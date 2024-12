Fim de Ano B+: Aprenda a lavar e guardar os vestidos de festa antes e após os eventos de fim de ano

Correio B+

Parceria entre Estrela e Lethicia reedita a Escolinha de Moda, agora com looks da estilista.

Em parceria com a renomada estilista, a Escolinha de Moda Lethicia Bronstein convida as crianças a se aventurarem no universo da moda, criando modelos incríveis e desenhando roupas exclusivas, como verdadeiros estilistas.



Basta deixar o lado fashionista e criativo aflorar para desenvolver looks únicos e estilosos. Este brinquedo é uma oportunidade de explorar talentos, despertar habilidades e mergulhar na diversão de criar moda com autenticidade e originalidade.

Lançado originalmente pela Estrela nos anos 1980, o produto retorna em uma reedição especial, agora com looks assinados por Lethicia. O kit inclui lápis de cor, moldes, uma moldura, um bloco de notas e grafite, oferecendo tudo o que as crianças precisam para soltar a imaginação.



A dinâmica é simples e envolvente: basta escolher os moldes, posicioná-los junto à folha dentro da moldura e, com o auxílio do grafite, transferir o corpo da modelo para a folha na forma de um croqui. A partir daí, a criação dos looks fica por conta da garotada, que pode personalizar e colorir os modelos à vontade.

“Estou tão empolgada em relançar a Escolinha da Moda, originalmente lançada nos anos 1980. A ideia veio porque minha filha, Pietra, começou a demonstrar muito interesse pelo universo da moda ao ver o que eu fazia, desenhando seus próprios croquis na brincadeira.

Moda B+: Estilista Lethicia Bronstein e Estrela relançam brinquedo clássico dos anos 80 - Divulgação

Em um almoço com o Carlos Tilkian, presidente da Estrela, relembrando o sucesso da Escolinha, pensamos por que não relançarmos juntos? Esse projeto, que começou a ser discutido em março, não só incentiva a criatividade, como dá a oportunidade de várias crianças que sonham em se tornar grandes estilistas a fazer seus primeiros rabiscos”, observa Lethicia.

“A Estrela, ao longo de seus quase 90 anos, abraçou o mundo da moda desde o lançamento de sua fashion doll Susi, por isso nada mais natural do que associar seu nome ao da estilista Lethicia Bronstein e lançar um brinquedo que estimula a criatividade e instiga a criança a navegar pela imaginação”, explica Aires Fernandes, diretor de Marketing da Estrela.

Para ensinar como a Escolinha de Moda Lethicia Bronstein é divertida e criativa, a estilista recebe em seu ateliê amigos e seus filhos neste sábado, dia 30, das 9h às 12h, com direito a carrinho de pipoca, videomaker e muita moda.

A Escolinha de Moda Lethicia Bronstein já está disponível no e-commerce da Estrela desde o dia 9 de dezembro.