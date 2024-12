Cidade do Natal terá sertanejo, samba e rock neste fim de semana; confira a programação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Cidade do Natal, atração já tradicional no fim de ano do campo-grandense, terá atrações musicais diversas neste último fim de semana do ano, que também será o último fim de semana de atividades natalinas na Vila Morena, nos Altos da Avenida Afonso Pena. As atrações seguem no local somente até o dia 31 de dezembro.

Nesta sexta-feira (27), a partir das 18h30, Max Henrique canta sucessos do sertanejo. O repertório conta com músicas autorais e clássicos do gênero.

Já no sábado (28), o Grupo Sampri apresenta samba e demais brasilidades.

No domingo (29), a música fica por conta da Banda Frequência Zero, que leva o Rock'n Roll para a Cidade do Natal.

Além das atrações culturais, o espaço conta também com atraçõs como a famosa Casa do Papai Noel, o presépio, a praça de alimentação, além de uma iluminação especial e espaços decorados.

Parada Natalina

A Parada Natalina, um destaque na programação, acontece às 21h. Com a presença da Família Rena, o desfile é um momento de grande interação e magia, trazendo o espírito natalino para a Cidade do Natal.

Gastronomia

Além das atrações culturais, os visitantes também podem desfrutar de uma ampla variedade gastronômica na Praça de Alimentação, com pratos a partir de R$ 6. Restaurantes como Safari, Tomahawk, Chiquinho Sorvetes, Tera Sushi e outros garantem opções para todos os gostos.

As opções incluem cupim soleado com mandioca, picanha na chapa, batata frita, pastéis, comida japonesa, opções veganas e muito mais. Para quem prefere lanches, há burger tradicional, hot-dog, sanduíche Mercadão e pizzas individuais.

City Tour de Natal

O tradicional City Tour de Natal também faz parte da programação, com saídas da Cidade do Natal às 18h, 19h e 20h, de 13 a 30 de dezembro.

Programação cultural

27/12 – Sexta-feira

Max Henrique – 19h30

28/12 – Sábado

Sampri – 19h30

29/12 – Domingo

Frequência Zero – 19h30

