Fim de semana terá Luan Santana, teatro e cinema na Capital

Hoje e amanhã, a 36ª edição da Noite da Poesia ocupa o Centro Cultural José Octávio Guizzo. O evento é realizado pela União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS), em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, e tem como objetivo estimular a produção poética no Estado e em todo o Brasil.

O concurso deste ano recebeu 1.669 inscrições e premiará as melhores poesias em duas categorias: autores nacionais e autores sul-mato-grossenses.

Em cada categoria, serão reconhecidos três vencedores com prêmios em dinheiro: R$ 5 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro. Dáfini Lisboa, presidente da UBE-MS, comenta sobre o impacto do evento: “O recorde de inscrições e a abrangência em outros países mostram como a Noite da Poesia está consolidada dentro do cenário de produção literária nacional”. A solenidade de entrega será amanhã, a partir das 19h, com entrada franca.

Os poemas finalistas serão declamados pelos artistas Aline Calixto, Bruno Moser, Karine Araújo, Febraro de Oliveira, Alê Coelho e Vini Willyan, sob a avaliação de uma comissão composta por Nill Amaral, Ruberval Cunha e Ligia Prieto. Oficinas literárias, palestras e outras atividades culturais preenchem a programação da Noite da Poesia.

Hoje, a poeta Nina Rizzi conduzirá uma oficina cujas inscrições já estão encerradas. E amanhã, a escritora Ryane Leão vai ministrar uma oficina pela manhã e fazer uma palestra à noite. O evento contará com uma novidade, a Praça da Poesia. No espaço, além de estandes destinados à gastronomia, livros de autores locais e de outros estados estarão à venda.

A ideia é proporcionar um ambiente acolhedor para o encontro entre escritores, leitores e entusiastas da literatura. Para mais informações sobre a 36ª Noite da Poesia, acesse o site www.ubems.org.br ou siga o perfil no Instagram: https://www.instagram.com/ube.ms.

LUAN CITY

Luan Santana aportará amanhã no Shopping Bosque dos Ipês com a sua turnê “Luan City 2.0”. Com participação das duplas Jorge e Mateus e Clayton e Romário, o astro campo-grandense vai apresentar no seu “Luan City Festival” o repertório integral do DVD de mesmo nome, gravado em São Paulo, em 2021, além de novas canções, como “Clone”, lançada na semana passada. Os portões abrem às 20h e os ingressos custam de R$ 200 a R$ 749 (+ taxa de serviço) pelo site

https://q2ingressos.com.br/.

MAGÊ E RITA

A atriz, cantora e compositora campo-grandense Magê prestará uma homenagem a Rita Lee (1947-2023) hoje, a partir das 20h, na Cervejaria Canalhas (Rua Oceano Atlântico, nº 99, Chácara Cachoeira).

No show “Rita Proibida”, já apresentado em São Paulo, Magê destaca “Banho de Espuma”, “Papai Me Empresta o Carro” e outras músicas da cantora paulista que foram censuradas durante a ditadura militar, sem deixar de lado “Lança Perfume”, “Doce Vampiro” e “Ovelha Negra”, entre outros sucessos. Ingressos a R$ 35 pelo Sympla.

GODÓ

O ator baiano Caco Monteiro – de novelas como “Laços de Família” e filmes como “Faroeste Caboclo” – fará hoje, às 20h, no Teatro Aracy Balabanian, a segunda e última sessão gratuita do espetáculo solo “Godó, o Mensageiro do Vale”, com direção de John Mowat.

A trama se baseia em fatos reais que se passaram no Vale do Pati da Chapada Diamantina, na Bahia, entre 1937 e 1985. Em 1967, um decreto do governo militar proibiu o cultivo do café na região, e as famílias da comunidade foram obrigadas a abandonar suas terras.

O personagem Godó é inspirado em uma dessas famílias e aparece em cena aos 9 e aos 90 anos de idade. O Godó menino leva um dia um vaga-lume de presente para a mãe e acaba descobrindo que o inseto luminoso é, na verdade, um diamante.

O valioso cristal foi um importante item da economia local nos tempos do garimpo, e Caco – que, além de Godó, incorpora outros personagens em cena – desenvolveu extensa pesquisa na região entre 2000 e 2014 antes de escrever o texto do espetáculo, que estreou em 2017.

“Foi através dos patizeiros que vi que o ser humano ainda é possível”, diz o ator. “O desafio dessa montagem é ser fiel à ambientação do espaço onde acontece a ação.

A iluminação cênica do espetáculo também é um personagem que dialoga com o ator. Isso é um grande desafio”, afirma Antônio Kika, responsável pela direção técnica de “Godó, o Mensageiro do Vale”. A peça já foi encenada em vários estados no Brasil e também em Portugal e em Angola.

“A concepção de luz de Jorginho de Carvalho tem detalhes preciosos para a ambientação do espetáculo, o que torna um desafio conseguir executar com presteza todos os efeitos que a montagem exige. Na nossa caminhada com o espetáculo, encontramos muitos desafios referentes aos riders técnicos dos teatros e dos palcos em que nos apresentamos. Muitas vezes, temos que adaptar o mapa original à realidade técnica dos teatros e dos espaços culturais onde realizamos a encenação”, argumenta Kika.

CRIANCEIRAS

No encerramento do Festival Encontro com a Música Clássica 2024, hoje, no Teatro Glauce Rocha, a noite de apresentações começará mais cedo, às 19h30min, e abrirá o palco para os talentos do futuro da música de concerto de MS. Acompanhado da Sinfônica de Campo Grande, o músico Márcio de Camillo, com o projeto Crianceiras In Concert, abre espaço para vários corais infantojuvenis de Campo Grande.

Antes, o Concerto Sinos apresentará uma mostra das oficinas desenvolvidas durante a 17ª edição do festival pelos professores do Sistema Nacional de Orquestras Sociais Funarte – Júlio Possette, Ana Letícia Barros, Cristiano Alves e Fernando Pereira – e pelo maestro Matheus Coelho.



