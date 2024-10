Jogo de quebra-cabeças em propaganda eleitoral da candidata Adriane Lopes...Leia na coluna de hoje

DIÁLOGO

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Clarice Lispector - escritora brasileira "...Quantas vezes tenho vontade de encontrar não sei o que…não sei onde…para resgatar alguma coisa que nem sei o que é e nem onde perdi…” FELPUDA

Alguns vereadores reeleitos e outros de primeira viagem estão torcendo nariz para figurinha que deseja se aboletar na cadeira de presidente da Câmara Municipal de Campo Grande. Dizem que fica muito difícil colocar no cargo alguém que, em tempos não tão remotos, levou assessor para “conhecer a praia” com diárias pagas pela Casa e que assumiu vaga na Câmara dos Deputados por um mês, em pleno recesso parlamentar, recebeu o “faz-me rir” e nem ficou vermelho em afirmar que “encaminhou vários projetos”. Como se vê...

Rotina

Diariamente, motoristas são obrigados a enfrentar semáforos desligados ou intermitentes, que acabam gerando caos no trânsito dos veículos em Campo Grande.

Mais

Os problemas são atribuídos às oscilações ou quedas de energia. Entretanto, há quem afirme que o que está faltando mesmo é manutenção preventiva.

No dia 10 de novembro, em Corumbá, será realizado o Saltenha Fest.

Para quem não conhece, a iguaria (salteña, em espanhol) se assemelha a um pastel ou empanada, muito consumida na região, e é considerada um dos símbolos da integração fronteiriça Corumbá e Bolívia. A iniciativa é do ativista cultural corumbaense Arturo Ardaya, descendente de pais bolivianos e também confeiteiro da verdadeira saltenha, cuja origem, ao contrário do que se imagina e se propaga, não é de Salta (Argentina). A sua criadora, Juana Manuela Gorriti, era de Salta, mas foi durante exílio na Bolívia, no fim do século 19, que passou a vender a “empanada caudaloso”, que logo ganhou popularidade com o nome de saltenha.

Queda de braço

Na briga pela presidência da Associação dos Municípios de MS (Assomasul) teria ocorrido uma queda de braço no PSDB, entre Sérgio de Paula, ex-chefeda Casa Civil do governo Reinaldo Azambuja, e o deputado estadual Pedro Caravina. Eles estariam apoiando candidatos diferentes:o primeiro ungiu Thalles Henrique Tomazelli, prefeito de Itaquiraí, e o segundo apoiava Dr. Lúcio, de Santa Rita do Pardo. O PSDB decidiu fechar apoio a Tomazelli, mas há quem diga que o embate não para por aí.

Querendo

Nos bastidores, o que se fala sobre as eleições na Assomasul é que o atual presidente, Valdir do Couto Junior, prefeito tucano de Nioaque, estaria articulando para ser diretor-geral na nova gestão.

Ele encerra o segundo mandato de prefeito de Nioaque neste ano, e seu candidato saiu derrotado nas eleições. Com isso, quer a vaga, que é administrativa e da escolha da presidência, e continuaria “mandando”, preparando terreno para disputar uma das vagas na Assembleia Legislativa de MS. ,

Unidos

A reunião dos 78 prefeitos, os reeleitos e os novos, com o governador Eduardo Riedel serviu também para mostrar que ele está unido com o ex-governador Reinaldo Azambuja, que esteve presente e foi recebido com pompas e circunstâncias.

O incremento do municipalismo, ou seja, o atendimento a todas as cidades indistintamente da cor partidária dos prefeitos, foi o foco do encontro realizado no dia 21.

