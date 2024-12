Com diagramação do designer Filipe Costa, indicado ao Grammy, catálogo traz as diferenças fases do artista - Foto: Divulgação/Gleison Nascimento

Você já folheou um livro com fotos de obras de arte e, tempos depois, encontrou uma das obras em uma galeria ou um museu, criando uma memória afetiva dentro de si entre o passado e o presente? Agora, imagine essa experiência ao inverso: as telas de um artista ganhando vida nas páginas de um livro.

É assim que nasce “Inspiratório”, o projeto multifacetado do artista visual sul-mato-grossense Raique Moura, que será lançado neste sábado (7), às 17h, no espaço Como Se LLama, em Dourados.

Em Campo Grande, o lançamento está agendado para o dia 19 (quinta-feira), na Casa de Cultura (Quartel da Afonso Pena), a partir das 18h. “Inspiratório” é mais do que um livro, é uma experiência visual que transcende o impresso.

Isso porque, além da parte material, o projeto engloba oficinas de desenho, um website com exposição virtual das obras, uma versão mais curta do livro, ao estilo e-book pocket, gratuito para download, e ainda um curta documental sobre o processo criativo.

“A ideia é ampliar o alcance do projeto. Queremos que ele chegue a públicos diversos, desde escolas até entusiastas de arte em todo o País. O site, por exemplo, vai abrigar uma galeria virtual e oferecer um acesso mais democrático ao nosso conteúdo”, afirma Raique Moura, de 31 anos, que nasceu em Aparecida do Taboado e é radicado em Dourados.

O livro é um mergulho de fôlego nas diferentes fases dos 13 anos de carreira de Raique, reunindo mais de 100 obras em um trabalho cuidadosamente selecionado. Com 120 páginas, a obra contou com o trabalho curatorial de Vinícius de Souza e Gil Esper e a diagramação do designer Filipe Costa, do Estúdio Lampejo (MG). Ao lado de Mateus Sá, o designer mineiro assina a arte de capa – indicada em 2013 ao Grammy Latino – do álbum “Abaporu”, de sua conterrânea Laura Lopes

“Convidamos o Filipe não só como diagramador, mas como um multiartista. A visão dele sobre arte e estruturação de projetos como o nosso foi essencial, porque trouxe um olhar contemporâneo, alinhando o visual e o conceitual de uma forma única. Já o Vinícius ajudou a conectar as diferentes linguagens e técnicas das obras, criando um diálogo potente entre elas”, destaca Raique.

SITE E OFICINA

Com o financiamento do Fundo de Investimentos Culturais (FIC), do governo do Estado, foi possível viabilizar todo o projeto, com destaque para a impressão de 1.000 exemplares do livro, dos quais 600 serão distribuídos gratuitamente em escolas, universidades, bibliotecas e instituições culturais.

“Queremos que as pessoas vejam o livro como uma galeria portátil, algo que leve a arte para além de Mato Grosso do Sul, alcançando novos olhares e perspectivas”, diz o artista.

Além dos lançamentos, fazem parte do cronograma oficinas de desenho em Dourados e em Campo Grande, e, em um futuro próximo, a exibição de documentário em curta-metragem inédito e a disponibilização do site.

O conteúdo é voltado ao público em geral, com foco em crianças, adolescentes, jovens e adultos interessados em desenho e ilustração, com datas e locais que ainda serão divulgados.

“As oficinas são contrapartidas importantes. É uma forma de devolver para a comunidade o que foi investido por meio do edital e de criar novos apreciadores e produtores de arte”, frisa Raique. Além desse combo, a agenda de trabalhos já desponta por novos horizontes.

Recentemente, Raique participou da Feira de Arte Motim, no Museu Nacional da República, em Brasília (DF), para um pré-lançamento.

“Foi emocionante ver as reações das pessoas, amigos e artistas que admiro tanto. Esse livro é muito mais do que uma publicação, é uma reconexão comigo mesmo e com meu trabalho. Espero que ele toque as pessoas da mesma forma que tem me atravessado”, reflete Raique. “O projeto contou com o apoio de profissionais incríveis, como o meu companheiro, Gil Esper, ele que veio como diretor criativo e desempenhou um papel essencial na curadoria e na execução do projeto. É muito importante dar visibilidade à equipe incrível que esteve comigo em cada etapa”, sublinha o artista.

Raique deseja que “Inspiratório” seja recebido como uma “celebração da arte contemporânea e do potencial de democratizar o acesso às artes visuais”, prometendo ao público “uma oportunidade única de viver a arte de forma múltipla e inspiradora”. O Instagram do artista é @raiquemoura.

Serviço - Lançamento do livro de Raique Moura – Projeto “Inspiratório”

Em Dourados: neste sábado, dia 7, às 17h, no espaço Como Se LLama, que fica na Av. Presidente Vargas, nº 942, centro da cidade.

Em Campo Grande: no dia 19 (quinta-feira), às 18h, na Casa de Cultura, situada na Avenida Afonso Pena,

nº 2.270, centro da cidade.

