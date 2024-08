Rodrigo Faro, que faz o papel de Silvio Santos no cinema, diz que apresentador foi inspiração

GASTRONOMIA

Festival que segue até este domingo celebra a iguaria mineira em supermercados de Campo Grande; confira dicas exclusivas do chef Matheus Marçal para facilitar o preparo e deixar a sua receita ainda melhor

O Dia do Pão de Queijo (17) celebra, neste fim de semana, uma das iguarias mais queridas do Brasil. Desde 2007, essa data especial foi marcada por um concurso no programa “Mais Você”, da TV Globo, que elegeu a melhor receita de pão de queijo do País. Mas a história desse quitute delicioso começa muito antes, remontando ao século 18, em Minas Gerais.

Naquela época, os escravos utilizavam a mandioca como base para preparar o pão de queijo. Com o tempo, a receita foi aprimorada, e o polvilho azedo passou a ser incorporado, conferindo ao pão de queijo a textura leve e o sabor único que se conhece hoje. Rapidamente, o pão de queijo se popularizou, tornando-se um verdadeiro ícone da culinária brasileira e conquistando o paladar de pessoas em todo o País.

Em 2017, o então deputado estadual Luiz Humberto Carneiro apresentou o Projeto de Lei nº 4.002/2017, propondo que o pão de queijo fosse reconhecido como patrimônio cultural e imaterial de Minas Gerais. Posteriormente, o projeto foi alterado por um substitutivo que, além de confirmar essa homenagem, também incluiu o pão de queijo como símbolo oficial da gastronomia mineira.

Para celebrar essa tradição, desde sexta-feira até domingo, as lojas da rede Fort Atacadista e dos supermercados Comper promovem o Festival do Pão de Queijo. Inclusive, é possível encontrar, durante o evento, descontos exclusivos na iguaria, disponível pronta para consumo, nas padarias dos Fort e dos Comper, ou para fazer em casa, na sessão de congelados.

DICAS DO CHEF

Graduado em Gastronomia e pós-graduado em Cozinha Italiana, o chef Matheus Marçal, que faz questão de dizer que cresceu se deliciando com as chipas preparadas pela avó e pela mãe, reconhece que um bom pão de queijo também tem sempre o seu lugar. E resume em poucas palavras o GPS para você atingir o pão de queijo perfeito.

“O segredo é a escolha de bons ingredientes, tempo de descanso da massa e temperatura controlada do forno. E, com certeza, o amor envolvido na preparação faz toda a diferença”, afirma o especialista, que, além de atuar como chef, trabalha como consultor de alimentos e bebidas para empresas e clientes particulares, tanto na condução de cardápios fixos quanto para eventos mais pontuais.

O chef reforça a importância da qualidade dos itens de preparo da receita do pão de queijo, “sempre buscando produtos de boa procedência e os mais frescos possíveis, principalmente os de origem animal”, e não deixa de destacar as ciladas que devem ser evitadas para garantir o sucesso do pãozinho.

“Jamais alterar, modificar ou substituir ingredientes e acelerar o tempo de preparo. Porque isso com certeza vai fazer sua preparação, usando um termo de cozinha, desandar”, alerta o especialista. E para quais momentos recomenda a degustação, chef Matheus?

“Sempre quando se tiver fome [risos]. E acompanhado de um café fresquinho, então, meu Deus! Tem também as opções recheadas, tanto salgadas quanto doces, e que combinam com as mais diversas bebidas”, sugere Marçal, que também é membro da Federação Italiana de Cozinheiros.

E sobre o duelo pãozinho de queijo versus chipa? A resposta é bem pessoal.