Há quem diga que a Morena, fundada por José Antônio Pereira, teria passado... Leia na coluna de hoje

Margaret Thatcher - política britânica

Gostaria que você soubesse que existe dentro de si

uma força capaz de mudar sua vida.

Basta que lute e aguarde um novo amanhecer”.

FELPUDA

Há quem diga que a Morena, fundada por José Antônio Pereira, teria passado por sessão de maquiagem durante o período da campanha eleitoral. Naquela época ficou encantadora e “um brinco”, como se dizia em tempos não muito distantes. Ocorre que, agora, “o pó de arroz e o perfume” estão desaparecendo e a verdadeira face está aí para quem quiser ver, deixando frustrada muita gente com a atual falta de beleza. Moradores do centro e dos bairros da cidade que o digam.

Datas

Além das datas tradicionais como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Carnaval e até São João, outras datas são consideradas importantes para que o comércio se prepare e possa atender a demanda e ganhar engajamento dos consumidores.

Mais

No decorrer deste ano, são 52 datas especiais que poderão representar boas vendas em vários segmentos. A lista é do Sebrae

e pode ser encontrada no site https://sebrae.com.br (na aba notícias).

Dra. Ana Carolina Castro com seu pai, Jary Castro

Silvia Braz e Maria Braz

Imagens

O ano de 2025 chegou com expectativa sobre o que acontecerá no Tribunal de Justiça de MS e no Tribunal de Contas do Estado, cuja direção muda efetivamente no dia 1º de fevereiro. No primeiro caso, supostos envolvimentos de desembargadores em atos

de corrupção colocou aquele Poder como motivo de escárnio em nível nacional, e os futuros dirigentes terão muito trabalho para tentar melhorar a sua imagem. No segundo, a situação não é muito diferente.

Nova cara

O TCE-MS vem sendo marcado por escândalos nos últimos anos, e dos sete conselheiros que compõem aquela Corte Fiscal, quatro estão afastados, acusados de envolvimento com irregularidades. O futuro presidente, que toma posse em 1º de fevereiro, terá também que trabalhar no sentido de que o Tribunal não seja mais encarado como um órgão com simpatias político-partidárias,

como ficou demonstrado nas últimas eleições municipais.

Influência

A senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias deverá ser a principal artífice na formação do secretariado da prefeita Adriane Lopes. Isso ficou demonstrado pela chefe do Executivo ao afirmar que aguardará o regresso da parlamentar, no dia 8, dos Estados Unidos, onde está de férias com os netos. Só depois é que haverá o “fechamento” dos nomes.

ANIVERSARIANTES

*Colaborou Tatyane Gameiro