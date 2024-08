Pet B+: Vote no Caramelo para se tornar símbolo do país

Brasil, a terra da capoeira, do samba de roda, do frevo, do queijo minas artesanal e do… vira-lata caramelo. Afinal, quem nunca se alegrou com um meme de um vira-lata ou fez “vozinha” durante o cafuné em um deles?



Para muitos, os cães e gatos Sem Raça Definida (SRD) são a cara do Brasil. Não é para menos, segundo a pesquisa Quaest, realizada em julho de 2024 e encomendada pela Petlove, 32% dos cães e 52% dos gatos brasileiros são animais Sem Raça Definida (SRD).



De acordo com dados de 2024 da DogHero, plataforma de serviços da Petlove com mais de 2,5 milhões de pets cadastrados, 40% dos cães e gatos registrados são vira-latas. Neste sentido, a partir do dia do vira-lata (31), a Petlove criou a campanha #ORGULHOVIRALATA para desmistificar os preconceitos e reforçar que a mistura de raças e pluralidade é o que faz do Brasil um país especial.

Uma das medidas do movimento é a potencialização do Projeto de Lei (PL) 1897/2023, que visa transformar o vira-lata caramelo em manifestação cultural imaterial do Brasil. Para isso, haverá uma petição online para solicitar maior celeridade na análise do PL pela Comissão de Cultura e aprovação na Câmara, bem como no Senado.



Além disso, até o dia 4 de agosto, a unidade da Petlove, localizada na Tutóia, contará com uma urna em um espaço especial e reservado, simulando uma cabine eleitoral, aberta ao público e pronta para colher assinaturas dos interessados em apoiar a causa.



“Transformar o mundo em um lugar onde os pets possam ser mais felizes e saudáveis também diz respeito a valorizar as diferenças entre eles. Queremos celebrar o orgulho que temos do caramelo, do fiapo de manga, do sialata, do malhadinho e de todos os outros. Por isso, neste dia especial, vamos dar um empurrãozinho para que os SRDs, que são tão presentes na cultura brasileira, se tornem efetivamente um símbolo do nosso país”, ressalta André Romeiro, diretor de Marca da Petlove

A partir do dia 31, a Petlove mudará a identidade visual do logo temporariamente, com paletas em tom caramelo, para homenagear os animais vira-latas. A ação ainda contempla um vídeo que questiona o teor da expressão “complexo de vira-lata” e apresenta as qualidades dos animais com vídeos de suas qualidades e da enorme diversidade de cores e raças dos Sem Raça Definida, enquanto convida as pessoas para participarem.



Além disso, a partir do dia 1 de agosto, os apaixonados por pets vão contar com um espaço nas redes sociais da Petlove para compartilhar momentos que enalteçam seus SRDs, através de um álbum colaborativo, um carrossel da marca, aberto ao público. A campanha ainda conta com possibilidades futuras, se o PL que torna o caramelo símbolo do Brasil for aprovado, a empresa pet irá produzir uma estátua em homenagem aos SRDs.