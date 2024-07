Festival do Sobá terá espaço "instagramável" com estrutura de Dragão oriental 

Tradicional não só pelas celebrações culturais mas também pela culinária japonesa, o Festival do Sobá de Campo Grande está com data marcada: entre 07 e 11 de agosto. Cheio de simbologia da cultura Okinawa que se mistura com história de Mato Grosso do Sul, o evento deste ano terá espaço instagramável, ornamentos temáticos e uma escultura de dragão oriental.

A festividade está na 17ª edição e pretende atrair público diverso com a presença de artistas regionais e nacionais como a dupla sertaneja César e Paulinho que vai se apresentar no estacionamento da feirona.

Com palcos espalhados por toda a Feira Central, as atrações diárias serão variadas. No Palco Avenida, a abertura oficial fica por conta da apresentação musical da artista local Dany Cristinne, e pelo desfile da fanfarra da Escola Municipal Padre Thomaz Ghirardelli.

O festival também vai oferecer ao público, apresentações de dança de salão, Parada Nerd, berranteiros, e oficinas de patrimônio. Segundo Alvira Appel, presidente da Afecetur (Associação da Feira Central), um dos desafios deste ano foi organizar o evento com total autonomia financeira e custos abaixo da média.

"Estimamos um festival aquém da realidade que ocorre no país, por exemplo, festivais que custam dois, três milhões, o nosso chega na casa aí dos R$ 700.000,00 mil. Vai depender muito do que nós conseguimos fechar, mesmo com cantores nacionais. Mas a gente ainda está na expectativa de fechar algumas parcerias", detalha. Apresentação de dança tradicional na abertura do festial em 2023 - Foto: Divulgação/Afecetur

Na edição passada, o evento reuniu mais de 80 mil pessoas em três dias de festa. Como o próprio nome, a festividade anual celebra o Sobá, prato típico e patrimônio cultural imaterial da Capital de Mato Grosso do Sul.

"Estamos canalizando aqui um inventário do que a gente tem no dia a dia, por exemplo, por que que a comunidade oriental inteira usa o dragão? Por que quem é nascido do dragão é um diferencial. Temos um tori na feira e todas as simbologias nós estamos aqui contando e vamos ter expressões de patrimônio das mulheres presentes", afirma a gestora.

Simbologia oriental

Tori - é um termo específico na arquitetura japonesa e religiosa e considerado um portal tradicionalmente encontrado na entrada de santuários xintoístas (religião japonesa). Geralmente, consiste em dois pilares verticais com duas vigas horizontais no topo. É uma estrutura simbólica que marca a transição do mundo secular para o sagrado;

Tsuru - é a palavra japonesa para "grou" ou "garça", especificamente referindo-se à espécie Grus japonensis, que é uma garça encontrada no Japão e em outras partes da Ásia Oriental.

Dragão japonês - conhecido como "Ryū" em japonês, é uma criatura mítica e lendária que faz parte da mitologia japonesa. Os dragões japoneses são geralmente vistos como divindades benevolentes associadas à água, às nuvens e à agricultura. Eles são considerados guardiões de tesouros, protetores de vilas e símbolos de poder imperial.

Famosa picanha brasileira também marca presença, acompanhada de arroz, mandioca e vinagrete - Foto: Pedro Shimith/Ichiban Sobá

Oficinas e outras atrações

A programação do festival inclui uma vasta gama de atividades para todas as idades. Os visitantes poderão explorar exposições de orquídeas e flores, artigos de decoração e painéis educativos sobre o sobá.

A Feira Mulheres em Ação, promovida pelo Cooperativa Sicredi, a exposição de produtos do Projeto Made in Pantanal do SEBRAE e a Parada Nerd trarão uma diversidade de produtos e iniciativas, reforçando o caráter inclusivo e comunitário do evento.

Sócia-proprietária na Barraca Ichiban, Célia Arakaki é um exemplo de perseverança e trabalho. Na feira há mais de 60 anos, a empresária celebra as transformações no negócio da família, graças às ideias inovadoras dos filhos e sobrinhos que herdaram o legado da família.

"Olha, minha mãe disse pra nós que minha avó começou nesse ramo de feira quando eu tinha apenas dois anos e já estamos na quarta geração. Então, aquela modernidade que está lá na nossa barraca hoje é devido à influência dos mais novos, que quiseram fazer uma coisa diferente na feira. Porque antes, todo mundo tinha a barraquinha daquele jeitinho mais simples e agora estamos evoluindo", afirma.

Barraca Ichiban tem mais de 60 anos de história e está na 4ª geração - Foto: Gustavo Massayuki Shiroma

Sobá: Patrimônio Imaterial

Amantes da culinária japonesa em Campo Grande já conhecem o sobá, tradicional na cidade há mais de 100 anos. Considerada polo de imigrantes de Okinawa, no Japão, a cidade tem a iguaria como uma de suas maiores riquezas culturais, sendo a capital brasileira do sobá.

Em 2006, o prato, adaptado pela gastronomia sul-mato-grossense foi reconhecido pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) como bem cultural de natureza imaterial..

Ingredientes para o macarrão:

2 ovos;

2 e 1/2 quilo(s) de farinha de trigo;

1 colher(es) de sopa rasa de sal;

1 colher(es) de sopa rasa de glutamato monossódico (Ajinomoto);

1/2 xícara(s) de chá de óleo;

3 xícara(s) de chá de decuada (água de cinzas);



Modo de preparo da massa

Em um misturador de massa são colocados farinha de trigo, ovos, água, sal e alguns condimentos. Na sequência, a massa atinge o ponto específico e depois passa por um cilindro para esticar. Em seguida, é cortada em formato de macarrão e armazenada em varais, para ser pré-cozida. Após o cozimento em água fervente, o macarrão passa pelo processo de resfriamento natural, até seguir para algum recipiente fechado.

Um pouco antes de servir, cozinhe o macarrão em bastante água em ebulição (macarrão cozinha ligeiro, cinco minutos no máximo). Para , na véspera, ponha uma xícara de cinzas em um litro de água, mexa bem e deixe decantar. Retire só a água limpa.

Sobá: macarrão totalmente artesanal, carne suína ou bovina, omelete fatiado, cebolinha picada e caldo temperado - Foto: Pedro Shimith/Ichiban Sobá Sobá: macarrão totalmente artesanal, carne suína ou bovina, omelete fatiado, cebolinha picada e caldo temperado - Foto: Pedro Shimith/Ichiban Sobá

Carnes e caldo

2 quilo(s) de espinhaço de porco (osso com pouca carne);

2 quilo(s) de ossobuco;

1 e 1/2 quilo(s) de carne de porco (pernil, filé ou lombo);

3 carcaças de frango;

1 colher(es) de sopa de gengibre ralado;

2 xícara(s) de chá de shoyu;

2 colher(es) de sopa de Ajinomoto;

Sal a gosto Água para cozinhar.

Coloque todos os ingredientes numa panela alta e grande com pressão. Tempere tudo e leve para cozinhar, cobrindo com água. Quando a carne estiver cozida, retire da panela e deixe os ossos até soltar toda carne restando 4 litros de caldo, que será usado para finalizar o prato.

Molho da carne

2 xícara(s) de chá de shoyu;

1 colher(es) de sopa de açúcar;

1 colher(es) de sopa de Ajinomoto;

1 colher(es) de chá de gengibre ralado.

Corte a carne em fatias finas, coloque numa panela e ponha todos os ingredientes para o molho, terminando de cobrir com água. Leve ao fogo para cozinhar, mexendo sempre até secar a água e restar um pouquinho corresponde ao tempero.

Cobertura e montagem

8 ovos

Cebolinha picada

Carne em fatias (bovina, frango, suína, dobradinha ou opção vegetariana com couve-flor)

Como montar?

Coloque o macarrão na shawan (tigela individual) e cubra com água fervendo para esquentar e soltar o macarrão. Na sequência, use uma peneira específica para escaldar o macarrão numa panela com água fervente e o escorra bem. Na tigela, coloque o macarrão, a carne, omelete, cebolinha e por último o caldo. Pode-se reforçar o tempero final com mais shoyu e gengibre ralado.

Mais detalhes sobre o festival, entre em contato com a Administração da Feira Central de Campo Grande pelo telefone: 67 98407-1724 ou pelo Instagram: @feiracentralcg (https://www.instagram.com/feiracentralcg/).