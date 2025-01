Confira as dicas de filmes e séries feitas pelo "Via Streaming"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Dica da Semana: “Ripley”

Um anti-herói clássico da literatura norte-americana ganha mais uma adaptação em envolvente minissérie da Netflix, estrelada por Andrew Scott

Uma das séries da Netflix de grande destaque em 2024, “Ripley” é uma cativante adaptação do livro “O Talentoso Mr. Ripley”. A obra original foi lançada em 1955 pela autora norte-americana Patricia Highsmith e já foi adaptada pelos filmes “O Sol por Testemunha” (1960) e “O Talentoso Ripley” (1999). Protagonizada por Andrew Scott (“Sherlock” e “Fleabag”), a minissérie da Netflix dá um novo tom a uma história já conhecida, se aproveitando dos detalhes e da fotografia em preto e branco para criar uma atmosfera de constante tensão. A produção foi dirigida pelo norte-americano Steven Zaillian (“A Lista de Schindler”) e venceu o Emmy de 2024 na categoria de Melhor Direção em Minissérie.

Ambientada nos anos 1960, a história começa em Nova York, cidade onde vive o jovem Tom Ripley (Scott). Morando em um pequeno apartamento, o pouco dinheiro que o personagem ganha é através de golpes e falsificações. Porém, a sorte parece bater em sua porta quando ele é procurado pelo milionário Herbert Greenleaf (Kenneth Lonergan), que lhe faz uma proposta irrecusável. Acreditando que Tom é um dos amigos de seu filho Richard (Johnny Flynn), um jovem burguês que decidiu viver na Europa para se tornar um artista, Herbert pede sua ajuda para trazer o herdeiro de volta à Nova York.

Sabendo que o filho está morando em Atrani, cidade no sul da Itália, o milionário oferece um salário a Tom, além de bancar sua viagem e estadia. Percebendo a oportunidade de ganhar dinheiro, o protagonista aceita a missão. Apesar de não ter sido uma tarefa fácil no início, Tom consegue ganhar a confiança de Richard, mesmo com a sua amiga/namorada Marge (Dakota Fanning) não gostando dele. Com o passar do tempo, Ripley vai ficando cada vez mais próximo de Dickie (apelido de Richard), até que um crime irá transformar completamente a sua vida.

O segredo nos números

Um jovem matemático que tenta achar um padrão nos números primos se torna o centro de uma perigosa conspiração em nova série da Apple TV

Nova série original da Apple TV, “Alvo Primário” chegará na plataforma de streaming no dia 22 de janeiro e tem uma história repleta de suspense, reviravoltas e conspirações. Com oito episódios, o original foi dirigido por Brandy Hood (“Grandes Expectativas”) e concebido por Steve Thompson – conhecido por ter criado o seriado “Sherlock” (2010) –, que também assina como produtor executivo. Além disso, o elenco inclui diversos nomes conhecidos, como Martha Plimpton (“Raising Hope”, de 2010), Stephen Rea (“A Honorável Mulher”, de 2014), David Morrisey (“Sherwood”, de 2022), Quintessa Swindell (“Adão Negro”, de 2022) e Leo Woodall (“Um Dia”, de 2024).

A trama de “Alvo Primário” gira em torno de um do jovem inglês pós-graduado em matemática Edward Brooks (Woodall). Apesar de ser um estudante brilhante da Universidade de Cambridge – local onde figuras como Isaac Newton e Charles Darwin estudaram –, o personagem tem grande dificuldade em manter uma boa relação com seus alunos e professores. Isso porque Edward possui uma personalidade difícil, sempre de cara fechada e com um mau humor constante. Porém, essa questão não preocupa muito o protagonista, já que ele está completamente focado em seu próprio trabalho: encontrar um padrão nos números primos

Depois de passar noites em claro se dedicando ao seu projeto, Edward está muito perto de uma grande descoberta – quando percebe que está sendo monitorado por alguém. Quando algo horrível acontece com outro matemático, o personagem é abordado por Taylah (Swindell), uma jovem agente da NSA (Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos) que acredita que Edward seja a próxima vítima. Isso porque, caso o personagem consiga encontrar o padrão nos números primos, ele terá a chave para acessar todos os computadores do mundo. Assim, o protagonista se vê envolvido em uma perigosa conspiração que envolve instituições (legais ou não) do mundo todo.

Busca por justiça

A Max irá disponibilizar sua primeira novela brasileira original, “Beleza Fatal”, protagonizada por Camila Pitanga, Camila Queiroz e Giovanna Antonelli, no dia 27 de janeiro

Em 2025, a Max irá disponibilizar a sua primeira novela brasileira original. Com o título de “Beleza Fatal”, a produção estreia no dia 27 de janeiro e é protagonizada pelas atrizes Camila Queiroz, Camila Pitanga e Giovanna Antonelli. Diferentemente de uma novela normal, a versão do serviço de streaming terá apenas 40 capítulos, em uma tentativa de adequar o formato à realidade atual. Isso porque, apesar de muitos jovens não verem mais novelas na televisão aberta, muitos assistem séries com enredos dramáticos e novelescos. Com uma trama escrita pelo autor Raphael Montes (“Dias Perfeitos”), a plataforma pretende cativar novos (e antigos) públicos.

A história de “Beleza Fatal” gira em torno de temas bastante atuais, como a busca pela perfeição e a popularização dos procedimentos estéticos. Na trama, Sofia (Queiroz) teve a sua infância destruída depois de sua mãe ter sido presa injustamente – e, depois, ter morrido na cadeia – devido a uma traição por parte da prima manipuladora Lola (Pitanga), que não mede esforços para conseguir fama, dinheiro e poder. Devastada, Sofia é acolhida pela família Paixão, cuja matriarca é Elvira (Antonelli) e que também está passando por um momento difícil depois da filha Rebeca (Fernanda Marques) ser hospitalizada devido a uma cirurgia plástica mal-sucedida.

Tanto a mãe de Sofia quanto a filha de Elvira foram vítimas do mesmo grupo de pessoas: Lola e os seus aliados. Unidos pelo desejo de reparação e justiça, as personagens irão tramar sua própria vingança – que rapidamente irá se transformar em uma verdadeira obsessão. Porém, o encontro de Sofia com um antigo amor do passado irá lhe fazer questionar suas atitudes e, de certa maneira, balançar a sua determinação por justiça. Conforme o seu plano vai avançando, a personagem percebe que, talvez, a vingança que queria possui um preço muito mais alto do que imaginava.