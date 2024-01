Correio B+

Liderança e determinação e sucesso com a carta do Carro. Conheça o significado deste arcano e suas influências.

A carta do Carro, representada pelo número 7 nos Arcano Maiores, simboliza a ação, a determinação, a conquista e o movimento pra frente. Um sinal encorajador de destemor rumo ao sucesso. Agora que acabaram as comemorações e recessos no trabalho, está na hora de engatar a primeira no Carro e iniciar, de fato, 2024 com a cara e a coragem.

É uma das cartas mais positivas do tarô. Com o Carro, você tem o meio para chegar aonde deseja. Então, pé na tábua. Não há tempo a perder. Afinal, o ano já começou.

Este arcano representa a capacidade de avançar em direção às metas com confiança, superando obstáculos e alcançando os objetivos estabelecidos.

Uma força em movimento, a carta do Carro é conhecida por evocar uma sensação de impulso. Você é a força motora da mudança, sentindo que tem todas as condições (mental, física e espiritual) de ir pra frente. A imagem tradicional da carta mostra uma carruagem puxada por dois cavalos, um vermelho e o outro azul (isso para o Tarô de Marselha, ou os cavalos-esfinges brancos e pretos do baralho Rider Waite), simbolizando a jornada e o controle sobre as forças opostas que nos impulsionam.

O carro retratado na carta também pode ser uma biga ou até uma quadriga, considerada como a carruagem dos deuses e heróis na mitologia grega. Além de ser um símbolo de triunfo, o Carro tem um destino certo que já foi previamente escolhido. Agora ele vai em direção a uma missão, algo que precisa ser realizado. Nada vai impedi-lo de chegar aonde ele quer chegar.

Ao explorar a influência da carta do Carro, encontramos também a ideia de liderança e controle. O condutor do veículo na carta do Carro está no comando, guiando os cavalos com força e habilidade. No contexto da antiguidade clássica, o auriga era o condutor de um carro de guerra.

No transporte de alguns dos mais influentes romanos ou comandantes militares, os aurigas tinham a função de dirigir a biga e eram escolhidos entre os escravos que tinham maior confiança. Da mesma forma, essa carta nos lembra de assumir a liderança em nossas vidas e tomar decisões com confiança e convicção. Assumir as rédeas da situação, sem medo ou hesitação.

Carta do Carro - Divulgação

Embora o Carro transmita a energia do movimento, ele também nos lembra da importância do equilíbrio e da direção adequada. É essencial avaliar as nossas prioridades e nos certificar de que estamos direcionando nossa energia para os aspectos certos de nossa vida.

O Carro também pode ser interpretado como uma metáfora para viagens internas e transformações significativas. Essa carta convida a explorar novos caminhos, aventurar-se em territórios desconhecidos e estar aberto a oportunidades de crescimento pessoal e mudança.

A energia da carta do Carro é uma força poderosa que nos impulsiona a buscar nossas ambições, assumir a liderança e avançar com determinação em direção à realização de nossos objetivos. Apesar de você ter total capacidade de avançar e superar os desafios, não se engane; não será um caminho fácil. Neste sentido, vejo uma correlação da carta do Carro e da Força.

No entanto, enquanto o Carro significa força e vontade externas, a carta da Força fala da força interior para superar qualquer obstáculo. Força é saber que você pode suportar as adversidades com resistência e persistência. Já com o Carro, você é o condutor do veículo, ou melhor, o piloto. Fazendo uma comparação com a Fórmula 1, dirigir em alta velocidade requer muita técnica. É preciso pilotar com muito cuidado com uma visão ampla de leitura de corrida e do circuito.

Você já tem melhor o carro para fazer a pole, fez as voltas de classificação com segurança e agora vai para o risco total para vencer a corrida. Lembre-se: é importante controlar o seu ego quando estiver na frente e precisão para ultrapassar adversários. Com a carta do Carro você tem tudo para chegar em primeiro lugar e ser campeão. Não perca o foco. “Na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes.” (Ayrton Sena)

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão