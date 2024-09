Pet Friendly: Conheça locais que aceitam o seu pet na Capital

Dança

As apresentações de dança e música ocorrerão neste sábado (7) no Eden Beer, com entrada gratuita; No evento serão arrecadados itens de higiene para o Asilo São João Bosco

Para encerrar sua temporada de 2024, o “1º Festival No Bueiro” promoverá sua quinta edição neste sábado (7), no Eden Beer, localizado na Avenida Mato Grosso, n. 68. A entrada para o festival é gratuita, mas a organização faz um apelo para que os visitantes contribuam com doações de itens de higiene básica, que serão encaminhados ao Asilo São João Bosco.

O festival que começa às 18h se estenderá até às 23h, em uma noite repleta de música e dança que revelará talentos sul-mato-grossenses. Cabe destacar que o evento é inclusivo e contará com intérprete de libras para garantir a acessibilidade física.

De acordo com os organizadores, o Festival No Bueiro é uma iniciativa do movimento cultural de mesmo nome, que busca destacar a dança nos eventos noturnos de Campo Grande. Desde seu início, o festival tem conquistado cada vez mais espaço, reunindo um público crescente e diversificado.

“Nossa intenção, ao levar o Festival para as pessoas, é gerar reflexões, como: ‘No Bueiro’ é o lugar da dança sul-mato-grossense? ‘No Bueiro’ é onde querem inserir os trabalhadores da cultura deste estado?”, questiona a artista Maria Fernanda Figueiró.

Idealizado pela dupla de artistas da dança Maria Fernanda Figueiró e Halisson Nunes, o festival é promovido pela Manaká Cultural, produtora cultural responsável pelo evento, e financiado pela Lei Paulo Gustavo e conta com o apoio da Prefeitura de Campo Grande e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Maria Fernanda Figueiró destaca que o festival nasceu da paixão pela dança e do desejo de impactar o público por meio da arte. “Queremos levar o Festival para as pessoas e estimular reflexões sobre o papel da dança sul-mato-grossense e a inserção dos trabalhadores da cultura do estado”, afirma Figueiró.

O evento também reforça seu objetivo de promover a arte e gerar discussões sobre seu lugar na sociedade. Halisson Nunes acrescenta que o festival proporciona um espaço para questionamentos e visibilidade para a dança local.

“Além de mostrar o papel da dança, o No Bueiro também existe para gerar reflexões sobre a arte. É através do contato que a gente estabelece com as manifestações artísticas que nascem questionamentos sobre o lugar da dança sul-mato-grossense e como os trabalhadores da cultura do estado podem e são inseridos neste meio.”, pontua Halisson.‌‌‌

Conheça os artistas que se apresentarão no festival:

- Marcos Monteiro: Dançarino experiente, ex-participante de grupos renomados e atual professor de danças urbanas.

- Kari Escobar: Graduanda em Dança na UEMS, com experiência em diversos estilos de dança.

- Gabriela Abreu: Também graduanda na UEMS, com formação em ballet clássico e dança contemporânea.

- Ana Brindarolli: Bailarina com vasta experiência em dança de salão e tango.

- Ariell Lukas: Dançarino de Dourados com atuação em diversas áreas das artes da dança.

- Luanaynara Lezcano: Professora de teatro e dança com experiência em ballet clássico e contemporâneo.

- Ariana: Bailarina independente com paixão por diversas formas de arte.

O “1º Festival No Bueiro” é um evento que celebra a arte da dança, a cultura e solidariedade. Ao longo de sua trajetória, o festival já passou por locais icônicos da cidade, como Uata Hell e Vexame Bar, e agora se prepara para uma noite especial no Eden Beer.

