Saúde B+: Dieta do ovo, o que você precisa saber

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O consumo de ovos é uma prática bastante comum e considerada saudável, especialmente quando feito de forma equilibrada, é versátil, nutritivo e econômico. O ovo é um dos alimentos mais consumidos no mundo, é rico em proteínas, vitaminas e minerais essenciais, ele é uma verdadeira potência nutricional que pode trazer inúmeros benefícios para a saúde.



Porém o consumo excessivo de ovos pode trazer alguns malefícios à saúde, especificamente quando não é balanceado com uma alimentação variada, como o aumento do colesterol, sobrecarga renal, ganho de peso, problemas metabólicos, deficiência de outros nutrientes, risco de intoxicação alimentar e desconfortos gastrointestinais.

Sobre os principais benefícios nutricionais do ovo na dieta:

“O ovo é realmente considerado um superalimento, isso não temos dúvidas. Ele é rico em proteínas de alta qualidade, rico em aminoácidos essenciais, contém vitaminas A, D, E, K, possui colina, que melhora a memória, o zinco ajuda na imunidade, albumina que auxilia na recuperação muscular. Cada unidade tem cerca de 6 gramas de macronutrientes.”, afirma a nutricionista Vanessa Di Santo.

De acordo com a nutricionista, estudos recentes têm comprovado que os ovos são uma ótima opção para quem busca o emagrecimento, o ganho de massa magra e até para a saúde cerebral.



O ovo por ser uma fonte de proteína tem uma digestão mais lenta, promovendo a sensação de saciedade, espaçando as refeições e por isso o consumo de albumina é associado a dietas de redução de peso.



Consumo deste superalimento pode aumentar os níveis de colesterol no sangue e o impacto do ovo na saúde cardiovascular:

“Existem vários estudos sobre isso, ele já foi visto como vilão. O ovo é um alimento de baixo custo, versátil e muito rico nutricionalmente falando. Porém, estudos recentes indicam que o colesterol obtido por meio da alimentação tem menos influência do que se imaginava no aumento do nível de LDL, o colesterol ruim, e no crescimento de mortalidade por doenças cardiovasculares. Conforme a última diretriz brasileira sobre dislipidemia (aumento anormal de gorduras no sangue), o consumo moderado de ovo não aumenta significativamente o nível de colesterol ruim em pessoas saudáveis.”, comenta a nutricionista.

Saúde B+: Tudo o que você precisa saber sobre o ovo - Divulgação

Consumo excessivo de ovos e qual a quantidade segura que devemos consumir visando os riscos potenciais para a saúde:

“Assim como qualquer excesso pode causar alguma alteração na saúde e com o ovo não seria diferente, a dieta focada em ovos pode comprometer sua saúde hormonal, com a falta de carboidrato. Uma dieta focada só em ovos pode acarretar em deficiência nutricionais, impactando a saúde, por isso a necessidade de diversificar os alimentos, tanto para o corpo no geral quanto para seu intestino. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que a ingestão diária de colesterol seja inferior a 300 mg. Para pessoas com histórico de doenças cardíacas, o limite é de 200 mg. No entanto, pesquisas recentes indicam que não há uma relação direta entre a quantidade de colesterol ingerido e os níveis de colesterol no sangue. Para ter uma alimentação saudável e equilibrada, é importante diversificar os tipos de gordura presentes nos alimentos. O número de unidades que podem ser consumidas varia conforme a dieta, a genética, o histórico familiar, as doenças existentes e o próprio preparo do alimento. Mas a sugestão para pessoas saudáveis que não praticam atividades físicas de alta intensidade diariamente ou esteja com alguma exceção na dieta seja de até 3 ovos inteiros dia. Lembrando que para quem consome muitos ovos ao dia é necessário fazer acompanhamento com um profissional de saúde.” Finaliza.