Esquenta de Carnaval começa dia 7 de fevereiro com Cordão Valu

Carnaval só em março? Nada disso! Em Campo Grande, blocos de rua já estão programando "esquentas" para levar a festa para as ruas já em fevereiro. No dia 7, o Cordão Valu, o bloco carnavalesco independente mais tradicional da Capital, faz um "esquenta".

As apresentações oficiais do bloco acontecem nos dias 1º e 4 de março, sábado e terça-feira de Carnaval, na Esplanada Ferroviária.

Como de costume, o Cordão Valu homenageia entidades e personalidades em suas apresentações, que recebem o destaque por relevantes serviços à sociedade campo-grandense, ou em favor da evolução do Carnaval da cidade.

Este ano, o tema do bloco será a homenagem aos 50 anos do Ilê Aiyê, (completados dia 1º de novembro de 2024), grupo de Salvador (BA), que é o primeiro bloco afro de Carnaval do Brasil. Também serão homenageados os 40 anos de atividades do Grupo TEZ, de Mato Grosso do Sul. Ambos os grupos têm atuação importante na luta contra o racismo.

O Grupo TEZ é parceiro do Cordão Valu, no esquenta do dia 7 de fevereiro. O evento terá ainda a presença do presidente e fundador do Ilê Aiyê, Antônio Carlos dos Santos Vovô, o Vovô do Ilê, como convidado especial.

Grupo TEZ - Grupo de Trabalho e Estudos Zumbi

Fundado em 18 de março de 1985, o Grupo TEZ, pioneiro na luta em favor da comunidade negra no estado, completa 40 anos de atividades neste ano.

A presidente da entidade, Bartolina Remalho Catamante, professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), explica que o TEZ, desde a sua criação, tem atuado fortemente no combate ao racismo em MS.

O grupo realiza estudos e pesquisas, e oferece à sociedade cursos de capacitação e de formação. A entidade incentiva a comunidade negra a conhecer mais os seus direitos, as suas raízes, e a ter orgulho da cor de sua pele.

O TEZ dará início às celebrações pelos 40 anos, com a realização do projeto “Cinema nas Comunidades Quilambolas de MS”, de 1º de fevereiro a 12 de abril, nas nove comunidades quilambolas do estado (duas em Campo Grande e sete no interior), com a apresentação de cinco filmes, dentre eles curtas-metragens, documentários, e registros históricos sobre a ancestralidade da população negra. Na oportunidade, deverá ser produzido um documentário, especificamente sobre a comunidade quilambola sul-mato-grossense.

Para Bartolina, o grande legado do Grupo TEZ ao longo desses 40 anos foi, entre outras ações, a proposição de políticas públicas em favor da causa negra, aos governos federal, estadual e municipais.

O TEZ conseguiu a aprovação de leis federais e estaduais, que criaram cotas para negros na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e em outas universidades do estado, e a da inserção da história e cultura afro-brasileira na educação.

Para a presidente do TEZ, a luta em busca da igualdade racial, e contra a violência que fere e mata negros, tem avanços e retrocessos, e que, por isso mesmo, “deve continuar sendo feita com vigor, para avançar mais”.

Ilê Aiyê

O primeiro bloco afro de carnaval do país foi fundado no dia 1º de novembro de 1974, por Antônio Carlos dos Santos Vovô, 72 anos, o Vovô do Ilê, como é conhecido, e por moradores do bairro Curuzu, de Salvador.

No ano seguinte, 1975, fez a sua primeira apresentação na folia da capital baiana, O Ilê se caracteriza como sendo um grupo cultural que promove a expansão da cultura afro-brasileira. A expressão significa, em língua jorubá, Mundo negro ou Casa de negro ou ainda Casa da Terra.

O bloco é conhecido também como “o mais belo dos belos”, e tem atuação importante no combate ao racismo, e em favor da valorização da pessoa negra brasileira. .

Com suas vestes afros coloridas, seus tambores e vozes potentes, o Ilê, ao longo desses 50 anos de existência, leva a sua mensagem e sua música mundo afora, e conta com vários discos gravados e inúmeros sucessos musicais, como "Que Bloco É Esse", "Depois que o Ilê Passar", "Charme da Liberdade", "Viva o Rei", "Décima Quinta Sinfonia", "Exclusão", "Deusa do Ébano".

O bloco conta com uma associação cultural, que reúne cerca de 3 mil associados, e ainda mantém escolas para crianças carentes, em Salvador.

