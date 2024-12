Pet B+: Saiba quais alimentos típicos das ceias seu pet não pode comer

dialogo

Por Ester Gameiro ([email protected])

Samuel Medeiros - escritor de MS

Irritou-se com a manhã, aborreceu-se com a tarde

e foi absorvido pela noite.

Só a escuridão para acolher sua mágoa”.

FELPUDA

A pouco tempo da eleição para a presidência da Câmara Municipal de Campo Grande, o PP ainda patina. Com o comando da Casa praticamente definido para cair no colo do PSDB, os progressistas nem sequer conseguiram definir um nome para, caso haja uma reação para o confronto, apresentar como candidato ao cargo maior. Além disso, outro problema: se o partido recuar e concordar com a chapa tucana, corre o risco de não ocupar nenhum cargo importante na nova Mesa Diretora, pois estaria “prometido” para outras siglas. Aí...

Pago

Enfim se desfez a boataria iniciada durante a campanha eleitoral, perdurou pós-eleição, de que a Prefeitura de Campo Grande não teria recursos em caixa para pagar o 13º salário dos servidores. Na quinta-feira, todo o funcionalismo municipal acordou com o dinheiro na conta. O depósito foi feito um dia antes do fim do prazo estabelecido por lei. A oposição deve estar questionando: “Onde errei?”.

Tête-à-tête

A ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, vem mantendo encontros, de maneira mais constante, com representantes do governo do Estado e da Prefeitura de Campo Grande. A pauta de discussão está relacionada a investimentos federais em Mato Grosso do Sul e na Capital. Nos meios políticos, fala-se que, diante da economia indo ladeira abaixo, muita coisa pode acontecer. Inclusive nada.

Destino

O Brasil exportará caranguejo ornamental vivo ao mercado japonês sem necessidade de Certificado Zoossanitário Internacional.

O Japão foi o quarto maior destino dos produtos agrícolas brasileiros em 2023, com exportações que totalizaram US$ 4,1 bilhões. Entre janeiro e outubro deste ano, as vendas de produtos agrícolas para o país foram de US$ 2,84 bilhões.

“Tamo junto”

O senador Nelson Trad Filho (PSD) manterá a parceria com o governador Eduardo Riedel (PSDB). O parlamentar tem dito que pretende, como presidente regional do partido, manter-se junto aos tucanos. Em 2018, ele foi eleito para o atual mandato em uma coligação na chapa em que o hoje ex-governador Reinaldo Azambuja era candidato a chefe do Executivo estadual.

É ELA!

A campo-grandense Brenda Matos representará o Brasil no concurso Miss Eco Internacional, que acontecerá em abril de 2025, no Egito. Ela foi vencedora do Miss Eco Brasil, realizado em Taquari, no Rio Grande do Sul, no dia 13. Brenda, que tem 27 anos, é educadora física especializada em Prevenção e Reabilitação de Doenças Crônicas pelo Instituto Israelita Albert Einstein de São Paulo. Modelo internacional há mais de 10 anos, ela já desfilou para marcas de moda no mundo. A vencedora do concurso internacional ganha premiação no valor de US$ 10 mil. Também tem a chance de receber passaporte diplomático da ONU como embaixadora da boa vontade. Realizado desde 2015, o Miss Eco é conhecido por apoiar causas humanitárias, sociais e ambientais, tanto que seu lema é “Tornar o mundo verde”. (Fotos: Arquivo Pessoal)

*Colaborou Tatyane Gameiro