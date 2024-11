Exposição agropecuária terá shows, leilões, palestras e muito mais

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com a expectativa de reunir vários destaques do agronegócio regional, a primeira edição da ExpoRochedo – no município de Rochedo, a 80 quilômetros de Campo Grande – também promete proporcionar momentos de lazer e diversão para os visitantes com uma agenda cultural que vai oferecer quatro shows e outras opções no melhor estilo “para toda a família” entre amanhã e domingo. Leilão, palestras, cursos e a Exposição Ranqueada da Raça Girolando também vão movimentar o evento.

A Praça de Eventos Elena Rezende Ribeiro será palco de shows gratuitos, sempre a partir das 20h. As atrações começam a se apresentar nesta sexta-feira. O Grupo Trembão e a dupla Vitor & Cadu vão abrir a programação musical, mostrando uma mistura de sertanejo e música popular. No sábado, será a vez do tradicional sertanejo e do batidão de Fábio Cunha, seguidos pela jovem dupla Lucca & Biel, que prometem encerrar a noite em grande estilo.

Alessandro Coelho, presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG), destaca a importância de eventos como a ExpoRochedo para a região.

“A ExpoRochedo vai além do agronegócio, oferecendo uma experiência completa para toda a família. A programação cultural com shows gratuitos é uma forma de valorizarmos a cultura local e promovermos o entretenimento, criando um ambiente acolhedor e festivo para todos. O evento reforça nosso compromisso em unir produção rural e comunidade,” afirma Coelho. Além da programação musical, a ExpoRochedo 2024 conta com uma série de atividades voltadas ao desenvolvimento e à capacitação no setor agropecuário, buscando se consolidar desde sua primeira edição como uma das feiras mais importantes para o Estado. A entrada para todas as atrações é gratuita, e os organizadores esperam um grande público para prestigiar os shows e conhecer as novidades do agronegócio.

RANKING GIROLANDO

Mais de 60 animais passarão por avaliação entre amanhã e quinta-feira, com vistas ao que os organizadores querem consolidar como um momento histórico para a pecuária leiteira de MS. Trata-se da Exposição Ranqueada da Raça Girolando, que colocará Rochedo no mapa nacional da genética leiteira.

Realizado pelo Núcleo dos Criadores de Girolando de Mato Grosso do Sul (NCGMS), o evento vai oficializar animais no prestigiado Ranking Nacional de Girolando, uma vitrine de excelência que valoriza o trabalho dos criadores e impulsiona o desenvolvimento da raça. A exposição – nesta quarta e quinta-feira, também na Praça Elena – reunirá os melhores exemplares da raça para um julgamento técnico detalhado conduzido por Celso Ribeiro Angelo de Menezes, zootecnista e inspetor técnico do SRG da raça girolando.

Os animais classificados entrarão para o seleto grupo de referência nacional, destacando suas características genéticas superiores e o trabalho dos criadores. O Ranking Nacional de Girolando tem como objetivo fomentar a divulgação da raça, estimular a realização de exposições oficializadas, incentivar provas zootécnicas e promover a seleção e a evolução dos rebanhos.

Mais do que uma classificação, o ranking serve como referência técnica e econômica, fortalecendo a cadeia produtiva e valorizando os esforços dos criadores em melhorar continuamente seus plantéis.

“A inclusão no ranking não só representa um reconhecimento técnico, mas também agrega valor ao mercado desses animais, refletindo diretamente no desenvolvimento da pecuária leiteira brasileira”, destaca Coelho.

LEILÃO E CHAVIN

Além do ranqueamento, a ExpoRochedo contará com o 9º Leilão Top Leite MS, nesta sexta-feira, às 19h, transmitido virtualmente pela MF Leilões. O evento oferecerá condições especiais para a aquisição de genética de ponta. A programação inclui palestras com renomados especialistas, abordando temas como melhoramento genético, manejo estratégico e tendências da pecuária leiteira, promovendo a troca de conhecimento e inovação para o setor. Também está programado um curso de drone agrícola.

Considerado uma atração à parte pelos promotores do evento, o touro “urbano” Chavin foi escalado para “conquistar o coração” dos visitantes da primeira feira agropecuária de Rochedo.

Criado em plena cidade e habituado ao vaivém de carros, bicicletas e pedestres, o animal, ao lado de seus costumes e jeito pacato que desafiam o estereótipo do touro bravo, promete ser uma das maiores curiosidades do evento, realizado por meio de uma parceria entre a prefeitura municipal da cidade, o SRCG e a Associação Brasileira de Criadores de girolando.

“Ele nasceu de uma vaca leiteira do meu avô. Não tínhamos a intenção de criar, mas meu avô queria fazer algo diferente com ele”, lembra o músico Pedro Lima dos Santos, que ajudou a criar Chavin em casa. Aos cinco anos, completados na sexta-feira passada, Chavin é quase um membro da família e a sensação do bairro. Sempre que Pedro sai para passear com o touro, os moradores perguntam e acenam para ele como se fosse uma celebridade local.

“Ele é domado desde pequeno e não se importa com o movimento da cidade. Pode ter carro passando do lado, bicicleta, ele fica tranquilo. Só tem uma coisa que faz Chavin parar, um pé de manga. Quando ele vê uma mangueira, ele tem que parar. Se a gente tentar puxar, ele fica bravo”, ri o dono, revelando o lado teimoso do touro. Montar em Chavin e tirar uma foto ao lado dele estarão na lista de atrações para os visitantes do evento. O touro astro adora receber atenção.

“As pessoas param para montar, tirar foto, mas são poucos os corajosos. É muito gratificante ver que algo não planejado fazendo sucesso. Nunca imaginei levá-lo a uma exposição”, confessa Santos, orgulhoso e animado com a chance de levar essa experiência para a ExpoRochedo.

Criado no pasto urbano e nutrido com capim-colonião e suplemento proteico, Chavin vive uma rotina equilibrada entre a vida na cidade e as necessidades do campo.