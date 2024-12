Roberto Carlos se declara a esposa que morreu 25 anos atrás

ARTES VISUAIS

Exposição com 113 obras no Centro Cultural José Octávio Guizzo encerra o projeto Arte nas Estações em Campo Grande; os trabalhos pertencem ao Museu Internacional de Arte Naïf do Brasil e a curadoria é de Ulisses Carrilho, com visitação de amanhã até 19/2

Idealizado pelo colecionador carioca Fabio Szwarcwald, o projeto Arte nas Estações encerra a sua passagem pelo Centro Cultural José Octávio Guizzo (Rua 26 de Agosto, nº 453, Centro) com a exposição coletiva “A Ferro e Fogo”.

São 113 obras de arte naïf sob a curadoria de Ulisses Carrilho, que se inspirou na canção de mesmo nome de Zezé Di Camargo & Luciano. A mostra tem abertura amanhã, às 19h, e fica em cartaz até 19 de fevereiro. A entrada é franca.

O grupo de dança indígena Hána’iti Kipâe participa do lançamento de amanhã com uma performance. O Arte nas Estações foi viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio master da Energisa.

“Chegamos à última exposição em Campo Grande, exibindo um total de 262 obras de 27 artistas que retratam uma imensa gama de temáticas. A pluralidade da produção pictórica apresentada é capaz de afetar todo tipo de espectador. Com isso, o Arte nas Estações impulsiona a formação de novos públicos”, celebra Fabio.

“Outro ponto a ser destacado são as tecnologias de relação e participação desenvolvidas ao longo do projeto, fomentando a construção de novos saberes e reafirmando a expressão das identidades regionais por onde passa o Arte nas Estações. Tem sido emocionante ver as comunidades locais integrarem as suas práticas e seus interesses ao corpo das exposições”, diz o colecionador e gestor cultural.

Do ambiente imersivo, sai o azul e entra o amarelo. Nas paredes, entre imagens do cotidiano no campo ou na cidade, há cenas que retratam o embarque de escravos em navios negreiros, o combate e a morte de Zumbi dos Palmares, o enterro de Chico Mendes, denúncias de queimadas e desmatamento e o exército nas ruas durante a ditadura militar.

“A música ‘A Ferro e Fogo’, um fenômeno da cultura de massa, narra as mazelas que assolam a vida de um indivíduo. Da vida dura, no campo social, à vontade de ter o ser amado, na esfera pessoal”, observa o curador Ulisses Carrilho.

A expressão também dá título à outra obra com proximidade histórica à dupla sertaneja, ressalta o curador.

Lançado em 1996, o livro homônimo de Warren Dean conta a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira.

“No enredo, somos lembrados de que um dos primeiros atos dos portugueses, ao chegarem ao Brasil em 1500, foi abater uma árvore para construir a cruz da primeira missa. Esse gesto, considerado premonitório, teria feito, segundo o autor, a primeira vítima da ocupação europeia da Mata Atlântica, que cobria boa parte do território brasileiro”, conta Ulisses.

“A Ferro e Fogo” chega em um momento em que Mato Grosso do Sul vive os efeitos das grandes queimadas.

“Acho que a exposição, que carrega o fogo no título, vem nos relembrar um pouco da urgência das ecologias como uma pauta política que fica radicalmente mais evidente. [É também sobre] as cenas de queimadas, essa natureza com tintas mais escuras que os artistas nos trazem, retratando a morte dos animais, dos biomas e dos ecossistemas e os assassinatos dos ativistas”, analisa.

Na história do Brasil, a qual conta com lutas nada ingênuas, se inscrevem inúmeras revoluções e revoltas e diversos conflitos. A imagem de um país pacífico, de população cordial, se desfaz a cada dia nas telas de celulares ou nas páginas de jornais.

Marcada pela violência colonial, pelo extrativismo e pelo projeto de manutenção da desigualdade, essa história – caso fosse narrada de maneira pacífica – ignoraria a força de uma população que ousou batalhar por sua importância e pelo seu poder.

Nos cinco séculos que se seguiram, cada novo ciclo econômico de desenvolvimento do País significou mais um passo na destruição de uma floresta de 1 milhão de quilômetros quadrados – hoje reduzida a vestígios.

“Tal fato preocupa não apenas os milhões de brasileiras

e brasileiros, mas toda a comunidade internacional que reconhece o protagonismo que esta terra tem para a preservação dos biomas e das condições de vida mundo afora”, pontua o curador.

“Na exposição, a qual reúne 113 obras, podemos ver juntos como as paisagens, as geografias e as representações de natureza são marcadas não apenas pela riqueza natural, mas também pela ação do humano, tornando cada vez mais complexas as ideias de natureza e cultura. Nesse sentido, percebemos um país marcado pela força de seus cenários ricos em flora e fauna, mas também pelo esforço de trabalhadoras e trabalhadores em construir um país mais justo em oportunidades”, afirma Ulisses.

“As obras de arte produzidas por artistas autodidatas que não tiveram acesso ao ensino formal em arte, muito embora tenham sido produzidas no passado, buscam dar densidade ao intenso agora”, salienta.

A equipe do educativo do projeto Arte nas Estações desenvolveu uma programação especial para as férias. Durante o próximo mês inteiro, de terça-feira a sábado, sempre das 14h às 17h, serão oferecidas oficinas com atividades lúdicas e sensoriais direcionadas a crianças a partir de 5 anos (acompanhadas pelos seus respectivos responsáveis), além de jovens e adultos.

Para conferir a programação completa, integralmente gratuita e que já está disponível no site oficial do projeto, basta acessar artenasestacoes.com.br.

