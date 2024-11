Nos bastidores políticos, o que se fala é que presidente estadual... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Lucas Lujan escritor brasileiro

Eu sinto saudade da coragem que eu tinha quando estava

aprendendo a andar, quando não sentia vergonha

de pisar em falso e entendia a queda como um progresso”.

FELPUDA

Nos bastidores políticos, o que se fala é que presidente estadual de partido poderia estar a caminho de perder

comando, pois a corda bamba está balançando que só.

Ele não estaria conseguindo liderar como deveria, além de ter privilegiado um familiar com a maior fatia do fundo partidário.

Soma-se a isso o fato de que teria tentado levar o seu chefe a apoiar sua candidata predileta por aqui no segundo turno e, em outra manobra, teria tentado que o mesmo chefe ficasse neutro. Essas articulações não teriam agradado aqui, lá e acolá, e não falta quem esteja ajudando a balançar a corda.

Diamante

A Unidade de Acidente Vascular Cerebral (AVC) do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian foi reconhecida com o selo de diamante pelo WSO Angels Initiative Award e pela Organização Mundial do AVC.

Mais

A certificação representa o máximo reconhecimento para a área e é emitida após auditorias trimestrais dos indicadores de performance, que incluem porcentuais de pacientes trombolisados em menos de 60 minutos após a admissão, entre outros itens.

Cassiane Nunes Kadri. Foto: Arquivo Pessoal

Thayna Herche e Milenne Reis. Foto: LEDA ABUHAB

Sortudo

O Partido da Renovação Democrática (PRD), criado em 2023 com a fusão do PTB e do Patriota, iniciou sua participação pela primeira vez em uma eleição na Capital com sucesso. Integrou a coligação que tinha a prefeita Adriane Lopes como candidata e que foi reeleita. A mesma sorte não teve em Corumbá, onde o presidente estadual da sigla, ex-senador Delcídio do Amaral, disputou a prefeitura e ficou em último lugar entre os quatro então candidatos.

Moeda

O curioso sobre o PRD é que, com a fusão, o ex-senador Delcídio e o deputado estadual Lídio Lopes chegaram a bater de frente para ficar com o comando da nova sigla. Lídio é esposo da prefeita Adriane Lopes e, ao perder na queda de braço, decidiu não se filiar ao partido. Delcídio, por sua vez, fechou

com o PP de Adriane, esposa do “rival”. Uma secretaria teria sido moeda de troca pelo apoio.

Candidato?

Encerradas as eleições deste ano, nos bastidores políticos, o que se fala é que as estratégias para 2026 começam a ganhar espaço no tabuleiro. Considerado como um dos integrantes do grupo que levou a prefeita Adriane Lopes a ser reeleita, Marcelo Miglioli, atual secretário de Infraestrutura, seria o nome

do PP para disputar uma das vagas ao Senado. Ele exerceu função semelhante na administração do então governador Reinaldo Azambuja.

Aniversariantes

André Luiz Calarge Zahran,

Ronaldo Antônio Biscaya,

Dra. Kemi Helena Bomor Maro,

Edison Pires de Almeida Filho (Fon),

Humberto Goulart Rigotti,

Antonio Aranha,

Luiz Carlos Lima Amaral,

Vera Lucia da Silva Soeira,

Valdemar Padilha,

Carlos Roberto Battini,

Augusto Ferreira da Cruz,

Dra. Eliza Arakaki Kawanami,

Adão Unírio Rolim,

Leandro Ferreira,

Arlete Borges,

Carlos Alberto Santos do Valle,

Cyro Vicente Boccuzi,

Alberto Pires Gonçalves Júnior,

Fernando Corrêa da Costa Neto,

Antonio Costa,

Bruno Francisco Del Pino,

Cesar Daniel Guarini Rodrigues

da Silva,

Wagner Bertoli,

Guilherme Tomivoshi Nakao,

Ana Cristina Correa Piedade,

Dr. Fábio Vinícius Benevenuto Feltrim,

Dr. Daniel Ismael e Silveira,

André Luiz Sisti,

Rafael Campos Macedo Britto,

Suzette Cerqueira Amado,

Luiz Guilherme da Costa,

Dr. José Augusto Corrêa Penteado,

Vilma Holsbak,

Ely Mendes Ribeiro,

Syrlei Posterli Pinheiro,

Robson Osvaldo Peres,

Felipe Vieira Daige,

Carlos Antônio Colmanetti,

Regina Maria Schein,

Sebastião Thomaz da Silva,

Ioshiko Kuroce,

Denner de Castro Ramires,

Ewandro Rodrigues de Campos,

Sandra Maria Xavier Castro,

Dr. Nelson Heber Medina,

Geane Aparecida Carli,

Edson Kiyoshi Shimabukuro,

Ione Mendonça de Cerqueira,

José Leão Ribeiro,

Kleber Philbois,

Luciano Ferreira Sandim,

Mario Samuel da Silva Nantes,

Irenir Hidelbrand Coelho,

Rinaldo Antunes Pinto,

Antonio de Barros Jafar,

Beatriz Ramos Amorim Marine,

Jair Fraga Vieira,

Ana Claudia Pereira Lanzarini,

João Maria Nantes,

Carlos Vicente da Silva,

Iara Regina Pavanello do Amaral,

Glaucea Rodrigues,

Allan Kardec de Brito,

Elaine Izabel de Lazzaro Mello,

Abigail Gonçalves Assunção,

Maria Otilia de Oliveira Romero,

Expedito Henrique de Melo,

Dra. Valeriane Maia Siravegna, Diogo Bossay,

Ana Paula de Lima Silva Aires,

Valéria Rosa Costa,

Carlos Ribeiro de Moraes,

Deisy Costa da Silva,

Célio Antonio dos Santos,

Flávio Vieira de Castro,

Ângela Cristina Diniz Bezerra,

Gilson José dos Santos,

Mitsu Suyama,

Romilton Fabio Fernandes,

Nilza Brito de Souza,

José Furtado Torres,

Alceo Schutz,

Odete de Souza,

Brenner Assis Rodrigues,

Carlos Eduardo Gonçalves Preza,

Nathália Piroli Alves,

Etiene Cintia Ferreira Chagas,

Gustavo Bassoli Ganarani,

Áureo Prado Machado Júnior,

Julie Carolina Sales de Oliveira,

Maria de Fátima Margarido,

Maria Helena Simões,

Thatiane Nagasava Mustafa Ferreira,

Silvana Aparecida Carrijo Righetti,

Milton Carlos Kuga,

Thiago Lopes Kastelic,

Dina Namico Arashiro,

Bruna Gomes Fabris,

Renato Jurgielewicz,

Mônica Ribeiro Bonesi,

Francisco Assis de Oliveira Andrade,

Nelson Kamiya,

Helena Maria Ferraz Soller Estevan,

Aracy Mascarenhas Barbosa,

Tânia Regina Peralta Marcondes,

Solange de Quadros Teixeira,

Paulo Sérgio Larsen,

Dina Teruya Ito,

Vanda Lima Paradiso.

* Colaborou Tatyane Gameiro