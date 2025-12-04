Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Guia de presentes de última hora: 5 ideias criativas e baratas para quem deixou para a véspera

O desespero da última hora em uma oportunidade para presentear com significado

Denis Felipe

Denis Felipe

04/12/2025 - 05h00
O relógio avança, e o pânico se instala. Você prometeu a si mesmo que, desta vez, seria diferente. Que as compras seriam feitas com antecedência, com calma e planejamento. Mas aqui estamos nós, na véspera, com a data limite batendo à porta e o presente daquela pessoa especial ainda por ser encontrado. A tentação é correr para o shopping, enfrentar a multidão e gastar uma fortuna em algo impessoal, apenas para cumprir tabela.

A sociedade de consumo nos vende a ideia de que o valor reside no preço, mas a história que realmente toca o coração é aquela escrita com tempo, criatividade e propósito.

É hora de virar o jogo. De transformar o desespero da última hora em uma oportunidade para presentear com significado. Esqueça o cartão de crédito e abrace a arte do storytelling no presente. A seguir, apresento cinco ideias que provam que o melhor presente é, invariavelmente, aquele que carrega a sua história.


1. O kit de experiências "Faça Você Mesmo" (DIY Experience Kit)

O que é mais valioso do que um objeto? O tempo de qualidade. O Kit de Experiências é um presente que transforma a promessa em realidade. Pegue um pote de vidro limpo ou uma caixa simples e preencha-o com vales escritos à mão.

A narrativa aqui é a da projeção futura. Você não está dando algo, está dando momentos.

 

2. A playlist curada e a carta digital

Na era do streaming, a música se tornou um presente instantâneo, mas raramente pessoal. A ideia é resgatar a curadoria afetiva. Crie uma playlist em qualquer plataforma digital, mas o segredo está no acompanhamento: uma carta digital (um e-mail ou um documento bem escrito) que detalha a razão de cada escolha.

Cada música é um capítulo da história de vocês. "Esta música me lembra o dia em que..." ou "Eu a escolhi porque ela traduz o que sinto por você." O presente é a trilha sonora da sua vida em comum.

3. O "pote da memória" (Memory Jar)

Este é um clássico que nunca falha, pois apela diretamente à emoção. Pegue um pote que você já tem em casa, decore-o minimamente e preencha-o com dezenas de pequenos papéis dobrados. Em cada papel, escreva uma memória que você compartilha com o presenteado.

O presenteado não recebe um pote, mas um tesouro de nostalgia. A narrativa é a da reafirmação. Ao ler cada memória, ele ou ela é lembrado do valor inestimável da conexão que vocês construíram. É um presente que se abre e se revive ao longo do tempo.

4. O livro de receitas de Família (Versão Simplificada)

A comida é a linguagem universal do afeto. Se você tem acesso a receitas de família ou se o presenteado tem pratos favoritos que você prepara, compile-os. Imprima-os em folhas simples, grampeie-as e crie uma capa artesanal. Se o tempo for zero, envie um PDF diagramado com carinho.

A história aqui é a da herança e do conforto. Você está presenteando não apenas com instruções culinárias, mas com a tradição, o sabor da infância ou o conforto de um lar. É um presente que convida à criação de novas memórias na cozinha.

5. A doação em nome do presenteado

Para o presenteado que valoriza causas sociais ou ambientais, o presente mais criativo e de maior impacto pode ser a ausência de um objeto. Faça uma pequena doação (o valor deve ser honesto e caber no seu orçamento) para uma ONG ou instituição que ele ou ela apoia.

Entregue um cartão (feito à mão é sempre melhor) que atesta a doação e explica: "Sei o quanto você se importa com [a causa]. Em vez de um objeto, decidimos investir em algo que reflete seus valores."

Esta é a narrativa do propósito. Você demonstra que conhece a alma do presenteado e que seus valores são mais importantes do que qualquer bem material. É um presente que eleva a ocasião e transforma o ato de presentear em um ato de cidadania.

Diversão

Vitinho Park retorna e agita férias em Campo Grande

Com passaporte de estreia que dá acesso ilimitado a todos os brinquedos do parque, a abertura será nesta sexta-feira (5); confira

03/12/2025 17h22

Imagem Divulgação

O Vitinho Park, que há 38 anos percorre o país levando alegria e emoção, abre os portões nesta sexta-feira (5), trazendo uma variedade de brinquedos para os amantes da adrenalina.

A estrutura está instalada no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Honrando suas quase quatro décadas, o parque chega com atrações que vão desde a montanha-russa até o Kamikaze.

O parque, que se consolidou como referência entre os parques itinerantes mais queridos, não irá decepcionar, e quem aproveitar a estreia poderá pagar o valor especial de R$ 35 no passaporte.

Além disso, o passaporte oferece acesso ilimitado a todos os brinquedos do parque. A compra deve ser realizada exclusivamente on-line até esta sexta-feira, pelo site oficial: www.vitinhopark.com.br.

Imagem Divulgação

Atrações

Sair sem diversão não é uma opção, com brinquedos como:

• Montanha-russa;
• Love Taxi;
• Tagadisco;
• Crazy Dance;
• Kamikaze;
• Fly Zone;
• Skip Dance.

Para quem prefere uma diversão mais comedida, o parque conta com brinquedos familiares como Disco Car, Barco Pirata, Brucomela e Tele Combate.

Pensando nas crianças, oito brinquedos infantis estão à disposição, desenvolvidos para garantir segurança e encantamento aos pequenos.

Serviço

Vitinho Park
Passaporte de estreia: R$ 35

Horários de funcionamento:

  • Segunda a sexta: das 19h às 22h
  • Sábados, domingos e feriados: 1ª sessão: das 14h às 17h /  2ª sessão: das 17h às 22h
     

MERCADO DE TRABALHO

Confira dicas de especialistas para conquistar e manter o emprego dos sonhos

Apesar de menos desemprego, a competição pelas vagas tem aumentado no País, conforme apontam dados recentes do IBGE; flexibilidade, inteligência emocional, boa comunicação e comprometimento são essenciais para conquistar e manter o emprego dos sonhos

03/12/2025 10h00

No terceiro trimestre deste ano (julho/agosto/setembro), o desemprego ficou em 5,6%, o menor índice desde 2012, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)

No terceiro trimestre deste ano (julho/agosto/setembro), o desemprego ficou em 5,6%, o menor índice desde 2012, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Divulgação

O mercado de trabalho brasileiro, embora demonstre sinais de recuperação em setores específicos, continua a exigir um alto nível de adaptação e inteligência emocional dos profissionais, forçando uma nova dinâmica de contratação.

Dados recentes do terceiro trimestre deste ano (julho/agosto/setembro) apontam que o desemprego ficou em 5,6%, o menor índice da história da pesquisa, iniciada em 2012, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad).

Mas, apesar de uma leve queda na taxa, a qualidade do emprego e a competição pelas vagas se intensificaram significativamente, transformando o perfil do profissional desejado pelas empresas.

Fran Silva, empresária de Campo Grande, explica que as empresas buscam atualmente uma combinação de habilidades técnicas com profundo comprometimento e paixão pelo trabalho.

Segundo a empresária, “o mercado não está apenas contratando habilidades em determinada área, mas também está contratando adaptação e responsabilidade. Um diploma te coloca na porta, mas é sua inteligência emocional que te mantém na empresa”.

O QUE TE VALORIZA

Para se preparar para uma vaga, a recomendação de Dani Gil, especialista em Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Humano, é desenvolver habilidades como comunicação e feedback, buscar atualização constante, acompanhando as metodologias mais recentes de forma proativa, e demonstrar, desde o processo seletivo, responsabilidade pelo sucesso das próprias entregas. “Essas são atitudes valorizadas”, afirma Dani Gil.

Para sustentar essa performance, é importante que o profissional atue com comprometimento, proponha soluções antes que os desafios se agravem e utilize técnicas de bem-estar para gerenciar o estresse, mantendo sempre uma comunicação clara e transparente. Hoje, o currículo contrata e o comportamento demite. Isso ocorre, em média, com 90% das demissões.

“As empresas também têm um papel fundamental nesse processo: proporcionar um ambiente que apoie o desenvolvimento contínuo, cuide da saúde mental e promova experiências de trabalho que alinhem alta performance com propósito. O equilíbrio entre resultados, aprendizado e bem-estar é um desafio compartilhado, que exige atenção tanto do colaborador quanto da organização”, complementa a especialista.

A perspectiva de quem é funcionário de uma empresa, segundo a consultora comercial Pablini Lopes, não deixa dúvidas.

“A mudança de mentalidade foi fundamental. Entendi que não é só bater o ponto, mas ter a responsabilidade de melhorar todos os dias. Procuro me manter atualizada com os estudos, tendo claro quais são meus objetivos, onde quero chegar e como posso ajudar a empresa a crescer. A empresa crescendo, eu cresço também”, atesta Pablini.

Dani Gil: "O equilíbrio entre resultados, aprendizado e bem-estar é um desafio compartilhado, que exige atenção tanto do colaborador quanto da organização"

DICAS

Confira, a seguir, algumas dicas que podem ser fundamentais para a sua performance na etapa de conquistar um novo emprego e também para depois da contratação.

PREPARAÇÃO PARA A VAGA

Veja o que é importante fazer para tentar conquistar o novo emprego.

  1. Desenvolva soft skills (habilidades comportamentais): foco em comunicação objetiva; trabalho em equipe e, principalmente, capacidade de dar e receber feedback construtivo.
  2. Estudo contínuo (upskilling): não espere a empresa pedir. Mantenha-se atualizado nas ferramentas e metodologias mais recentes do seu campo, refletindo seu amor pelo que faz.
  3. Responsabilidade pessoal: demonstre, desde a entrevista, que você assume a responsabilidade pelo sucesso de suas entregas.

APÓS A CONTRATAÇÃO

Para garantir a sua permanência na vaga de trabalho, são recomendáveis algumas atitudes.

  1. Comprometimento e proatividade: não espere ordens. Apresente soluções antes que os problemas sejam identificados, mostrando seu comprometimento com os objetivos da empresa.
  2. Gerenciamento do estresse: use técnicas de neurociência e bem-estar para manter a produtividade alta e evitar o burnout.
  3. Comunicação transparente: mantenha líderes e colegas informados sobre seu progresso, desafios e, especialmente, conquistas.

Dicas para se dar bem no trabalho

> Estabeleça metas: defina objetivos específicos e mensuráveis para orientar suas atividades diárias;

> Crie um ambiente propício: organize seu espaço de trabalho de forma a minimizar distrações visuais e auditivas;

> Pratique mindfulness: a meditação e a atenção plena são poderosas ferramentas para fortalecer a capacidade de concentração;

No terceiro trimestre deste ano (julho/agosto/setembro), o desemprego ficou em 5,6%, o menor índice desde 2012, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)

> Adote a técnica “pomodoro”: divida o trabalho em intervalos de foco intenso intercalados com pausas curtas;

> Priorize as tarefas: identifique as atividades mais importantes e direcione sua energia para concluí-las;

> Limite o acesso às redes sociais: estabeleça horários específicos para checar mídias sociais e e-mails;

> Fuja da multitarefa: concentre-se em uma tarefa por vez para evitar dispersão e melhorar a qualidade do trabalho;

> Pratique exercícios físicos: a atividade física regular melhora o funcionamento do cérebro e potencializa a capacidade cognitiva;

> Alimente-se de forma saudável: nutrientes adequados são essenciais para o funcionamento ideal do cérebro;

> Durma bem: o sono de qualidade é vital para a restauração das funções cognitivas, da atenção e, principalmente, da motivação;

> Defina horários de trabalho: estabeleça uma rotina consistente para treinar seu cérebro a se concentrar nos momentos certos;

> Elimine tarefas pendentes: evite que preocupações não resolvidas desviem sua atenção do presente;

> Celebre as conquistas: reconheça e celebre seus avanços, criando um ciclo positivo de motivação.

