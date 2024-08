MIS oferece curso gratuito de Fotografia com Celular para iniciantes

Cinema

Queridinho do "Booktok", adaptação de É Assim Que Acaba chega aos cinemas

Esta semana, a aguardada adaptação da obra de Colleen Hoover, "É Assim Que Acaba" estreia nos cinemas de todo o estado.

No longa, a protagonista Lily Bloom revive a história de seus pais ao se perceber em um relacionamento com o inicialmente encantador Ryle. Ao mesmo tempo em que lida com os problemas da relação,Lily reencontra seu antigo amor, Atlas.

Confira a lista completa de estreias abaixo:

Sinopses

É Assim Que Acaba

É Assim Que Acaba, longa do diretor Justin Baldoni, é uma adaptação cinematográfica do livro de mesmo nome da autora Collen Hoover. Na trama, Lily Bloom (Blake Lively) é uma mulher que, após vivenciar eventos traumáticos na infância, decide começar uma vida nova em Boston e tentar abrir o próprio negócio. Como consequência dessa mudança de vida, Lily acredita que encontrou o amor verdadeiro em Ryle (Justin Baldoni), um charmoso neurocirurgião. No entanto, à medida que o relacionamento se torna cada vez mais sério, também surgem lembranças de como era o relacionamento de seus pais. Até que, repentinamente, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), seu primeiro amor e uma ligação com o passado - uma alma gêmea, talvez? - retorna para a vida de Lily. As coisas se complicam ainda mais, quando um incidente doloroso desencadeia um trauma do passado, ameaçando tudo o que Lily construiu com Ryle. Agora, com seu primeiro amor de volta em sua vida, ela precisará decidir se tem o que é preciso para levar o casamento adiante.

Direção: Justin Baldoni

Duração: 2h 10min

Classificação indicativa: 14 anos

Título original: It Ends With Us

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque do Ipês)

Três Lagoas: Cinépolis (Shopping Três Lagoas)

Cinépolis (Shopping Três Lagoas) Dourados: Cine Araújo (Shopping Avenida Center)

Armadilha

Armadilha, com direção e roteiro por M. Night Shyamalan, segue Cooper (Josh Hartnett) e sua filha adolescente. Ambos estão em um show de música pop quando Cooper percebe a presença excessiva de policiais ao redor e isso o deixa inquieto. Rapidamente, ele consegue descobrir com a equipe que trabalha no local, que ambos estão no epicentro de uma armadilha montada para capturar um serial killer. O que deveria ser uma noite de diversão entre pai e filha, se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência, enquanto tentam escapar das garras do assassino que os cercou. Contudo, a verdade é que Cooper está fugindo dele mesmo. O filme acompanha a angustiante jornada de Cooper e sua filha enquanto são perseguidos implacavelmente, com uma trilha sonora que intensifica cada momento de suspense e adrenalina. Entre reviravoltas chocantes e confrontos emocionais, eles precisam encontrar uma maneira de desvendar o plano do assassino e sair vivos dessa situação desesperadora.

Direção: M. Night Shyamalan

Duração: 1h 45min

Classificação indicativa: 14 anos

Título original: Trap

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque do Ipês)

Três Lagoas: Cinépolis (Shopping Três Lagoas)

Cinépolis (Shopping Três Lagoas) Dourados: Cine Araújo (Shopping Avenida Center)

Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo

Baseado em uma das franquias de videogame mais vendidas de todos os tempos da Gearbox Software, o filme Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo acompanha Lilith (Cate Blanchett), uma criminosa com um passado enigmático que retorna ao seu planeta natal, Pandora, em busca da filha desaparecida de Atlas (Edgar Ramirez), um influente proprietário de uma das mais poderosas empresas de armas da galáxia. Para alcançar seu objetivo, Lilith forma uma equipe improvável composta pelo mercenário Roland (Kevin Hart), a imprevisível adolescente Tiny Tina (Ariana Greenblatt), e seu protetor monstruoso Krieg (Florian Munteanu). Juntam-se a eles a excêntrica cientista Dr. Tannis (Jamie Lee Curtis) e o robô falante Claptrap (Jack Black). Esta aliança de desajustados enfrenta uma série de desafios, desde ameaças alienígenas até perigosos bandidos, enquanto tentam desvendar um dos maiores segredos de Pandora. Com o destino do universo em jogo, a união desses personagens únicos será crucial para enfrentar as adversidades e revelar verdades ocultas que podem mudar o curso da galáxia.

Direção: Eli Roth

Duração: 1h 40min

Classificação indicativa: 14 anos

Título original: Borderlands

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque do Ipês)

Três Lagoas: Cinépolis (Shopping Três Lagoas)

Saideira

Saideira é um filme nacional de comédia dramática dirigido por Pedro Arantes e Júlio Taubkin. A trama acompanha a história de duas irmãs, Penélope (Luciana Paes) e Joana Caldas (Thati Lopes) que depois de ficarem cerca de 10 anos distantes, precisam deixar suas diferenças de lado para partir em uma viagem juntas pela Estrada Real. O reencontro repentino acontece depois que elas decidem ir em busca cachaça que o falecido avô deixou de herança para as duas. No caminho, porém, as duas descobrirão coisas inéditas uma sobre a outra e sobre si mesmas, iniciando uma trajetória para se reconectarem apesar das diferenças.

Direção: Pedro Arantes e Júlio Taubkin

Duração: 1h 40min

Classificação indicativa: 14 anos

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque do Ipês)

Três Lagoas: Cinépolis (Shopping Três Lagoas)

Cinépolis (Shopping Três Lagoas) Dourados: Cine Araújo (Shopping Avenida Center)

