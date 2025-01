Som de Begèt de Lucena, Louva Dub e Marta Cel; nos cinemas, assista aos indicados ao Oscar

Cruzando referências que vão de Luiz Gonzaga a Paulo Simões, passando pelo gaúcho Vitor Ramil, o cantor pernambucano marca a sua volta ao circuito com o show "Pau, Pedra & Corda", hoje, às 20h, no Teatro do Mundo; Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro - Reprodução/Marithê do Céu

Será acompanhado de Ton Alves (violões), Dhonattas Oliveira (violões), Adriel Santos (percuteria) e Lucas Rosa (percussão) que Begèt De Lucena subirá ao palco do Teatro do Mundo para apresentar hoje “Pau, Pedra & Corda”, seu primeiro show com produção completa desde que foi vítima de um atentado, na Rua 14 Julho, no outubro do ano passado, quando recebeu quatro facadas. Em dezembro, o cantor chegou a ser novamente internado, após ter recebido alta, em decorrência de uma pneumonia.

Mas nem o punhal nem a pneumonia foram capazes de parar o artista pernambucano de 36 anos, que desde a infância vive em Campo Grande. Ele promete cantar a plenos pulmões quando entrar em cena, travestido, no show de hoje, cujos ingressos (R$ 40 via Sympla) estão quase esgotados.

“Vai ser um show muito bonito, muito memorável”, anuncia Begèt.

Com direção musical de Ton Alves, figurino de Fábio Maurício, iluminação de Fernando Lopes Lima e produção a cargo do estafe da Estação Cultural Teatro do Mundo, o cantor fará um passeio aplicado por seu repertório autoral, calcado no álbum “Cygano” (2019), que envolve “Bolero de Criolo”, gravada em parceria com Ney Matogrosso, “Balada do Cachorro Louco” e “Cinema Americano”, e vai além por singles posteriores, a exemplo de “De Primeira” e “Dons (Um Sem-Fim de Emoções no Jardim)”, ambos de 2023, e “Força Bruta” (2021).

Suas raízes, tanto as do sertão nordestino quanto as sul-mato-grossenses, também estarão contempladas. Nas palavras do intérprete, o show terá “canções que marcam o Brasil Profundo, meu berço, no Exú (PE), canções de amor e poesia que atravessaram tempos e composições de algumas pratas da casa, como Geraldo e Celito Espíndola, Paulo Simões e diversas composições que marcaram meu primeiro álbum de estúdio, o ‘Cygano’”. Confira entrevista exclusiva com Begèt clicando aqui.

O convite nas redes sociais do artista e do Teatro do Mundo para a apresentação de hoje instiga o público ao definir que será “um show abraçado por poesia, fumaça, dor e microfonia”. A nota segue afirmando que se trata de “uma nova versão e uma experiência mais sensorial e acústica”, na qual “o Cygano – que tem andado pelas ruas do mundo” – vai “cantar suas dores e amores” e provar sua “Força Bruta”, uma alusão a um dos hits begètianos.

Marcos Pierry

ZIRIGUIDUM

A 18ª edição da Feira Ziriguidum, amanhã, das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho, além de uma diversificada gastronomia e estandes de moda, arte e artesanato, vai reunir um elenco musical e tanto. Um dos destaques será o Louva Dub, que mistura o dub jamaicano com uma miscelânea de outras referências, como a sonoridade sul-mato-grossense mais tradicional e o pop contemporâneo.

O grupo manteve intensa atividade de 2007, quando foi criado, até 2013 e, na atual formação se apresenta em formato de trio, com Lauren Cury nos vocais, Daniel Geleilate no baixo e Anédio Izumi na bateria. “Sing to Jah”, “Skalabuta”, “Promessa”, “Riacho de Tempo”, “Na Janela” e “Apaga a Luz” estão garantidas no repertório que a banca mostrará. O cantor Dovalle, com seus bregas e boleros, e Beca Rodrigues ao lado Silveira, mandando ver “do pop ao soul”, completam o line-up.

E a Ziriguidum não para por aí. Terá ainda degustação de cervejas especiais e lançamento de livro. “Análise Sensorial Pública” é como o pesquisador Guilherme Fiorese da Silva Moraes, doutorando do Instituto de Química da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), está chamando a etapa pública de seu projeto Produção e Caracterização de Cerveja Enriquecida com Produtos Naturais do Cerrado e Pantanal Brasileiros, que ele desenvolve sob orientação da professora Nídia Cristiane Yoshida e coorientação da professora Raquel Pires Campos. Na prática, quem pinta por lá poderá degustar e opinar sobre as combinações que Moraes vem experimentando.

Já o arquiteto, urbanista, professor e pesquisador Rubens Moraes da Costa Marques estará na feira para autografar “Trilogia do Patrimônio Histórico e Cultural Sul-Mato-Grossense”, obra contemplada pelo FIC, e bater um papo sobre a publicação. A Praça do Preto Velho está localizada no encontro da Avenida Fábio Zahran com a Salgado Filho. Entrada franca. Mais informações: (67) 99297-5673.

BOROGODÓ

Já na Feira Borogodó, quem dita as regras é o espírito do Carnaval. Nesta oitava edição, das 9h às 15h deste domingo, na Praça Coophafé (Rua das Garças, nº 3.164, próximo à Via Park), a proposta é um encontro de alguns blocos de rua da Capital, que estarão com a missão de “dar início às comemorações da arte popular de rua mais conhecida do nosso país”. O grande destaque será a presença da cantora Marta Cel e das passistas da Escola de Samba Igrejinha. O Grupo Mistura das Minas, DJ Tamys e Palhaço Pepa também se apresentarão.

“A VERDADEIRA DOR"

Foto: Divulgação

Escrito, dirigido e estrelado por Jesse Eisenberg, o filme indicado a dois prêmios Oscar (Roteiro Original e Ator Coadjuvante para Kieran Culkin) conta, com graça e sensibilidade, o percurso os primos David e Benji, que viajam pela Polônia para homenagear sua avó; a aventura se complica quando antigas tensões ressurgem, enquanto exploram a história de sua família; em cartaz no Cinemark.

“EMILIA PÉREZ”

Foto: Divulgação

A mulher trans Karla Sofía Gascón, que concorre ao Oscar de Melhor Atriz, protagoniza o longa “Emilia Pérez”, do diretor francês Jacques Audiard, que entrará em pré-estreia na Capital neste fim de semana; confira a sinopse: Rita trabalha em um escritório de advocacia mais interessado em lavar dinheiro do que em servir a lei. Para sobreviver, ela ajuda um chefe do cartel a sair do negócio para que ela possa finalmente se tornar a mulher que sempre sonhou ser.

DO VALLE

O cantor também será um dos destaques da Feira Ziriguidum, amanhã, na Praça do Preto Velho; no repertório, os já consagrados bregas e boleros do artista.

MARTA CEL

Ao lado das passistas da Escola de Samba Igrejinha, a cantora animará a Feira Borogodó, neste domingo, com sua MPB e seus sambas cheios de groove.

