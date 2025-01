Indicado a três Oscars, "Ainda Estou Aqui" tem seis sessões diárias em Campo Grande

Campo Grande

Conheça o Mil Pelo Planeta, projeto que já plantou mais de 35.500 árvores em 46 ações, realizadas em municípios de MS, em Brumadinho e até em outros países

O Mil Pelo Planeta, projeto criado pelo campo-grandense Neo Ávila, realiza neste sábado (25) o primeiro plantio do ano, e convoca voluntários interessados em participar da ação, que busca ajudar na preservação de um dos "pulmões" da capital sul-mato-grossense.

O local escolhido para o plantio foi o Parque Estadual Matas do Segredo, que tem 177,88 hectares e é um refúgio ecológico cercado por bairros em constante expansão, o que aumenta a pressão sobre seus recursos naturais.

"A proximidade com a cidade torna o parque ainda mais relevante, pois ele serve como um dos últimos pulmões verdes de Campo Grande, oferecendo não apenas proteção à biodiversidade local, mas também ajudando a amenizar os impactos ambientais do crescimento urbano", destaca Neo Ávila.

Dos 46 plantios realizados pelo Mil Pelo Planeta, poucos foram realizados na capital, já que é difícil encontrar na área urbana locais que possibilitem o plantio de um número considerável de árvores.

"Quando conheci o Parque Estadual Matas do Segredo fiquei apaixonado na hora. É um lugar lindo, onde temos a sensação de estar afastado da cidade, imersos em toda beleza que o Cerrado possui", afrimou o coordenador do projeto.

Para a ação, o Mil Pelo Planeta convoca voluntários interessados em fazer parte do plantio. Serão 100 árvores nativas e frutíferas, que seguem o Plano de Manejo do Parque, com as espécies adequadas a serem plantadas, garantindo o equilíbrio da fauna e da flora.

O plantio acontece às 15h, Parque Estadual Matas do Segredo, com entrada localizada na Rua Josefina Mingarelli, s/n (quase esquina com a Rua Vicente Migliozzi), no Bairro Jardim Presidente.

Aos interessados, é importante chegar no horário, já que os voluntários irão juntos com a equipe em uma trilha que leva ao local do plantio. Algumas recomendações, são:

Levar garrafinha com á gua ou copo, já que o parque não tem copos descart á veis, apenas bebedouro;

Usar chap éu ou boné , já que é esperado um sábado quente;

Usar repelente ou camisa de manga longa, caso seja uma pessoa sensível a picadas de mosquitos;

Usar sapato fechado, de prefer ê ncia botas/coturnos.

Mais informações podem ser solicitadas pelas redes sociais ou pelo Whatsapp (67) 99222-9467

O Mil Pelo Planeta

O projeto nasceu quando Neo Ávila, publicitário campo-grandense de 43 anos, se mudou para Bonito, a capital do ecoturismo, e se deparou com um céu cinza e o ar pesado. A primeira coisa que veio em mente foi “O que posso fazer para mudar isso? Não é possível que estejamos todos de mãos atadas”.

Pensando nisso, entrou em contato com uma amiga, e juntos decidiram plantar uma árvore. A primeira ação foi realizada em 2020 - ano em que o projeto foi criado -, no dia 21 de setembro, data em que se comemora o Dia da Árvore. 1.000 mudas de 15 espécies diferentes foram plantadas no Rancho Yporã, localizado em Bonito. A área de quase 1 hectare é importante para a preservação do curso do rio Formosinho.

No período, o país enfrentava a pandemia da Covid-19, e as áreas vegetais do estado sofriam com a seca e com as queimadas.

Desde então, já foram realizadas outras 45 ações. Dentre elas, em Nova Andradina, em que foram plantadas 15.600 mudas durante 45 dias de trabalho, em uma área próxima à nascente do córrego Laranjal; no Morro do Ernesto, com o plantio de 200 mudas nativas de 15 espécies diferentes plantadas em duas áreas distintas; no Pantanal; no Monte Nativa, localizado na Argentina; e até mesmo em Brumadinho, município de Minas Gerais que ficou marcado pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, da Vale, em janeiro de 2019.

Técnica

No processo, é realizada uma visita técnica prévia, com ajuda de biólogos e especialistas ambientais, para selecionar a área adequada, com as autorizações necessárias, e estudar quais espécies podem ser plantadas no local.

A equipe sempre pensa na regeneração da terra, e utiliza o sistema Agro Florestal para otimizar a nutrição das plantas, combinando mudas nativas frutíferas com sementes e mudas de ciclo curto e médio, para que as árvores de longo prazo não cresçam sozinhas. A diversidade também atrai espécies da fauna, mantendo o ecossistema em equilíbrio.

Para o publicitário, o projeto proporciona uma troca de experiências muito bacana, já que a ideia do plantio une pessoas de diversas áreas que ajudam e ensinam sobre a terra, as plantas e o meio ambiente.

Preocupação ambiental

Além do plantio, o Mil Pelo Planeta já realizou outras ações socioambientais, como arrecadação de cestas básicas, enviadas para ajudar comunidades ribeirinhas do Pantanal, que haviam sido atingidas por incêndios; distribuição de mudas e trabalhos de educação ambiental para alunos escolares.

Neo também reforçou que existe um pensamento coletivo sobre as práticas de consumo no geral, e que a equipe toma cuidado principalmente durante os plantios. Eles costumam levar alimentos para lanchar durante os trabalhos, e sempre existe a preocupação de evitar os que possuem muitas embalagens. O descarte de lixo também é feito de forma adequada, sempre respeitando o meio ambiente.

