Gastronomia B+: Receita de Café Gelado com Framboesa

Pela primeira vez, a Lindt, marca suíça de chocolates premium, abriu as portas de seu escritório para um evento exclusivo, junto de L’OR, uma das pioneiras no segmento de café premium no Brasil.



Este é o terceiro ano consecutivo em que as marcas estão juntas para oferecer uma experiência degustativa, combinando a sofisticação do chocolate com a excelência do café.

Durante o evento, os convidados foram conduzidos por uma aula especial ministrada pela renomada Chef Pâtisserie e Barista Madelon Xavier, que apresentou receitas inéditas de cafés L'OR harmonizados com chocolates Lindt.

“Já contamos com chocolate e cacau de excelente qualidade. Agora, para que a sintonia aconteça de maneira correta, é essencial analisar as características da bebida, como amargor, doçura e acidez, e fazer o mesmo com o chocolate. Lembrando que, quanto maior o percentual de cacau, maior será o amargor e a intensidade do sabor, quando optamos por semelhança. Somente após avaliar as características sensoriais de cada um, deve-se escolher a dupla perfeita: um chocolate cujas notas sejam capazes de equilibrar o café selecionado,” destaca Madelon Xavier.

Entre as criações apresentadas, destaque para o Café Gelado com Framboesa, preparado com L'OR Estremo, um café de notas intensas de frutas vermelhas e um leve toque de amargor, que combina perfeitamente com o Lindt EXCELLENCE Framboesa, criando uma harmonização por contraste, entre o adocicado da fruta e a intensidade do chocolate dark.



A gastronomia do Correio B+ desta semana divide essa experiência com vocês e também uma receita deliciosa e especial para você fazer na sua casa...



Receita Café Gelado com Framboesa

Ingredientes:

1 cápsula de L'OR Estremo

1 quadrado de Lindt EXCELLENCE Framboesa

100 ml de leite

10 ml de xarope de framboesa

5 cubos de gelo

Modo de preparo:

Em uma xícara, extraia o café L’OR Estremo sobre o quadrado de Lindt EXCELLENCE Framboesa e mexa até derreter completamente;

À parte, em um copo long drink, coloque os cubos de gelo, o leite gelado e o xarope de framboesa;

Assim que o chocolate estiver completamente derretido no café, despeje-o no copo com o leite. Vale a pena apreciar o lindo marmorizado que formará, mexa o conteúdo e aproveite a harmonização de Lindt e L’OR;

Para deixar seu drink mais atrativo, decore o copo com framboesas.