Prefeito de Água Clara no período de 2005 a 2012, Edvaldo Alves de Queiroz...Leia na coluna de hoje

Coco Chanel - estilista francesa

"A natureza lhe dá o rosto que você tem aos 20. A vida talha o rosto que você tem aos 30. Mas depende de você merecer o rosto dos 50”.

FELPUDA

Prefeito de Água Clara no período de 2005 a 2012, Edvaldo Alves de Queiroz, contratou serviços de hospedagem sem licitação e em estabelecimentos ligados à sua família. O dindim “aterrissava” em sua conta bancária particular. Resumo da ópera: depois da tramitação do processo originado em ação movida pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça manteve as sanções aplicadas na sentença de primeiro grau, entre elas, a suspensão dos direitos políticos por oito anos, a proibição de contratar com o poder público e a aplicação de multas. O apelido do ex-prefeito? Tupete. Pois é...

Precavido

Quem deve abrigar-se no partido presidido pela sua irmã Rose Modesto é o deputado estadual Rinaldo Modesto, atualmente no Podemos. Está prevista sua filiação ao União Brasil para apoiar Riedel.

Mais

Dizem que ele não quer correr riscos em sua tentativa de reeleição, tendo em vista que em 2022, quando conquistou o atual mandato, veio no estilo “aos 45 do segundo tempo”.

Em fevereiro, foi aberto em Paris o primeiro Le Café Lacoste permanente, na avenue franklin delano roosevelt, a poucos passos da loja principal da marca e dos Champs-Élysées. O espaço, com 65 lugares, utiliza as cores registradas da marca, como branco off-white, verde e outros tons inspirados no tênis, criando um ambiente para tomar um café rapidamente ou sentar para almoçar. Nas paredes, há raquetes de tênis exibidas como decoração, além de troféus do esporte. o menu apresenta criações como os bolos icônicos Polo e a bebida assinatura L'eau de Croco, combinando água de coco, matcha e gengibre. Ainda há uma loja com porcelana francesa exclusiva.

Marisa Serrano, Raquel Naveira e Theresa Hilcar

Esmeralda Nasser Esmeralda Nasser

Saga

Como se estivessem em momento da saga “Velozes e Furiosos”, vereadores de Campo Grande derrubaram vetos da prefeita Adriane Lopes a 52 emendas, de suas autorias, sendo 39 que estavam previstas na Lei Orçamentária Anual e outras 13 referentes ao Plano Plurianual. Os recursos se destinam à infraestrutura, saúde, educação, habitação, ações sociais, causa animal, esporte e cultura. Com isso, a previsão de investimentos passa a constar no Orçamento para execução no exercício de 2026.

No grupo

O MDB decidiu abrir espaço para aumentar o número de jovens no partido e recebeu dezenas de filiações, cujos integrantes terão participação ativa na sigla que se posiciona como de centro e de direita. Nessas eleições, o partido não terá candidatura própria ao governo do Estado. Ele estará no grupo da reeleição do governador Riedel na chapa para deputados estaduais e federais.

Absolvidos

O prefeito Leandro Fedossi (PSDB) e o vice-prefeito Arion de Souza (PL), de Nova Andradina, já podem respirar mais aliviados. A eleição de ambos havia sido contestada por suposto abuso de uso dos meios de comunicação contra a adversária Dione Hashioka (União Brasil). Mas depois do julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral de MS, que entendeu não ter havido irregularidades, o caso foi parar no Tribunal Superior Eleitoral. Decisão do ministro André Mendonça absolveu a ambos das acusações.

Aniversariantes

