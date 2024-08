Prefeitura sanciona 14 de Julho como corredor gastronômico, turístico e cultural

Correio B

Augusto Branco escritor brasileiro

"Lute com determinação, abrace a vida com paixão,

com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence

a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante”.

Alguns candidatados a vereador andam com olheiras, cabisbaixos e pensando em vender o almoço para comprar a janta. É que o sonho de ter recursos e apoio para a campanha não está sendo “lá aquelas coisas”, enquanto outros estão sorridentes que só. Não são poucos os candidatos que vêm descobrindo que em disputa eleitoral também prevalece a tese do jabuti em árvore. Como o animalzinho não sobe pelos galhos, é porque alguém abraçou e colocou lá. Sendo assim...

No período de 2 a 13 de setembro, o Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF-MS) passará por correição. Na oportunidade, as pessoas poderão registrar sugestões, elogios ou reclamações quanto à atuação funcional dos procuradores deste órgão no Estado.

Para participar do atendimento, o cidadão deverá enviar mensagem ao endereço de e-mail [email protected], até as 17h do dia 3 de setembro, informando o horário de sua preferência. O atendimento será on-line e, para isso, será disponibilizado um link de acesso ao solicitante.

Daniel Simonini e Raissa Tetilla

Algumas baixarias contra a prefeita Adriane Lopes que vêm circulando nas redes sociais já teriam o, digamos, DNA identificado. O estilo tem a marca de quem há muito usa de ataques pesados em campanhas eleitorais. O dito popular ensina: “A raposa perde o pelo, mas não perde o vício’’.

Em uma das apresentações no Festival de Inverno de Bonito, realizado com o apoio do governo tucano, artista encerrou sua performance, cujo tema era a defesa das mulheres, enfatizando para que sejam livres dos machistas e “bolsonaristas”. Nos meios políticos, foi considerado como um ato falho e munição para adversários, principalmente porque se está em plena campanha eleitoral e com risco de perda de votos.

Vale lembrar que o governador Eduardo Riedel, o presidente do PSDB, ex-governador Reinaldo Azambuja, e outros integrantes do partido tucano foram ao ex-presidente Jair Bolsonaro pedir para fazer aliança, dando em troca as vagas de vice dos candidatos a prefeito de Campo Grande e de Dourados. Ele aceitou e indicou, por sinal, duas mulheres. O the end do ato artístico, para a classe política, foi considerado uma antipropaganda. Afinal, é o governo tucano, aliado com bolsonaristas, que pagou a conta do tal festival.



