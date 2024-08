Saúde B+: Lipedema: conheça alimentos de baixa caloria e exercícios físicos que ajudam no tratamento

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Apesar de ser comum, o lipedema ainda é pouco diagnosticado, resultando em muitas mulheres convivendo com os sintomas sem um tratamento adequado. Em 2022, o lipedema foi reconhecido como uma doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS), marcando um passo importante no combate a essa condição vascular crônica que afeta cerca de 12,3% das mulheres no Brasil.



Dr. Thiago Viana, médico do esporte e nutrólogo esclarece que embora as causas do lipedema ainda sejam desconhecidas, acredita-se que a doença esteja ligada à genética e questões de hereditariedade. O médico aponta algumas estratégias para auxiliar no tratamento que unem alimentação e exercícios adequados.

“O lipedema se manifesta através do acúmulo anormal de gordura subcutânea, principalmente nas pernas e nos braços, causando dor e sensibilidade ao toque. O reconhecimento oficial pela OMS destaca a importância de buscar estratégias eficazes para seu tratamento, incluindo intervenções alimentares e exercícios físicos”, destaca o Dr. Viana.

Dr. Thiago Viana explica que as dietas anti-inflamatórias podem desempenhar um papel importante no manejo do lipedema, ajudando a reduzir a inflamação crônica e melhorando os sintomas associados. “Quando o assunto é alimentação, uma dieta com baixo teor de carboidratos contribui para a redução da inflamação e o acúmulo de gordura.



Estes alimentos são comprovados cientificamente e estão no consumo de peixes gordurosos, ricos em ácidos graxos ômega-3, nas frutas vermelhas como o morango, mirtilo e framboesa, que são ricas em antioxidantes, além do azeite de oliva que é fonte de gorduras saudáveis e das nozes e sementes que são ricas em ômega-3 e antioxidantes. E, ainda, os vegetais crucíferos, entre eles, o brócolis e a couve-flor”, recomenda o nutrólogo.

Os exercícios físicos também são fundamentais no tratamento do lipedema. Dr. Thiago recomenda atividades como caminhadas, natação e ciclismo. “Exercícios de baixo impacto são ideais porque não causam trauma nos tecidos já sensíveis e ajudam na mobilização da gordura”, comenta.

Por outro lado, para aqueles que necessitam de tratamento medicamentoso, o nutrólogo aponta que há algumas opções. “A metformina pode ajudar no controle metabólico, enquanto o resveratrol atua como um potente anti-inflamatório natural”, afirma. Contudo, Dr. Viana reforça que o melhor tratamento envolve uma equipe multiprofissional que inclui médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos para abordar todos os aspectos da doença.

"Encorajo todos os envolvidos no cuidado do lipedema a buscar uma equipe médica experiente, que possa oferecer um plano de tratamento personalizado e abrangente. Esse acompanhamento ajuda no controle dos sintomas, na melhora da função física e na promoção de uma melhora na qualidade de vida para aqueles que vivem com lipedema”, destaca o nutrólogo.

Para ajudar na combinação alimentação e prática de exercícios, que ajudam no tratamento da lipedema, Dr. Thiago Viana apresenta 5 dicas essenciais para alcançar os objetivos de forma mais eficiente.

1 - Adote uma dieta anti-inflamatória

Inclua alimentos ricos em ômega-3, antioxidantes e gorduras saudáveis para reduzir a inflamação.

2 - Pratique exercícios de baixo impacto

Atividades como natação, ciclismo e caminhadas ajudam a mobilizar a gordura sem causar traumas.

3 - Hidrate-se adequadamente

Manter-se hidratado é muito importante para a saúde geral e ajuda no processo de desintoxicação do corpo.

4 - Consulte uma equipe multiprofissional

Um tratamento eficaz requer o acompanhamento de diversos profissionais de saúde.

5 - Monitore seu progresso

Acompanhe seus sintomas e ajustes na dieta e exercícios para garantir que você está no caminho certo.