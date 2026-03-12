Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Felpuda

Prefeito de Água Clara no período de 2005 a 2012, Edvaldo Alves de Queiroz...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (12)

Karina Varjão

12/03/2026 - 00h03
Coco Chanel - estilista francesa

"A natureza lhe dá o rosto que você tem aos 20. A vida talha o rosto que você tem aos 30. Mas depende de você merecer o rosto dos 50”.

 

FELPUDA

Prefeito de Água Clara no período de 2005 a 2012, Edvaldo Alves de Queiroz, contratou serviços de hospedagem sem licitação e em estabelecimentos ligados à sua família. O dindim “aterrissava” em sua conta bancária particular. Resumo da ópera: depois da tramitação do processo originado em ação movida pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça manteve as sanções aplicadas na sentença de primeiro grau, entre elas, a suspensão dos direitos políticos por oito anos, a proibição de contratar com o poder público e a aplicação de multas. O apelido do ex-prefeito? Tupete. Pois é...

Precavido

Quem deve abrigar-se no partido presidido pela sua irmã Rose Modesto é o deputado estadual Rinaldo Modesto, atualmente no Podemos. Está prevista sua filiação ao União Brasil para apoiar Riedel.

Mais

Dizem que ele não quer correr riscos em sua tentativa de reeleição, tendo em vista que em 2022, quando conquistou o atual mandato, veio no estilo “aos 45 do segundo tempo”.

Em fevereiro, foi aberto em Paris o primeiro Le Café Lacoste permanente, na avenue franklin delano roosevelt, a poucos passos da loja principal da marca e dos Champs-Élysées. O espaço, com 65 lugares, utiliza as cores registradas da marca, como branco off-white, verde e outros tons inspirados no tênis, criando um ambiente para tomar um café rapidamente ou sentar para almoçar. Nas paredes, há raquetes de tênis exibidas como decoração, além de troféus do esporte. o menu apresenta criações como os bolos icônicos Polo e a bebida assinatura L’eau de Croco, combinando água de coco, matcha e gengibre. Ainda há uma loja com porcelana francesa exclusiva.

 

Marisa Serrano, Raquel Naveira e Theresa Hilcar

 

Esmeralda Nasser

Saga

Como se estivessem em momento da saga “Velozes e Furiosos”, vereadores de Campo Grande derrubaram vetos da prefeita Adriane Lopes a 52 emendas, de suas autorias, sendo 39 que estavam previstas na Lei Orçamentária Anual e outras 13 referentes ao Plano Plurianual. Os recursos se destinam à infraestrutura, saúde, educação, habitação, ações sociais, causa animal, esporte e cultura. Com isso, a previsão de investimentos passa a constar no Orçamento para execução no exercício de 2026.

No grupo

O MDB decidiu abrir espaço para aumentar o número de jovens no partido e recebeu dezenas de filiações, cujos integrantes terão participação ativa na sigla que se posiciona como de centro e de direita. Nessas eleições, o partido não terá candidatura própria ao governo do Estado. Ele estará no grupo da reeleição do governador Riedel na chapa para deputados estaduais e federais.

Absolvidos

O prefeito Leandro Fedossi (PSDB) e o vice-prefeito Arion de Souza (PL), de Nova Andradina, já podem respirar mais aliviados. A eleição de ambos havia sido contestada por suposto abuso de uso dos meios de comunicação contra a adversária Dione Hashioka (União Brasil). Mas depois do julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral de MS, que entendeu não ter havido irregularidades, o caso foi parar no Tribunal Superior Eleitoral. Decisão do ministro André Mendonça absolveu a ambos das acusações.

Aniversariantes

Dra. Neidy Maria Reichembach Hans,
Elvio Gusson,
Fátima Alves Souza Silva,
James Antonio Gomes,
Bianca Arantes Kreisel Raffi,
Evelyn Caroline Souza Silva,
Altair Pedrosa Pereira,
Juliano Rodrigues Valentim,
Manuel da Silva Figueiredo,
Rosane Maria Bueno Parzianello,
Mara Lúcia de Barros,
Izabel Garay de Oliveira,
Edison Rodrigues Miranda,
Humberto de Oliveira Barros,
Farley Souza Leite,
Alan Kasuo Inoue Cardoso da Cruz,
Maria Helena Cherbakian,
Indiana Antunes Marques de Araujo,
Adriana dos Santos Mercados,
Ivan Rocha,
Rosana Callejon Locci Furtado,
Renato Hotta Perez,
Dr. Coaraci Nogueira de Castilho,
Deise Ana de Carli,
Dr. Francisco Oduvaldo Santos,
Ivan Pereira de Oliveira,
Lúcio Maciel,
Antonio Viana Chagas,
Fernanda Veiber de Abreu,
Daniela Bandeira da Costa,
Maria Hortência de Melo,
Jussara Feltrin Moraes,
Maria Antônia Castelo Arruda,
Rosemari Costa da Rocha,
Enio de Souza,
Rose Marie Oliveira Castro,
Cleuza Maria Lourenço,
Ceila Rondon Saigali,
Newton Corrêa Silva,
Manoel Edno de Assis,
José Luiz de Souza Gameiro,
Waldemir Ferreira Leite,
Rosana Ramirez Meza,
Clecy Costa Ávila,
Reinaldo Gimenes Ayala,
Ivan Paes Bossay,
Dr. José de Assis Costa,
Adolpho Franco,
Maria Alves Chaves,
Francisco Conde Rodrigues,
Elena Rezende Ribeiro,
Natalício Gonçalves de Freitas,
Hélio Martins Codorniz,
José Roberto da Costa,
Maria Sonely Medeiros,
Ires do Carmo Vigilato,
Rosana Vargas Abreu,
Maria Irene Coppola,
Armando Ferreira Nunes,
Rosa Maria de Araujo,
Laura Barros de Araujo,
José Pericles de Oliveira,
Paulo César Lopes,
Jorge Dilmar Raicyk,
Virgilio José Bertelli,
Alcinir Martins Rezende,
Carlos Roberto Sá de Barros,
Lara Paula Robelo Bleyer Wolff,
Gabriel Nahas Curado,
Priscila Ferreira Guilhen,
Jamir Nunes Scoca,
Fábio Machado Braga,
Jorciney Pedroso de Lima,
Jormi Cipriano Rabello,
Benedito Antonio Carneiro,
Elaine Teresinha Bordão,
Luiz Roberto Nunes Vasconcellos,
Ricardo Portela de Alencar,
Dionísio Henrique de Lara Nantes,
Enalva Gomes Gusman,
Nabil Mohieddine,
Elizeu Moreira Pinto Junior,
Gregório Rodrigues Anacleto,
Maria da Penha Sonely de Medeiros,
José Kanashiro,
Waldir de Arruda Souza,
Ana Paula Azevedo de Andrade Medeiros,
Juan Paulo Medeiros dos Santos,
Paulo Samuel Cotrim Moreira,
Raphael Sérgio Rios Chaia Jacob,
Tiago Ribeiro,
Giancarlo João Fernandes,
Maurício Moreira Souza,
Aline Correia de Lima,
Nádia de Carvalho,
Ana Lúcia Ferreira,
Paulo Menezes,
David Lopes da Costa,
João Carlos Souza de Lima,
Simona da Silva,
Eurídice Ovelar Marinho,
Ester Braga Vieira,
Marcos Monteiro de Abreu,
Antonio João Gonçalves Costa,
Maria Bernadete Lima Soares,
Fernando Araujo da Costa,
Célia Ribeiro Perez,
Carlinda Mendes Assis,
João Henrique Ferreira. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

SAÚDE

Empresária do setor de beleza relata mudança de hábitos após buscar orientação médica

"Não experimentei flacidez, queda de cabelo ou deterioração da pele durante o emagrecimento. Nunca me senti mal ou com falta de energia", declara Thielly Prado.

10/03/2026 20h00

10/03/2026 20h00

reprodução

Durante anos, a empresária Thielly Prado construiu sua carreira incentivando outras mulheres a cuidarem da autoestima e do bem-estar. Proprietária do Aura Beleza Spa, ela se tornou referência entre muitas clientes quando o assunto era autocuidado.

Ainda assim, em determinado momento de sua trajetória, percebeu que precisava olhar com mais atenção para a própria saúde.

“Eu falava sobre confiança e autocuidado todos os dias, mas comecei a perceber que precisava voltar esse olhar também para mim”, conta.

Segundo ela, a rotina intensa de trabalho e responsabilidades fez com que alguns cuidados pessoais fossem deixados em segundo plano.

Um momento especial que despertou reflexão

A empresária relata que um episódio familiar foi determinante para que decidisse buscar orientação profissional.

Durante os preparativos para a formatura da filha, Thielly começou a refletir sobre a forma como vinha conduzindo seus próprios hábitos de saúde.

“Foi um momento que me fez pensar mais sobre equilíbrio, bem-estar e qualidade de vida”, relembra.

A partir desse período, decidiu procurar avaliação médica para compreender melhor como estava seu organismo.

Avaliação médica e abordagem individualizada

Thielly iniciou acompanhamento com a médica Mariana Vilela CRM 12830 MS da Clinica Casa Santé, que atua na área de saúde metabólica e hormonal.

De acordo com a médica, o primeiro passo em qualquer processo de cuidado com a saúde é uma avaliação detalhada.

“Cada paciente tem uma história clínica, um metabolismo e necessidades diferentes. Por isso, a avaliação individual é essencial antes de qualquer conduta”, explica.

Após investigação clínica e exames, foram identificados fatores metabólicos que exigiam atenção e acompanhamento.

Entre eles estava o lipedema, condição que pode causar alterações na distribuição de gordura corporal e que muitas vezes é confundida com outros quadros.

A importância de um acompanhamento amplo

Segundo a médica, o cuidado com a saúde envolve diferentes aspectos e não se resume a uma única estratégia.

“A base do tratamento sempre envolve mudanças de hábitos, orientação nutricional, acompanhamento médico e avaliação contínua”, afirma.

Ela destaca que qualquer abordagem deve ser realizada de forma responsável e com acompanhamento profissional.

Mudanças de rotina e novas perspectivas

Ao longo do processo, Thielly relata que passou a adotar novos hábitos relacionados à alimentação, atividade física e organização da rotina.

Segundo ela, o acompanhamento contribuiu para uma percepção mais ampla sobre saúde e qualidade de vida.

“Foi um período de aprendizado sobre meu próprio corpo e sobre a importância de olhar para a saúde de maneira mais completa”, conta.

Reflexos na vida profissional

A experiência também influenciou sua forma de abordar o tema do autocuidado no ambiente profissional.

“Hoje eu falo muito sobre equilíbrio e saúde com minhas clientes. É algo que passou a fazer parte das conversas no dia a dia”, afirma.

Para a médica Mariana Vilela, relatos como esse reforçam a importância de ampliar o acesso à informação sobre saúde metabólica e hormonal.

“O mais importante é orientar as pessoas para que busquem avaliação adequada e acompanhamento profissional quando necessário”, conclui.

Acompanhe mais conteúdos da Dra. Mariana Vilela no Instagram @dra.vilelamariana e da Clínica Casa Santé em @casasantecg.

A Clínica Casa Santé está localizada na Rua Manoel Inácio de Souza, 37, Bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande.

Para esclarecer dúvidas e agendar uma avaliação, entre em contato pelo WhatsApp: (67) 99235-9038 (Clique aqui).

O Aura Beleza Spa fica na Rua Hermelita de Oliveira Gomes, 1440, no Bairro Santa Fe.
O telefone para contato é o (67) 99191-0523 (Clique aqui). Acompanhe o Aura no Instagram @aura.belezaspa.

Show

Ney Matogrosso, um dos maiores artistas de MS, faz palestra-show na UFMS

Artista sul-mato-grossense participa de palestra-show no Teatro Glauce Rocha, em Campo Grande, marcando a abertura do evento que reúne música, literatura, cinema e formação artística entre os dias 26 e 28

10/03/2026 08h30

Compartilhar
Ney Matogrosso volta a Mato Grosso do Sul para palestra-show no Teatro Glauce Rocha

Ney Matogrosso volta a Mato Grosso do Sul para palestra-show no Teatro Glauce Rocha Wagner Meier

Continue Lendo...

Um dos nomes mais marcantes da música brasileira, o cantor e performer Ney Matogrosso será uma das grandes atrações do Festival da Juventude 2026, que acontece entre os dias 26 e 28, no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.

O artista participa da abertura do evento com uma palestra-show no Teatro Glauce Rocha, propondo um encontro direto entre sua trajetória artística e o público jovem.

Com atividades que incluem música, literatura, cinema, oficinas e debates, o festival busca colocar a juventude no centro da produção cultural, aproximando estudantes, jovens artistas e o público em geral de nomes consagrados e de novas vozes da arte brasileira.

Para a Reitoria da UFMS, sediar o festival reforça o papel da universidade pública como espaço de diálogo entre diferentes setores da sociedade.

A instituição destaca que a iniciativa amplia o acesso à cultura e fortalece a participação de estudantes da Educação Básica, jovens artistas e coletivos culturais, aproximando a universidade da comunidade.

Durante três dias, o campus vai se transformar em um ambiente de experimentação cultural, onde jovens deixam de ser apenas espectadores para se tornar autores, intérpretes e criadores.

ABERTURA

A presença de Ney Matogrosso marca um dos momentos mais aguardados da programação. No dia 26, o artista sobe ao palco do Teatro Glauce Rocha para uma apresentação em formato de palestra-show, em que vai compartilhar histórias de sua trajetória, reflexões sobre arte e canções que marcaram sua carreira.

Durante o encontro, a conversa será conduzida por dois jovens participantes do festival, criando um diálogo entre gerações e permitindo que estudantes e admiradores conheçam de perto as experiências de um artista que atravessa décadas da cultura brasileira.

No palco, a proposta é intimista. Vestido de preto e sem grandes adereços, Ney Matogrosso conduz a apresentação com a presença cênica que se tornou sua marca ao longo da carreira. Entre relatos e interpretações musicais, o público acompanha um percurso artístico marcado pela liberdade estética e pela força interpretativa.

Nascido em Mato Grosso do Sul (quando o Estado ainda fazia parte do antigo Mato Grosso), Ney Matogrosso construiu uma carreira reconhecida nacional e internacionalmente, sendo considerado um dos intérpretes mais influentes da música brasileira.

Para a coordenadora-geral do festival, Andréa Freire, receber o artista tem um significado simbólico para o Estado.

Segundo ela, a participação de Ney Matogrosso representa a oportunidade de aproximar os jovens de uma trajetória que ajudou a redefinir a música e a performance no Brasil. “Ele foi um jovem brilhante, que abriu caminhos e continua inspirando gerações”, afirma.

NOVA GERAÇÃO

Além de Ney Matogrosso, a programação musical do festival também contará com o cantor e compositor Chico Chico, considerado uma das vozes mais interessantes da nova geração da música brasileira.

O artista apresentará o show “Let It Burn – Deixa Arder”, trabalho que explora diferentes influências sonoras e revela uma fase mais autoral e intensa de sua carreira.

No repertório, canções como “Tanto pra Dizer”, “Tempo de Louças” e a faixa-título “Let It Burn” conduzem o público por uma jornada musical que mistura elementos do blues, do folk, da milonga e da música popular brasileira.

O espetáculo também inclui releituras de clássicos que influenciaram a trajetória do artista, como “Vila do Sossego”, de Zé Ramalho, “Girl from the North Country”, de Bob Dylan, e “Four and Twenty”, de Stephen Stills.

Resultado de uma parceria com o produtor musical Pedro Fonseca e músicos que acompanham o artista, o show apresenta Chico Chico em uma fase de maturidade artística, combinando sonoridades contemporâneas e referências da tradição musical.

Ney Matogrosso volta a Mato Grosso do Sul para palestra-show no Teatro Glauce RochaChico Chico - Foto: Zabenzi 

PROGRAMAÇÃO

O Festival da Juventude propõe um espaço de formação e experimentação artística. A proposta central é incentivar jovens a desenvolverem sua expressão criativa por meio da literatura, do audiovisual e de diferentes linguagens culturais.

Entre as atividades previstas estão concursos literários, batalhas de rima e o desafio audiovisual 1 Minuto de Cinema Inspirado na Literatura, que premiará produções de jovens criadores.

Os textos vencedores dos concursos literários serão publicados em livro. As inscrições para essas atividades seguem abertas até este domingo.

A programação inclui ainda diversas oficinas formativas, com temas como escrita criativa, mediação de leitura, roteiro cinematográfico, criação de aplicativos, interpretação para cinema e TV e poesia slam.

As atividades têm como objetivo estimular a criatividade e ampliar o repertório cultural dos participantes, transformando o festival em um espaço de aprendizado e produção artística. De acordo com a organização, as oficinas permanecem com inscrições abertas até o dia 20 no site oficial do evento.

>> Serviço 

Festival da Juventude 2026

Local: Campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campo Grande.
Data: de 26 a 28 de março.
Abertura com Ney Matogrosso no Teatro Glauce Rocha.

Inscrições para concursos:  Até o dia 15 de março.
Inscrições para oficinas: até o dia 20 de março.

Mais informações: Site: https://festjuv.com.br/2026/.
Instagram: @festivaldajuventudems.

