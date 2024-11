O deputado federal Marcos Pollon mexeu em caixa de marimbondos ao propor... Leia na coluna de hoje

Mario Quintana escritor brasileiro

"A arte de viver é simplesmente a arte de conviver...

Simplesmente, disse eu?

Mas como é difícil!”.

FELPUDA

Ex-PSDB e atualmente presidindo o União Brasil, pelo qual disputou a Prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto começa a mandar sinais de fumaça em direção ao ninho. Há quem afirme que ela não descarta

fazer aliança com os tucanos para a reeleição de Eduardo Riedel, em 2026. Ambos já foram colegas de secretariado do tucano-mor Reinaldo Azambuja, quando ela era vice-governadora. Passada a refrega municipal, começa a fase de reconstruir as pontes, dinamitadas durante a campanha eleitoral de outubro. A conferir.

Impróprios

Sete novas marcas e lotes de café torrado foram incluídos em lista, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, como sendo de risco, ou seja, impróprios para o consumo. Neles foi detectada a presença de matérias estranhas e de impurezas acima do limite permitido.

Mais

Nas amostras foram encontrados grãos ou sementes de outras espécies vegetais, areia, pedras ou torrões, além de cascas e paus. A relação pode ser conferida no site do ministério: gov.br/agricultura/pt-br/.

Benicio Huck

- Patricia Maiolino e Lucas Maiolino

Bom senso

O consenso no Tribunal de Contas de MS evitou que a eleição acabasse judicializada, fazendo com que a Corte, hoje vivendo seus piores momentos, com quatro dos sete conselheiros afastados por determinação do STJ, suspeitos de corrupção, ficasse com a imagem ainda pior publicamente. Nos meios políticos, fala-se

que, mais do que o consenso, valeu o bom senso. Ainda bem!

Calmaria

Depois de cuspir lava, tal qual vulcão ao entrar em erupção, o Tribunal de Contas do Estado

voltou a ter a paz reinando. A eleição da chapa formada por Flávio Kayatt (presidência), pelo atual presidente Jerson Domingos (vice) e por Marcio Monteiro (corregedoria-geral) será marcada para o dia 3 de dezembro. No dia 31 de janeiro de 2025, haverá a troca de comando.

Aviso

A ação do governo de MS para acabar com bloqueio feito por indígenas em rodovia mostrou que não haverá tolerância para que sejam utilizados como massa de manobra, por interesses de quem deseja dividendos políticos. As aldeias enfrentam problemas há anos, e a questão da falta de água é um deles, apesar dos programas realizados. Disso se aproveitam interessados em disseminar manifestações, apostando mais na violência do que na solução das questões. O recado foi dado.

colaborou tatyane gameiro