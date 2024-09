Jota Quest celebra 25 anos com show gratuito em Campo Grande

Astronomia

Atividade será aberta ao público e possibilitará a observação de Saturno e Vênus

Na próxima sexta-feira (27), a Casa da Ciência e Cultura de Campo Grande, em parceria com o Clube de Astronomia Carl Sagan, irá realizar uma sessão especial de observação do céu noturno. O evento faz parte da programação da 18ª Primavera dos Museus e promete encantar os participantes com a chance de ver de perto alguns dos corpos celestes mais fascinantes do nosso sistema solar.

De acordo com Henrique Arcuri, estudante de física e monitor do Clube de Astronomia, a observação será feita com o auxílio de um ou dois telescópios, focando principalmente no planeta Saturno, famoso por seus anéis, que estará visível durante o período da noite.

Além disso, no início do evento, também será possível contemplar Vênus, o segundo planeta mais próximo do Sol e o terceiro corpo mais brilhante no céu, logo após o Sol e a Lua.

Desafios da fumaça

Devido às condições climáticas recentes, com a grande quantidade de fumaça na atmosfera, o campo de observação ficará limitado aos objetos mais brilhantes do céu. A fumaça proveniente das queimadas que atingem o Brasil ofusca a luz de muitos corpos celestes, dificultando a visibilidade de estrelas e planetas menos luminosos.

Sobre o Clube

O Clube de Astronomia Carl Sagan, vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), existe há 16 anos e é uma iniciativa voltada para promover a difusão e o conhecimento da astronomia entre a comunidade acadêmica e o público em geral.

Com uma equipe de astrônomos amadores, professores e entusiastas da ciência, o clube organiza regularmente eventos como palestras, cursos, oficinas e sessões de observação do céu. Essas atividades visam despertar o interesse pela astronomia e pela ciência, criando um espaço de aprendizagem acessível para pessoas de todas as idades e níveis de conhecimento.

O clube foi batizado em homenagem ao renomado astrônomo, astrofísico e divulgador científico Carl Sagan, que se destacou por seu trabalho na popularização da ciência e sua contribuição para a compreensão do universo.

A filosofia do clube é inspirada no legado de Carl Sagan, que acreditava que a exploração do universo não apenas revela os segredos do cosmos, mas também ajuda a humanidade a compreender seu lugar dentro dele.

Serviço

Observação do céu noturno

Data: 27 de setembro

27 de setembro Horário: 19h

19h Local: Casa da Ciência – UFMS

Assine o Correio Do Estado