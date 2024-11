Gastronomia B+: Para a semana: Receita simples e sofisticada com massa negra e frutos do mar

Correio B+

Região ao redor dos olhos e boca são alguns dos principais sinais para observar

Com o passar dos anos, a produção de colágeno pelo corpo vai diminuindo, e isso afeta diretamente a qualidade da pele e sua aparência. Esse processo natural, acelerado por fatores como exposição solar sem proteção, alimentação inadequada e até mesmo estresse, pode causar sinais visíveis que indicam a necessidade de reposição dessa proteína essencial para a sustentação e elasticidade da pele.



De acordo com a Dra. Lívia Ribeiro, médica dermatologista, é possível identificar alguns indícios claros de que a pele está perdendo colágeno. “Linhas finas e rugas começam a surgir, especialmente ao redor dos olhos e da boca, como um dos primeiros sinais. Além disso, a flacidez é outro fator evidente, principalmente na região do rosto e do pescoço, onde a pele perde firmeza com o tempo”, explica.



Ela também menciona a textura da pele como um indicativo importante. “Quando o colágeno está em baixa, a pele pode parecer mais áspera ou fina, perdendo aquele aspecto uniforme e saudável. A diminuição no volume das bochechas ou lábios também é um reflexo da queda dessa proteína, que contribui para o preenchimento natural”, detalha.



Para lidar com esses sinais, a médica destaca a importância de buscar soluções que estimulem a produção de colágeno de forma segura e eficaz. Uma das opções mais avançadas disponíveis no mercado é o Harmonize Gold, um bioestimulador de colágeno que ajuda a devolver a firmeza e a elasticidade da pele.



“O Harmonize Gold é uma tecnologia que estimula a produção natural de colágeno nas camadas mais profundas da pele, tratando as causas do envelhecimento e não apenas os sintomas. Além disso, é um procedimento minimamente invasivo, com resultados que aparecem progressivamente e de forma muito natural”, afirma a médica.



Segundo ela, investir em tratamentos como o Harmonize Gold é essencial, especialmente para quem já percebe esses sinais mais avançados. “É importante agir assim que notamos essas mudanças, porque quanto antes cuidarmos da pele, melhor será o resultado a longo prazo.