Saúde B+: Hobbies e atividades ao ar livre podem combater vícios e estresse; entenda

A dica do chef Davi Leão proporciona à pizza um sabor bem brasileiro na semana de celebração do Dia da Pizza

A mais popular das iguarias italianas, a pizza ganhou uma receita especial e tipicamente brasileira na versão do chef Davi Leão em parceria com a EKMA. Para o Correio B+, ele preparou uma receita de pizza que combina pinhão com carne seca, ingredientes bem com a cara do nosso país.



Orgulhosamente brasileiro, o pinhão vem de uma árvore típica do Sul do país. A pinha é, na realidade, o verdadeiro fruto da araucária, onde o pinhão se forma.

Se você não conhece e nunca experimentou, corre pra anotar essa receita que vale a pena!

Veja o passo a passo da receita...

Pizza de Pinhão com Carne Seca

Ingredientes



Para massa:

250g farinha de trigo

3g sal

3g açúcar

10g azeite

130g água

3g fermento biológico seco

Cobertura:

50g molho de Tomate Triturado

200g queijo muçarela

100g pinhão inteiro cozido

150g carne seca picada

80g tomate cereja

50g cebola roxa picada

Modo de preparo

- Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o sal e o açúcar. Faça um buraco no centro da mistura.

- Em outro recipiente, misture o azeite e a água. Aqueça ligeiramente essa mistura, mas não deixe ferver.

- Despeje a mistura de água e azeite no buraco feito na farinha. Adicione o fermento biológico seco também no buraco. Com uma colher ou com as mãos, comece a misturar os ingredientes no centro do buraco. Continue misturando até que a massa comece a se formar.

- Transfira a massa para uma superfície enfarinhada e comece a amassar com as mãos. Sove a massa por aproximadamente 10 minutos, até que fique lisa e elástica.

- Modele a massa em uma bola e coloque-a de volta na tigela. Cubra com um pano limpo e deixe descansar em um local morno por cerca de 1 hora, ou até que a massa dobre de tamanho.

- Após o período de descanso, preaqueça o forno a 220°C. Retire a massa da tigela e coloque-a em uma superfície enfarinhada novamente. Abra a massa usando um rolo ou as mãos, até obter o formato desejado para a pizza.

- Transfira a massa aberta para uma assadeira ou pedra de pizza.

- Em caso de forno doméstico, preasse a massa da pizza antes de colocar a cobertura. Leve a pizza ao forno preaquecido e asse por aproximadamente 15 a 20 minutos, ou até que a massa esteja dourada.

- Espalhe uma camada uniforme de molho de tomate triturado Ekma sobre a massa, deixando uma borda livre para a crosta.

- Cubra o molho de tomate com uma camada generosa de queijo muçarela ralado. Distribua o pinhão cozido por cima do queijo muçarela. Espalhe a carne seca de maneira uniforme sobre a pizza.

- Acrescente os tomates cereja e a cebola roxa. Leve ao forno preaquecido a 300ºC por 2m30s.

- Retire do forno e deixe a pizza descansar por alguns minutos antes de cortar e servir.



Observação: Lembre-se de ajustar as quantidades dos ingredientes de acordo com o tamanho da pizza que deseja fazer e com as preferências pessoais.

Para brindar, sirva a pizza acompanhada de um bom vinho tinto. Bom apetite!