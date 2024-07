Hortaterapia

Correio B+

A primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Ana Botafogo faz lançamento e filma documentário no maior Festival de Dançado Mundo em SC

Uma das maiores bailarinas da história do Brasil, Ana Botafogo, esteve no maior Festival de Dança do mundo, o Festival de Joinville na Feira da Sapatilha para lançar sua marca de dança.



A primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, lançou sua coleção em parceria com a também bailarina destaque no Brasil e no exterior, Priscilla Yokoi nos dias 18 e 21 de julho, e arrastou multidão na Feira.



“Estou muito feliz com essa parceria, eu cresci admirando a Ana e estar com ela nessa realização é muito gratificante pra mim, eu só posso agradecer a confiança da Ana”, destaqua Priscilla que já foi medalha de ouro e vencedora de melhor bailarina do Festival de Dança de Joinville.



Em sua passagem por Joinville, a Cidade da Dança, a bailarina Ana Botafogo também gravou parte de seu documentário, além de cursos e aulas que ministrou, claro, com salas cheias.



Seu lançamento ao lado da também bailarina e CEO da marca que leva o seu nome, Priscilla Yokoi, sempre foi um desejo, e no lançamento todos viram que suas peças tem suas características e personalidade. “Eu espero todos vocês para estarem comigo. A coleção está linda, com tudo que eu gosto e uso”, ressalta a primeira bailarina.



Ovaciona pelos fãs que tem a bailarina como referência lotaram a Feira e aprovaram suas peças.

"Eu fico muito feliz com tamanha receptividade de todos. É só o começo de uma linda parceria", finaliza Priscilla Yokoi.

A bailarina Priscilla Yokoi - Foto - Divulgação Samsung Brasil