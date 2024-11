Maior circo do Brasil está com ingressos a partir de R$ 20

Diálogo

Luis Fernando Veríssimo - escritor brasileiro

Luis Fernando Veríssimo - escritor brasileiro

Quando a gente acha que tem

todas as respostas,

vem a vida e muda todas as perguntas”.

FELPUDA

O deputado Rinaldo Modesto ficou tal e qual salsicha no meio de pão de cachorro-quente. De um lado, seu partido, o Podemos, apoiou no primeiro turno a candidatura de Beto Pereira (PSDB) e, do outro, ele era cabo eleitoral de Rose Modesto (União Brasil), que, por sinal, é sua irmã. O parlamentar foi tucano de carteirinha, inclusive líder do governo de Reinaldo Azambuja por quatro anos, até ingressar no Podemos. Hoje, esse seu novo partido é considerado “um braço” de uma das alas do PSDB.

Acordo

Com a finalidade de cooperação bilateral para o desenvolvimento de tecnologias que aumentem a eficiência de fertilizantes, foi assinado memorando de entendimento pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, a Embrapa e o International Fertilizer

Development Center (IFDC), nos EUA.

Mais

O ato de assinatura teve a participação do coordenador do Labex América do Norte, Alexandre Varella, que representou a presidente da Embrapa, Silvia Massruhá. A parceria é considerada estratégica na pesquisa dos insumos de nutrição.

Dra. Josete Gargioni Adames

Eduardo Prado e Raphael Martins

Consenso

Depois de apelos, inclusive durante a sessão de ontem, pelo consenso para a reeleição da atual Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado Coronel David (PL) anunciou sua desistência de continuar disputando

a Primeira-Secretaria. Os atuais integrantes permanecerão nos cargos pelo biênio 2025-2026. Como se vê...

Farol

Há quem afirme que o vereador Junior Coringa, do MDB, estaria vivendo “momento de otimismo exagerado”, por acreditar

que pode articular uma chapa para disputar a presidência da Câmara Municipal. Seu partido, outrora poderoso, nem de longe lembra o que era e não conta com lideranças fortes para alavancar sua pretensão. Não falta quem ache que ele está apenas querendo fazer farol, pois o embate estaria entre os times comandados pelo PP e pelo PSDB.

Números

Audiência pública de prestação de contas será realizada na segunda-feira, a partir das 9h, na Câmara Municipal, para análise das contas do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho. Esse programa teve de ser repaginado e se tornar mais transparente pela prefeita Adriane Lopes, porque na época do seu antecessor servia para pagar salários de cabos eleitorais, amigos, influencers e até namoradas de uns e outros. O ato é aberto ao público e será conduzido pela Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso.

*Colaborou Tatyane Gameiro