Literatura B+: "Quando te Conheci": livro transforma dor em propósito

A influenciadora digital Karine Carrijo, conhecida por abordar temas como maternidade e superação em suas redes sociais, lançou no dia 27 de novembro o livro “Quando te Conheci”.



A obra é um relato emocionante e sincero sobre sua experiência com a perda de seu primeiro filho, Levi, que faleceu no dia do parto. Parte dos lucros será revertida para apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade na gravidez, no pós-parto e na perda de filhos.

Segundo Karine, o processo de criação do livro começou de maneira despretensiosa, como uma forma de lidar com a dor. “Quando comecei a escrever, a ideia não era lançar necessariamente. A escrita foi uma verdadeira terapia, a forma como Deus usou para me ajudar. Naturalmente, fui colocando meu coração em palavras”, revela.

O livro, concluído em apenas quatro meses, reflete sua jornada de superação e fé, trazendo um tom íntimo e genuíno. “O maior desafio foi escrever em meio à minha dor e passar a verdade do que eu estava sentindo. Foi aí que Deus me falou que nenhuma dor seria em vão e que esse livro curaria várias mulheres”, compartilha.

Karine acredita que a obra será um ponto de apoio para mulheres que enfrentam situações semelhantes. “Creio que esse livro vai curar outras mulheres que passaram ou passam pela mesma situação e que não têm com quem compartilhar. Meu público-alvo são mães de anjo ou até mesmo aquelas que sonham em ser mães”, explica.

O livro não foi lançado por uma editora tradicional, uma decisão estratégica para maximizar o impacto social do projeto. Karine ressalta que parte dos lucros será destinada a iniciativas que apoiam mulheres em momentos difíceis, reforçando seu propósito de transformar a dor em esperança e apoio.

Com o lançamento marcado para o dia 27 de novembro, “Quanto te Conheci” promete ser um relato inspirador que não apenas compartilha uma jornada pessoal, mas também oferece acolhimento e suporte a quem precisa.