Leitão no Rolete em São Gabriel do Oeste terá show gratuito de Naiara Azevedo

Correio B+

Zaia Angelo fala sobre valorização da cultura nacional: "Existe ainda um preconceito de que só produtos internacionais têm qualidade"

A artista plástica Zaia Angelo, de Goiânia, compartilha sua visão sobre os desafios enfrentados por artistas no Brasil e a luta pela valorização da cultura nacional. Em uma entrevista recente, Zaia destacou questões críticas como a falta de interesse e investimento nas artes plásticas, além da dificuldade em encontrar espaços para exposição.

"Os maiores desafios para trabalhar com arte no Brasil são, sem dúvidas, a falta de interesse e de investimento nas artes plásticas. As oportunidades são mínimas e os espaços para expor nossos trabalhos são pouquíssimos", afirmou Zaia. Ela acredita que a falta de apoio vem tanto do público, que muitas vezes não se interessa em visitar museus ou ver obras de arte, quanto dos galeristas e produtores culturais, que preferem dar oportunidade para artistas estrangeiros. "Isso faz com que quase todos os que trabalham com arte tenham que ter uma segunda ocupação, já que é muito difícil ser artista independente no Brasil", completou.

Ela também comentou sobre o movimento crescente de valorização da moda, cultura e arte brasileiras. Embora reconheça um pequeno grupo que valoriza produtos nacionais, ela destaca que isso ainda é restrito a uma bolha. “Na sua maioria, os brasileiros ainda têm receio em consumir cultura nacional. Muitas pessoas acham que os produtos nacionais não têm tanto valor quanto os importados. É triste, pois percebo que meu trabalho é muito mais valorizado no exterior do que no meu próprio país e cidade", disse a artista.

Para Zaia, a mudança desse cenário depende de uma mudança de percepção dos brasileiros em relação ao que vem do exterior.

"Ainda falta os brasileiros pararem de olhar tanto para o que vem do exterior. Existe um preconceito de que só produtos internacionais têm qualidade, quando, na verdade, temos excelentes artistas e designers brasileiros que entregam trabalhos tão bons ou até melhores que os estrangeiros", explicou.

Ela enfatiza que o Brasil é um país culturalmente rico e diverso, e que é necessário superar a "síndrome de vira-lata" para começar a valorizar mais a produção local.

Zaia também destacou a importância de apoiar a cultura nacional: “Valorizar nossos artistas é crucial para o desenvolvimento cultural do país. Precisamos de mais espaços e oportunidades para que a arte brasileira seja vista e apreciada tanto aqui quanto no exterior”, finalizou.