Pet B+: Love que Transforma: primeira plataforma de inclusão e visibilidade de pets com deficiência

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Pets com deficiência podem viver felizes e cheios de amor. No entanto, a falta de informação faz com que, muitas vezes, eles sejam discriminados ou não recebam os cuidados necessários, dificultando a sua adoção ou fazendo tutores tomarem decisões equivocadas na tentativa de evitar um possível sofrimento, como é o caso da eutanásia.



Nesse sentido, a Petlove – maior ecossistema pet do Brasil – em parceria com a ONG Instituto Cão de Rodinhas, lançam a plataforma Love que Transforma, que tem como objetivo gerar visibilidade, combater o preconceito e promover a inclusão destes pets, evidenciando que animais com deficiência podem ter vidas felizes e repletas de amor.

Em uma iniciativa pioneira, a empresa criou um ecossistema inteiro voltado para o suporte dos pets com deficiência, disponível em https://www.petlove.com.br/lovequetransforma, que visa gerar conteúdos voltados para apoiar tutores, profissionais de saúde e estabelecimentos veterinários sobre o tema.



Entre as frentes de atuação, destacam-se as orientações práticas para adaptar ambientes e para hospedagem, serviços a pets com deficiência, auxílio sobre adaptação e acessibilidade em petshops, clínicas e hospitais veterinários.

A empresa também criou uma nova coleção de produtos voltada para pets com deficiência, com itens que vão desde os que auxiliam na locomoção, proteção, até os que promovem reabilitação e estimulam o equilíbrio do pet. A nova linha é caracterizada pelo cuidado e conta com opções como peitorais, suportes pélvicos, sacos de arrasto, plataformas de treinamento, além de óleos e medicamentos.



Em outubro, os itens estarão disponíveis no e-commerce e as unidades de Oscar Freire e Cidade Jardim estarão ambientadas com cadeiras de rodas, que poderão ser encomendadas sob medida, para chamar a atenção para a causa.

“A Petlove tem o propósito de transformar o mundo em um lugar onde os pets sejam felizes e saudáveis, e isso inclui o universo dos pets com deficiência, que, assim como qualquer outro animal, têm muito amor para dar. A vitimização é uma perspectiva humana, cães e gatos não têm essa consciência. Quando bem tratados, com os devidos cuidados, eles continuam alegres e com qualidade de vida. Nossa ideia é ampliar o nível de informação a partir dessa plataforma, que será uma fonte de informação e de serviços, voltada para o público mais técnico e também para os tutores. Além disso, nosso ecossistema irá funcionar em prol da inclusão, nos mais variados serviços e produtos que oferecemos, de modo a garantir que todas as necessidades desses pets sejam atendidas. Entre nossas ações está o lançamento de uma linha de produtos específicos para as mais variadas necessidades, com mais de 30 itens”, finaliza Talita Lacerda, CEO da Petlove.