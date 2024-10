O balaio de gato político neste segundo turno é tão grande... Leia na coluna de hoje

Correio B

Show deve ocorrer em novembro; entre seus maiores sucessos estão as músicas "Posso até me apaixonar", "Quem é ela", "Chegue Mais" e "Água da minha Sede".

Após cancelamento de show da cantora Alcione, Dudu Nobre agora é a mais nova atração do evento “MS ao Vivo”, realizado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

O cantor subirá ao palco no dia 24 de novembro, no Parque das Nações Indígenas, a partir das 17h. Vale ressaltar que a entrada será gratuita. Entre seus maiores sucessos estão as músicas “Posso até me apaixonar”, “Quem é ela”, “Chegue Mais” e “Água da minha Sede”.

Em relação ao cancelamento do show de Alcione, a justificativa foi a falta de documentação necessária para a formalização da contratação. Dias antes do anúncio, a cantora chegou a divulgar sua lista de shows para as próximas semanas, no entanto, a apresentação no MS ao Vivo não constava entre seus compromissos.

Evento: MS ao Vivo com Dudu Nobre Data: 24 de novembro de 2024 (domingo) Horário: a partir das 17 horas Local: Parque das Nações Indígenas, Campo Grande Entrada: gratuita

A abertura da temporada 2024 do 'MS ao Vivo', programada para o dia 10 de março ocorreu mesmo após o cancelamento do show principal com a cantora baiana e ministra da Cultura, Margareth Menezes, que não pôde comparecer devido a problemas de saúde.

Apesar do imprevisto, o projeto 'MS Ao Vivo' seguiu conforme planejado, em celebração ao Dia Internacional da Mulheres, iniciando às 17 horas, com entrada gratuita e a apresentação do trio 'Elllas'. A noite também contou com a participação da cantora Tetê Espíndola, que celebrou seus 70 anos.

De acordo com uma nota divulgada pela Fundação de Cultura em suas redes sociais à época, "por motivos de saúde, a cantora Margareth Menezes teve que cancelar sua viagem e sua presença no MS ao Vivo deste domingo (10), seguindo recomendação médica. A artista precisará de repouso nos próximos dias, cancelando assim todos os seus compromissos agendados. Em virtude disso, o Sesc-MS e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura, informam que o show da cantora Margareth Menezes será remarcado em breve.".

Outro show que foi aguardado pelos campo-grandenses, aconteceu no terceiro domingo de setembro, 15, Marina Sena, aclamada por sua voz marcante e estilo inovador, foi a atração do MS Ao Vivo.

A cantora, conhecida por sua mistura única de pop, MPB e elementos de música eletrônica, ganhou destaque no cenário musical com seu álbum de estreia, "Por Supuesto", que levou a artista a receber indicações ao Prêmio Multishow de Música Brasileira e ao Grammy Latino.

Já o mais recente show aconteceu no dia 13 deste mês de outubro, a banda Jota Quest foi responsável pelo show gratuito, como atração principal do projeto MS Ao Vivo.

Em 2024, a banda mineira celebra 25 anos de carreira, e viaja o Brasil com a turnê "Jota25". Já foram mais de 150 shows pelo país nos últimos dez meses, a turnê mais longa da banda.

Para o Jota25, Flausino, Marco Túlio, Buzelin, Paulinho e PJ foram escolhidos 25 grandes sucessos que marcaram a vida de muitos brasileiros ao longo das últimas duas décadas e meia, incluindo clássicos como “Fácil”, “Dias Melhores”, “Na Moral”, “Amor Maior”, “Encontrar Alguém” e “Só Hoje”, além de faixas mais recentes, como “A Voz do Coração”, “Imprevisível” e “Te Ver Superar”.

