reduz a gordura); glaceado com vinho, suco de laranja e melaço; com vinho branco seco e farofa (nesse caso, basta marinar o pernil por apenas 12 horas); e com vinho e ervas aromáticas (nesse caso, o ideal é desossar o pernil e ir reduzindo a temperatura ao longo do tempo de forno, além de ocasionalmente regar a peça com o molho da própria forma, para garantir a suculência).

Pernil de Natal especial

Ingredientes

1 pernil suíno de 6 kg;

200 ml de suco de limão;

100 ml de suco de laranja;

200 ml de água;

200 ml de vinagre de vinho;

100 ml de azeite;

4 colheres (sopa) de sal (ou o quanto preferir);

1 porção de manjericão fresco;

1 pimentão;

8 dentes de alho grande;

1 cebola grande;

2 folhas de louro;

Cheiro-verde a gosto;

Pimenta a gosto;

3 colheres (café) de urucum (colorau);

2 colheres (café) de pimenta-do-reino;

2 colheres (café) de pimenta calabresa seca;

1 colher (café) de noz-moscada;

500 g de torresmo de barriga ou toucinho com bacon picadinho em pedaços quadrados.

Modo de Preparo

Deixe o pernil marinando por 24 horas.

Em um liquidificador, bata por 3 minutos o suco do limão e da laranja, água, vinagre (nesse caso, é usado um de vinho, mas pode ser o de sua preferência), manjericão, pimentão, alho, cheiro verde, cebola, sal e folha de louro.

Acrescente o colorau, a pimenta e a noz-moscada no liquidificador e aperte o botão pulsar até misturar tudo.

Com uma faca, faça furos no pernil e quatro cortes na extensão da carne e a coloque em um recipiente que tenha tampa.

Despeje o líquido batido, massageie a carne para que absorva bem os temperos, tampe e reserve na geladeira. De duas em duas horas, chacoalhe a vasilha para que o tempero se espalhe.

Depois de 24 horas, ligue o forno e deixe aquecendo por 5 minutos a 200ºC.

Coloque o pernil em uma assadeira e pique os toucinhos com bacon. Dentro dos furos da carne, coloque os pedaços do toucinho.

Leve ao forno por 5 horas enrolado no papel-alumínio. Quando der 3 horas, retire o papel e deixe assando por mais 2 horas.

Sirva.

Assine o Correio do Estado